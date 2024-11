L’EAACI lance la Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie le 21 novembre à l’occasion du congrès FAAM-EUROBAT 2024

ATHÈNES, Grèce, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) est fière d’annoncer la première Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie qui aura lieu le 21 novembre 2024. Organisée le jour de l’ouverture du congrès FAAM-EUROBAT 2024 à Athènes, en Grèce, cette initiative historique vise à sensibiliser le public à l’anaphylaxie et à promouvoir les étapes essentielles de la prévention et de la gestion de l’anaphylaxie, une réaction allergique grave et potentiellement mortelle.

L’anaphylaxie touche environ 1 à 2 % de la population mondiale et les incidents liés à celle-ci sont en augmentation dans le monde entier. Cette réaction allergique grave nécessite une intervention médicale immédiate et résulte souvent d’une exposition à des allergènes courants, notamment des aliments spécifiques, des piqûres d’insectes, des médicaments ou le latex. Malgré les risques encourus, la connaissance des symptômes de l’anaphylaxie, de ses causes, ainsi que des mesures d’urgence à mettre en œuvre demeure limitée. La Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie vient combler ces lacunes en matière de connaissances en contribuant à une meilleure compréhension globale de ce problème de santé critique.

Grâce à diverses activités pédagogiques, la Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie soulignera l’importance d’une réaction rapide en cas d’urgence et rappellera les mesures préventives à mettre en œuvre. L’EAACI invite les professionnels de la santé, les sociétés d’allergologie et les parties prenantes du monde entier à participer à cette action et à amplifier son message de sensibilisation au sein de leurs communautés respectives.

En conjonction avec cette journée de sensibilisation, l’EAACI publiera également « Un guide pratique pour les patients ». Ce document constitue une ressource complète conçue dans le but d’aider les patients et les soignants à comprendre, gérer et prévenir les réactions anaphylactiques. Ce guide fournit des informations pratiques sur l’identification des déclencheurs, sur l’utilisation correcte des auto-injecteurs d’adrénaline et sur la création de plans d’action personnalisés pour la gestion des risques dans la vie quotidienne.

« Nous sommes ravis de lancer la Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie dans le cadre du congrès FAAM-EUROBAT 2024 », a déclaré le Dr Maria Torres, présidente de l’EAACI. « Grâce à cette initiative, nous espérons apporter aux individus, aux familles et aux prestataires de soins de santé les connaissances et les outils nécessaires afin de prévenir l’anaphylaxie et d’y réagir efficacement. Il s’agit d’une étape essentielle en faveur de l’amélioration des soins aux patients et de la réduction de l’impact de ce grave problème de santé. »

FAAM-EUROBAT 2024, le célèbre congrès de l’EAACI sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie, se déroulera du 21 au 23 novembre et réunira des leaders mondiaux de la recherche et des soins contre les allergies. La Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie constituera un moment clé de la conférence qui soulignera l’engagement de l’EAACI en matière de sécurité des patients et de sensibilisation aux allergies.

Pour obtenir de plus amples informations sur la Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie ou sur le « Guide pratique pour les patients », veuillez consulter la page du site Internet de l’EAACI consacrée à la Journée mondiale de sensibilisation à l’anaphylaxie.

