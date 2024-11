La poésie enchante la ville dite verte de la Chine à l’occasion de l’ouverture à Nanning de la 2ᵉ Semaine internationale de la poésie

The Publicity Department of the Nanning Municipal Party Committee

NANNING, Chine, 14 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 9 novembre a été marqué par l’ouverture officielle de la 2ᵉ Semaine internationale de la poésie, coorganisée à Nanning par le « Poetry Journal » de la China Writers Association (l’Association des écrivains de Chine) et le Publicity Department of the Nanning Municipal Party Committee (Département de la Publicité du Comité municipal de Nanning). Des poètes nationaux et étrangers se sont rassemblés pour rendre hommage à la poésie et dépeindre un tableau poétique de Nanning, la ville verte du pays.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Articulée autour du thème « Let Poetry Illuminate the Green City » (Laissons la poésie enchanter la ville verte), la 2ᵉ Semaine internationale de la poésie de Nanning figure parmi les événements majeurs du 2ᵉ mois de la culture Chine-Asie du Sud se déroulant dans la ville. À l’appui d’un mode d’expression reposant sur la poésie et d’un moteur établi à partir de l’univers du rêve, cet événement ouvre la voie d’un échange culturel international et sert de pont entre la « poetry and the distant horizons » (poésie et les horizons lointains). Plus de 70 poètes, originaires de plusieurs provinces et régions de Chine et de pays comme la Colombie ou Singapour, se sont réunis à Nanning pour une rencontre placée sous le signe de la poésie et participer à l’écriture d’une page dédiée aux échanges culturels.

L’événement sera marqué par la sortie d’une anthologie de poésie intitulée « Poetic Green City », ou « la ville verte aux couleurs de la poésie », composée de 116 poèmes conçus lors de la toute première Semaine de la poésie, des récitations de poésie et des sorties créatives. Les poètes visiteront divers endroits de Nanning, notamment la communauté résidentielle Panlong, le canal Pinglu, la nouvelle ville industrielle de l’Est, la montagne Qingxiu, le quartier historique de Trois rues et deux allées, le Foyer du jasmin de Chine et les attractions de Sanli Yangdu. Ils assisteront également à l’événement musical intitulé « Love in Nanning » (L’Amour à Nanning), dédié aux célibataires. Ils feront connaissance avec le paysage urbain moderne de Nanning, son développement dynamique et sa vie animée. Ces découvertes stimuleront leur créativité en leur révélant progressivement une représentation poétique et haute en couleur de Nanning.

Nanning souhaite faire de la poésie un symbole culturel de « China's Green City » (la ville verte de Chine), favoriser l’amitié à travers les vers et créer davantage de poèmes consacrés à la beauté de Nanning et de la région autonome du Guangxi. Ces poèmes rapprocheront la poésie de la population, auréoleront Nanning d’une vague poétique et contribueront à la promotion des échanges culturels entre la Chine et le reste du monde, ainsi qu’au développement de la compréhension mutuelle. Ils renforceront également la notion de partage entre les civilisations.

Source : The Publicity Department of the Nanning Municipal Party Committee

Interlocuteur : M. Zeng, tél. : 86-10-63074558

