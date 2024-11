Nauru Melancarkan Program Kewarganegaraan Inovatif di COP 29, Menghubungkan Pelaburan dengan Tindakan Iklim

BAKU, Azerbaijan, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kerajaan Republik Nauru melancarkan Program Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship yang inovatif pada Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2024 (COP 29) di Baku pada hari ini, secara langsung menangani tema persidangan utama kewangan iklim dan penyesuaian. Dalam ucapannya kepada perwakilan COP 29, Yang Berhormat Asterio Appi, Menteri Perubahan Iklim dan Ketahanan Nasional Nauru, membentangkan inisiatif pembiayaan yang inovatif sebagai peluang untuk pelabur yang teliti memperoleh kewarganegaraan tambahan sambil menyumbang kepada penyesuaian iklim dan projek pembangunan mampan di Pasifik Selatan.

Menteri Appi menekankan kesan yang lebih luas daripada program itu: “Nauru, seperti kebanyakan negara Pasifik Selatan, memainkan peranan yang luar biasa dalam melindungi biodiversiti yang penting secara global. Ekosistem kami menyokong spesies yang lebih jarang, terancam dan diancam daripada spesies lain di atas Bumi. Namun kami berdiri di barisan hadapan perubahan iklim, menghadapi kenaikan paras laut, lonjakan ribut yang semakin intensif dan mempercepatkan kehilangan biodiversiti. Akibat pemanasan global menjadikan negara-negara Pulau Pasifik semakin tidak boleh didiami. Dengan memilih program kewarganegaraan Nauru, pelabur bukan semata-mata menjamin masa depan mereka sendiri — mereka melabur untuk masa depan planet kita.”

PBB telah berulang kali menekankan bahawa akses kepada kewangan dan khususnya kewangan iklim, merupakan pemboleh kritikal untuk membantu Negara Membangun Pulau Kecil (SIDS) mencapai Matlamat Pembangunan Mampan mereka. Seperti yang dinyatakan, SIDS yang secara tidak seimbang dan semakin terjejas oleh kesan perubahan iklim, memerlukan akses segera kepada sokongan kewangan luaran untuk membina daya tahan dalam sistem sosial, ekonomi dan semula jadi yang menjadi pergantungan mereka dan seluruh dunia. Walau bagaimanapun, iklim semasa dan seni bina kewangan pembangunan adalah sangat kompleks dan tidak lengkap untuk beroperasi dengan cekap, adil dan pada kelajuan dan skala yang diperlukan untuk memenuhi keperluan SIDS.

Lindungi mobiliti global dan menyumbang kepada masa depan yang mampan

Bercakap pada acara pelancaran program di Baku, Pengarah Pematuhan Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program Office yang baharu dilantik, Isa Seow, menunjukkan bahawa sebagai republik bebas yang terkecil di dunia dan negara ketiga terkecil, “Nauru adalah bukti daya tahan dan inovasi yang telah merintis pendekatan unik terhadap kewarganegaraan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan penjagaan alam sekitar.”

Seow menjelaskan bahawa program itu menawarkan laluan yang diperkemas kepada kewarganegaraan, dengan masa pemprosesan hanya tiga hingga empat bulan. Pelabur boleh mendapatkan kewarganegaraan Nauru melalui sumbangan kepada Dana Perbendaharaan negara, bermula pada USD 105,000 untuk seorang pemohon. Pelaburan ini membuka kunci manfaat untuk pelabur antarabangsa termasuk akses bebas visa ke 89 destinasi, dua kewarganegaraan tanpa had dan keupayaan untuk melanjutkan kewarganegaraan kepada ahli keluarga.

Beliau menekankan komitmen program terhadap integriti: “Kami telah melaksanakan proses usaha wajar yang ketat dan struktur tadbir urus yang teguh untuk memastikan hanya individu yang berkaliber tertinggi mengambil bahagian dalam membentuk masa depan Nauru. Program ini bukan sekadar mendapatkan pasport lain; ia mengenai menyertai komuniti yang berdedikasi untuk merintis penyelesaian cabaran global.”

Ekuiti berdaulat dan bukannya hutang berdaulat

Kerajaan Nauru telah memberi mandat kepada Henley & Partners, sebuah firma penasihat migrasi pelaburan antarabangsa yang terkemuka untuk mereka bentuk, menubuhkan dan menjalankan Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program. Amalan Penasihat Kerajaan firma itu telah membantu kerajaan di lebih 20 bidang kuasa dan negara di seluruh Afrika, Asia, Caribbean, Eropah, Timur Tengah, Amerika Utara dan Oceania dalam mereka bentuk, menubuhkan, mengendalikan dan mempromosikan program kediaman dan kewarganegaraan berkaitan pelaburan dan telah mengumpulkan lebih daripada USD 15 bilion dalam pelaburan langsung asing.

Yang Mulia, David Adeang, Presiden Republik Nauru, berkata, “Penghijrahan pelaburan telah muncul sebagai mekanisme yang berkuasa untuk mengurangkan risiko kemampanan dan mempertingkatkan daya tahan iklim. Program Nauru menetapkan standard baharu dalam bidang ini, menyalurkan pelaburan terus ke dalam projek yang melindungi masa depan negara dan menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar global. Pendekatan inovatif Nauru menawarkan contoh nyata bagaimana negara boleh memanfaatkan pelaburan swasta untuk menangani cabaran alam sekitar yang mendesak.”

Dr. Juerg Steffen, Ketua Pegawai Eksekutif Henley & Partners, berkata, "Apa yang membezakan kediaman dan kewarganegaraan melalui program pelaburan selain daripada pendekatan pembiayaan yang didorong oleh hutang adalah ia meningkatkan ekuiti kedaulatan negara yang menjadi tuan rumah kepada mereka. Mereka tidak perlu berkompromi atau mengorbankan satu objektif strategik demi mencapai yang satu lagi. Penghijrahan pelaburan merupakan suatu penyelesaian menang-menang, jangka panjang yang mampan untuk semua pihak berkepentingan, sama ada mereka adalah pelabur ataupun negara bangsa dan rakyat mereka. Semakin banyak kerajaan melihat manfaat program kediaman dan kewarganegaraan sebagai mekanisme untuk mengurangkan risiko kemampanan dengan membiayai inisiatif pembangunan.”

Perihal Program Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship

Program Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship menawarkan laluan yang terus terang untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui sumbangan terus kepada Dana Perbendaharaan Nauru.

Syarat pemohon utama:

Umur minimum 18 tahun

Latar belakang peribadi yang bersih

Bukti sumber dana





Sumbangan

USD 105,000 untuk seorang pemohon

USD 110,000 untuk keluarga yang mempunyai dua-empat ahli

USD 115,000 untuk keluarga yang mempunyai lima atau lebih ahli

USD 15,000 untuk setiap adik beradik tambahan pemohon utama atau pasangan mereka

Yuran permohonan

USD 25,000 untuk seorang pemohon

USD 27,500 untuk keluarga yang mempunyai dua-empat ahli

USD 30,000 untuk keluarga yang mempunyai lima atau lebih ahli





Yuran usaha wajar

USD 10,000 untuk pemohon utama

USD 7,500 bagi setiap ahli keluarga tambahan yang berumur 16 tahun ke atas (pasangan, adik beradik, anak atau tanggungan dewasa yang layak)

Bayaran pasport

USD 500 setiap pasport, perlu dibayar kepada Kerajaan Nauru





Pemohon menjalani semakan usaha wajar yang menyeluruh dan dikehendaki menghadiri temu duga. Setelah diluluskan, pemohon membuat sumbangan yang diperlukan, mengangkat Sumpah Setia kepada Nauru dan menerima sijil kewarganegaraan serta pasport Nauru mereka.

