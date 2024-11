Nauru lanza Programa de Ciudadanía innovador en la COP 29, vinculando la inversión con la acción climática

BAKÚ, Azerbaiyán, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Gobierno de la República de Nauru reveló su innovador Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29) de 2024 en Bakú hoy, abordando directamente los principales temas de la conferencia sobre financiación y adaptación climática. En su discurso ante los delegados de la COP 29, el Honorable Asterio Appi, Ministro de Cambio Climático y Resiliencia Nacional de Nauru, presentó la innovadora iniciativa de financiamiento como una oportunidad para que los inversores conscientes adquieran una ciudadanía adicional mientras contribuyen a los proyectos de adaptación climática y desarrollo sostenible en el Pacífico Sur.

El ministro Appi destacó el impacto más amplio del programa: "Nauru, al igual que muchas naciones del Pacífico Sur, desempeña un rol muy grande en la protección de la biodiversidad mundialmente significativa. Nuestros ecosistemas soportan más especies raras, amenazadas y en peligro de extinción que las de cualquier otro lugar en la Tierra. Sin embargo, estamos en la primera línea del cambio climático, enfrentando la elevación del nivel del mar, intensificando las marejadas ciclónicas y acelerando la pérdida de biodiversidad. Las consecuencias del calentamiento global están haciendo que los estados insulares del Pacífico sean cada vez más inhabitables. Al elegir el programa de ciudadanía de Nauru, los inversores no solo están asegurando su propio futuro, sino que están invirtiendo en el futuro de nuestro planeta".

La ONU ha enfatizado repetidamente que el acceso a la financiación, y en particular a la financiación climática, es un facilitador fundamental para ayudar a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) a alcanzar sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como señala, los PEID están desproporcionadamente y cada vez más afectados por los impactos del cambio climático y requieren urgentemente acceso a apoyo financiero externo para construir resiliencia en los sistemas sociales, económicos y naturales de los que ellos, y el resto del mundo, dependen. Sin embargo, la arquitectura actual de financiamiento del clima y desarrollo es extremadamente compleja y está mal equipada para operar de manera eficaz, justa y a la velocidad y escala necesarias para satisfacer las necesidades de los PEID.

Asegurar la movilidad global y contribuir a un futuro sostenible

Hablando en el evento de lanzamiento del programa en Bakú, la recién nombrada Directora de Cumplimiento de la Oficina del Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru, Isa Seow, señaló que como la república independiente más pequeña del mundo y el tercer país más pequeño, "Nauru es un testimonio de resiliencia e innovación, pionero en un enfoque único de ciudadanía que combina el crecimiento económico con la administración ambiental".

Seow explicó que el programa ofrece un camino simplificado hacia la ciudadanía, con tiempos de procesamiento de solo tres a cuatro meses. Los inversores pueden obtener la ciudadanía de Nauru a través de una contribución al Fondo Nacional del Tesoro, desde USD 105,000 para un solo solicitante. Esta inversión desata beneficios para los inversores internacionales, incluido el acceso sin visa a 89 destinos, doble ciudadanía sin restricciones y la capacidad de extender la ciudadanía a los miembros de la familia.

Subrayó el compromiso del programa con la integridad: "Hemos implementado rigurosos procesos de diligencia debida y sólidas estructuras de gobierno para garantizar que solo las personas del más alto calibre participen en la configuración del futuro de Nauru. Este programa no se trata solo de adquirir otro pasaporte; se trata de unirse a una comunidad dedicada a soluciones pioneras para los desafíos globales".

Patrimonio soberano en lugar de deuda soberana

El gobierno de Nauru desisgnó a la firma líder de consultoría de migración de inversiones internacionales Henley & Partners para diseñar, establecer y administrar el Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru. La práctica de Asesoramiento Gubernamental de la firma ha ayudado a los gobiernos de más de 20 jurisdicciones y países de África, Asia, el Caribe, Europa, Medio Oriente, América del Norte y Oceanía a diseñar, establecer, operar y promover programas de residencia y ciudadanía relacionados con la inversión y ha recaudado más de USD 15 mil millones en inversión extranjera directa.

Su Excelencia David Adeang, Presidente de la República de Nauru, dice: “La migración de inversión surje como un poderoso mecanismo para mitigar los riesgos de sostenibilidad y mejorar la resiliencia climática. El programa de Nauru establece un nuevo estándar en este ámbito, canalizando las inversiones directamente hacia proyectos que salvaguardan el futuro de la nación y contribuyen a la preservación ambiental global. El enfoque innovador de Nauru ofrece un ejemplo tangible de cómo las naciones pueden aprovechar la inversión privada para abordar los desafíos ambientales apremiantes".

El Dr. Juerg Steffen, director ejecutivo de Henley & Partners, dice: "Lo que diferencia a los programas de residencia y ciudadanía por inversión de los enfoques de financiamiento impulsados por la deuda es que mejoran la equidad soberana de las naciones que los patrocinan. No requieren comprometer o sacrificar un objetivo estratégico para lograr otro. La migración de inversiones es una solucion de verdadero beneficio mutuo, a largo plazo y sostenible para todas las partes interesadas, ya sean inversores o estados nacionales y sus ciudadanos. Cada vez más gobiernos experimentan los beneficios de los programas de residencia y ciudadanía como un mecanismo para mitigar los riesgos de sostenibilidad mediante el financiamiento de iniciativas de desarrollo".

Acerca del Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru

El Programa de Ciudadanía de Resiliencia Económica y Climática de Nauru ofrece un camino directo hacia la ciudadanía a través de una contribución directa al Fondo del Tesoro de Nauru.

Principales requisitos del solicitante:

Edad mínima de 18 años

Antecedentes personales limpios

Comprobante de la fuente de los fondos





Contribución

USD 105,000 para un solo solicitante

USD 110,000 para una familia de dos a cuatro miembros

USD 115,000 para una familia de cinco o más miembros

USD 15,000 por cada hermano adicional del solicitante principal o su cónyuge

Tarifa aplicable

USD 25,000 para un solo solicitante

USD 27,500 para una familia de dos a cuatro miembros

USD 30,000 para una familia de cinco o más miembros





Cuota de diligencia debida

USD 10,000 para el solicitante principal

USD 7,500 por miembro adicional de la familia de 16 años o más (cónyuge, hermano, hijo o adulto calificado dependiente)

Tarifa de pasaporte

500 USD por pasaporte, a pagar al Gobierno de Nauru





Los solicitantes se someten a exhaustivos controles de diligencia debida y deben asistir a una entrevista. Tras la aprobación, los solicitantes hacen la contribución requerida, prestan el Juramento de Lealtad a Nauru y reciben su certificado de ciudadanía y pasaporte de Nauru.

