Aduro Clean Technologies und GF Building Flow Solutions Americas unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung von Kreislauflösungen für vernetzte Polyethylenabfälle

LONDON, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um Rohstoffe mit geringerem Wert, wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle, in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit GF Building Flow Solutions Americas („GF“), einem führenden Anbieter nachhaltiger Gebäudelösungen und globaler Anbieter von Produkten der Marke Uponor, bekannt zu geben.

Diese Absichtserklärung stellt einen wichtigen Schritt dar, da die beiden Unternehmen einen strukturierten Weg zu einer formellen Kooperationsvereinbarung erkunden, die darauf abzielt, die laufenden Bemühungen von GF zu verstärken, die Produktionsabfälle von Uponor aus vernetztem Polyethylen (PEX) in wertvolle Rohstoffe umzuwandeln.

GF Building Flow Solutions Americas ist einer der führenden internationalen Hersteller von Rohren für die Wasserversorgung von Gebäuden und Infrastruktur, darunter Rohre aus vernetztem Polyethylen (PEX). PEX-Rohre werden aufgrund ihrer Robustheit, Temperaturbeständigkeit und Langlebigkeit häufig in energieeffizienten Heizungen und sicheren Rohrleitungen eingesetzt. Die Zusammenarbeit zwischen Aduro und GF soll zeigen, dass chemisches Recycling durch die proprietäre Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) von Aduro PEX-Abfälle der Marke Uponor in hochwertige Rohstoffe umwandeln kann, wodurch die darauf folgende Herstellung von Produkten mit der gleichen hohen Qualität und den gleichen Eigenschaften wie in ihrem vorherigen Leben ermöglicht wird.

Dieses Engagement ist das Ergebnis des anhaltenden strategischen Fokus von GF Building Flow Solutions Americas auf eine nachhaltige und kostengünstige Entsorgung seiner vernetzten Polyethylen-Produktionsabfälle. GF nahm zuvor am Aduro Customer Engagement Program (CEP) teil, um eine technische Bewertung der Phase 1 durchzuführen, die sich auf die Bewertung des Potenzials von HCT für das Recycling vernetzter Polymere konzentrierte. Erste Ergebnisse dieser technischen Bewertung haben gezeigt, dass Aduros HCT die einzigartige Fähigkeit besitzt, vernetztes Polyethylen in Rohstoffe für die Herstellung von Ethylen zu zerlegen.

„Wir freuen uns sehr, auf unseren bisherigen Erfolg bei der Aufspaltung von Uponor-Abfällen aus vernetztem Polymer in Rohstoffe aufbauen zu können“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Durch dieses Engagement wird unsere Beziehung zu GF Building Flow Solutions Americas ausgebaut und die Grundlage für die Erschließung des milliardenschweren PEX-Rohrmarktes durch Aduro geschaffen, mit dem Ziel, eine potenzielle Lösung im kommerziellen Maßstab für den vernetzten Polymer-Abfallstrom von GF zu untersuchen.“

Vernetzte Polymere, wie sie in Uponor PEX-Rohren verwendet werden, sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Haltbarkeit, chemischen Beständigkeit und mechanischen Festigkeit für zahlreiche Branchen von entscheidender Bedeutung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Produkte, von Autoreifen bis hin zu Haushaltsklebstoffen, Schutzbeschichtungen und medizinischen Geräten. Ihre kritischen Anwendungen erstrecken sich auf Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bauwesen und Elektronik, in denen ihre einzigartigen Eigenschaften unverzichtbar sind. Der weltweite Markt für PEX-Rohre wird bis 2032 voraussichtlich ein Volumen von etwa 2,79 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % (Business Research Insights, Oktober 2024).

Die Eigenschaften, die vernetzte Polymere so wertvoll machen, stellen eine große Herausforderung für das Recycling dar. Im Gegensatz zu Thermoplasten schmelzen diese Materialien nicht unter Hitzeeinwirkung, sondern sind äußerst schwer zu zersetzen. Wenn sie den sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden, die für ihren Abbau notwendig sind, zerfallen sie hauptsächlich in Holzkohle und Brenngas, Substanzen, die für die Wiederverwendung in neuen Materialien ungeeignet sind. Diese Einschränkung unterstreicht nicht nur die Notwendigkeit innovativer Recyclingtechnologien, sondern verdeutlicht auch die Dringlichkeit, nachhaltige Strategien für das Lebenszyklusmanagement vernetzter Polymere zu entwickeln.

„Die Zusammenarbeit mit Aduro ist eine vielversprechende Gelegenheit, die Bedeutung von Partnerschaften für die Innovation technischer Kapazitäten und die Realisierbarkeit fortschrittlicher Recyclingverfahren für alle Branchen, einschließlich unserer PEX-Rohre, zu demonstrieren“, so Chrissie Walsh, Sustainability Manager von GF Building Flow Solutions Americas. „Wir freuen uns darauf, die Fähigkeit von Aduros HCT zu untersuchen, eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für unseren Abfallstrom aus vernetzten Polymeren zu bieten. Wir hoffen, unsere Beziehung zu einer Lösung im kommerziellen Maßstab ausbauen zu können.“

Über GF Building Flow Solutions Americas

GF Building Flow Solutions Americas, ein Geschäftsbereich von GF, ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger und innovativer Lösungen, die den Wasserfluss in Gebäuden sicherstellen. Der Geschäftsbereich, der aus der Übernahme von Uponor durch GF im Jahr 2023 hervorgegangen ist, bietet sichere Lösungen für die Warm- und Kaltwasserversorgung und -steuerung, schallreduzierende Abwassersysteme sowie energieeffiziente Heiz- und Kühlanlagen. Der Schwerpunkt liegt darauf, die Kunden im Wohn- und Gewerbebereich in die Lage zu versetzen, produktiver und nachhaltiger zu arbeiten und gleichzeitig Komfort, Gesundheit und Effizienz zu gewährleisten. Informationen zu Uponor-Markenprodukten finden Sie unter www.uponor.com. www.georgfischer.com

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. In dieser Pressemitteilung beinhalten die zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem die Erwartung, dass die Absichtserklärung mit GF als Wegbereiter für eine formelle Kooperationsvereinbarung zwischen Aduro und GF dienen wird; dass das proprietäre HCT von Aduro ein effektives chemisches Recycling von PEX-Abfällen der Marke Uponor zu hochwertigen Rohstoffen ermöglichen wird, wodurch die aufeinanderfolgende Herstellung von Produkten mit der gleichen hohen Qualität und den gleichen Eigenschaften wie in ihrem vorherigen Leben ermöglicht wird; dass die Absichtserklärung auf Aduros auf Aduros früheren Test-Erfolg beim Abbau von Uponor-Abfällen aus vernetztem Polymer zu Rohmaterial aufbaut; dass die Absichtserklärung die Beziehung von Aduro zu GF Building Flow Solutions Americas erweitern und es Aduro ermöglichen wird, in den milliardenschweren PEX-Rohrmarkt einzudringen; dass die Absichtserklärung zur Entwicklung einer Lösung im kommerziellen Maßstab für den Abfallstrom aus vernetztem Polymer von Uponor führen wird; dass der PEX-Rohrmarkt wie erwartet weiter wachsen und bis 2032 einen Wert von etwa 2,79 Milliarden US-Dollar bis 2032 erreichen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,1 %; dass die Absichtserklärung die Bedeutung von Partnerschaften bei der Innovation technischer Kapazitäten und der Realisierbarkeit fortschrittlicher Recyclingverfahren für alle Branchen, einschließlich der PEX-Rohre von GF, aufzeigen wird; dass HCT von Aduro eine nachhaltige und kostengünstige Lösung für den vernetzten Polymer-Abfallstrom von GF bieten wird; und dass sich die Beziehung zu GF zu einer Lösung im kommerziellen Maßstab entwickeln wird. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem, dass aus der Absichtserklärung niemals eine formelle Kooperationsvereinbarung zwischen Aduro und GF entstehen könnte; dass das proprietäre HCT von Aduro möglicherweise kein effektives chemisches Recycling von PEX-Abfällen der Marke Uponor zu hochwertigen Rohstoffen im kommerziellen Maßstab ermöglicht oder die aufeinanderfolgende Herstellung von Produkten mit gleichen hohen Qualität und Eigenschaften wie in ihrem vorherigen Leben zu ermöglichen; dass weitere Tests der HCT-Technologie möglicherweise nicht die gleichen Ergebnisse wie zuvor erzielen; dass die Beziehung zu GF Building Flow Solutions Americas aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht dazu führt, dass Aduro in den milliardenschweren PEX-Rohrmarkt eindringen kann; dass das Unternehmen möglicherweise aus verschiedenen Gründen keine Lösung im kommerziellen Maßstab für den vernetzten Polymerabfallstroms von Uponor aus verschiedenen Gründen entwickeln kann, einschließlich der Entwicklung alternativer Technologien durch Wettbewerber, die effektiver oder kostengünstiger sind oder anderweitig größere Marktanteile gewinnen als die Technologie von Aduro; dass der PEX-Rohrmarkt aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht wie erwartet wächst oder sich weiterentwickelt; dass die Absichtserklärung möglicherweise keine effektive Partnerschaft zur Förderung von Recyclingwegen für PEX-Rohre von GF darstellt oder anderweitig; dass die HCT-Technologie von Aduro aufgrund konkurrierender Technologien oder aus verschiedenen anderen Gründen möglicherweise keine nachhaltige und kostengünstige kommerzielle Lösung für den vernetzten Polymer-Abfallstrom von GF bietet; und dass sich die Beziehung zu GF möglicherweise nicht zu einer Lösung im kommerziellen Maßstab entwickelt, auch aufgrund ungünstiger Marktbedingungen, des Wettbewerbs und/oder anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

