Bitget Wallet 携手 Foresight Ventures 推出 2000 万美元 Telegram 小程序支持计划

维多利亚，塞舌尔, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管钱包 Bitget Wallet 携手 Bitget 和 Foresight Ventures，共同推出了 Telegram 小程序支持计划。 该计划旨在支持有助于增强 Telegram 小程序生态系统的创新项目的开发，在蓬勃发展的数字领域中为开发者和项目创造新的机遇。 该计划设立了 2000 万美元的基金，旨在促进 Telegram 平台的发展，同时为开发者提供宝贵支持。

Telegram 小程序支持计划为致力于对 Telegram 小程序生态系统产生重大影响的项目提供了重大利好。 该计划设立了 2000 万美元专项基金，为创新型小程序和工具的开发提供资金和运营支持。 Bitget Wallet 将提供技术支持，包括其 OmniConnect 开发者工具包的使用权和相关指导；以及运营和营销支持，包括接触其庞大的 Telegram 钱包用户群以构建社区。 入选项目将有机会与领先的 Telegram 小程序项目建立战略合作伙伴关系，并有机会在 Bitget 上市，以及获得 Foresight Ventures 的投资支持。 这种全面方案将助力开发者将想法变为现实，并为 Telegram 生态系统中不断发展的数字经济做出贡献。

该计划将重点关注三个关键领域：用户入门和教育工具，通过直观的 UI/UX 和教育资源简化新用户入门流程；金融和安全基础设施，支持去中心化交易所 (DEX)、NFT 交易和安全资产管理功能的开发，以增强 Telegram 在加密货币方面的实用性；以及小程序生态系统扩展，促进游戏、社交、娱乐和其他交互式应用程序的开发。 该计划鼓励能够推动用户采用、积极使用和安全资产存储的项目，帮助 Telegram 发展其生态系统，同时促进用户的长期参与。

Bitget Wallet 已积累超过 4000 万用户，现已成为下载量最大的多链 Web3 钱包。 它率先整合 TON 和 Telegram 生态系统，已与 40 多个小程序项目建立了合作伙伴关系。 其中一个尤为出色的成功案例，是对 TON 上的一款 Telegram 小程序 Tomarket 的投资。该应用程序在三个月内获得了超过 4000 万用户，彰显了 Bitget Wallet 强大的孵化能力。 最近推出的多链 Telegram 钱包 Bitget Wallet Lite 迅速成为同类产品中规模最大的电子钱包。 Bitget Wallet Lite 在两周内吸引了超过 800 万用户，为用户提供了一种在 Telegram 内安全购买、管理和转移加密货币的方式。 此外，其 OmniConnect 开发者工具包使 Telegram 小程序能够与 Bitget Wallet 无缝连接，以进行交易签名、DApp 交互和多链交易，利用 Telegram 近 10 亿用户这一强大的平台来扩展数字创新。

关于 Telegram 小程序支持计划的更多详情即将公布。 Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 在 Devcon 7 Southeast Asia 期间的 WalletCon 上公布了这项计划。 “这笔拨款体现了我们的愿景，即加速 Telegram 生态系统的发展，并赋能开发者打造推动用户积极参与的下一代解决方案。 我们认为，Telegram 为开发者提供了接触新用户和构建有影响力应用程序的理想平台，我们期待着与这个生态系统中的杰出项目合作，共同推动下一波创新浪潮。”

申请 Telegram 小程序支持计划，请访问：https://t.me/bitgetwalletminiappsupport

关于 Bitget Wallet：

Bitget Wallet 是 Web3 的大本营，将无限可能整合到一个非托管钱包。 它拥有超过 4 千万用户，提供全面的链上服务，包括资产管理、实时互换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、去中心化应用程序浏览器和 NFT 市场。 其设计适合所有人，包括初学者到资深交易者，支持助记词、MPC 和 AA 钱包选项。 Bitget Wallet 连接超过 100 个区块链、2 万多个去中心化应用程序和超过 50 万种代币，可在数百个 DEX 和跨链桥上进行无缝多链交易，并为你的数码资产提供 3 亿美元的保护基金。

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