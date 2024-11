EAACI akan Melancarkan Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia pada 21 November di FAAM-EUROBAT 2024

ATHENS, Greece, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) dengan bangganya mengumumkan Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia yang ulung kali diadakan pada 21 November 2024. Inisiatif bersejarah ini, yang diadakan pada hari pembukaan FAAM-EUROBAT 2024 di Athens, Greece, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan mempromosikan langkah-langkah penting dalam mencegah dan mengurus anafilaksis, tindak balas alergi yang teruk dan berpotensi mengancam nyawa.

Anafilaksis menjejaskan kira-kira 1-2% daripada populasi global, dengan insiden yang semakin meningkat di seluruh dunia. Tindak balas alergi yang teruk ini memerlukan intervensi perubatan segera dan selalunya berpunca daripada pendedahan kepada alergen biasa, termasuk makanan tertentu, sengatan serangga, ubat-ubatan atau susu getah. Walaupun terdapat risiko, kesedaran tentang gejala anafilaksis, punca dan tindak balas kecemasan masih rendah. Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia menangani jurang pengetahuan ini dan memupuk pemahaman global tentang isu kesihatan yang kritikal ini.

Melalui pelbagai aktiviti pendidikan, Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia akan menekankan kepentingan tindak balas kecemasan segera dan langkah pencegahan. EAACI menjemput profesional perubatan, persatuan alahan dan pihak berkepentingan di seluruh dunia untuk mengambil bahagian dan menyebarkan mesej ini di dalam komuniti mereka.

Sempena hari ini, EAACI juga akan mengeluarkan "Panduan Praktikal untuk Pesakit", sumber komprehensif yang dibangunkan untuk menyokong pesakit dan penjaga dalam memahami, mengurus dan mencegah tindak balas anafilaksis. Panduan ini menawarkan cerapan yang praktikal untuk mengenal pasti pencetus, menggunakan penyuntik automatik adrenalin dengan betul dan mencipta pelan tindakan yang diperibadikan untuk mengurus risiko dalam kehidupan seharian.

"Kami sangat teruja untuk melancarkan Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia sebagai sebahagian daripada FAAM-EUROBAT 2024," kata Dr Maria Torres, Presiden EAACI. “Dengan inisiatif ini, kami berharap dapat memperkasakan individu, keluarga dan penyedia penjagaan kesihatan dengan pengetahuan dan alat untuk mencegah dan bertindak balas terhadap anafilaksis. Ini adalah langkah penting ke arah meningkatkan penjagaan pesakit dan mengurangkan kesan keadaan kesihatan yang serius ini.”

FAAM-EUROBAT 2024, Mesyuarat Alahan Makanan dan Anafilaksis EAACI yang terkenal, akan berlangsung dari 21-23 November, menampilkan pemimpin global dalam penyelidikan dan penjagaan alahan. Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia akan menjadi detik penting dalam persidangan itu untuk menunjukkan komitmen EAACI terhadap keselamatan pesakit dan kesedaran alahan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Hari Kesedaran Anafilaksis Sedunia atau "Panduan Praktikal untuk Pesakit", sila layari laman web Hari Kesedaran Anafilaksis EAACI.

