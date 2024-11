DEBx Medical sichert sich erweiterte Investition von TVM Capital Healthcare

Förderung der nächsten Phase der Innovation in der Versorgung chronischer Wunden

DEBx Medical ist bereit für ein beschleunigtes Wachstum im Bereich der Lösungen für chronische Wunden, gestützt durch die zweite Investitionsrunde von TVM Capital Healthcare.

AMSTERDAM und DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEBx Medical, ein in Amsterdam ansässiger, innovativer Pionier auf dem Gebiet der fortschrittlichen Wundversorgung, gibt den erfolgreichen Abschluss seiner zweiten Kapitalinvestitionsrunde unter der Leitung von TVM Capital Healthcare bekannt. Die Finanzierung wird die globale Expansion von DEBx Medical in die wichtigsten Märkte der Welt beschleunigen.

Die Investition folgt auf eine erfolgreiche erste Finanzierungsrunde und spiegelt das wachsende Vertrauen in den innovativen Ansatz von DEBx Medical im Bereich der Behandlung chronischer Wunden wider, insbesondere durch die bahnbrechende Lösung DEBRICHEM®, ein topisches Austrocknungsmittel zur Beseitigung von Biofilm und Infektionen in chronischen Wunden.

Globale Marktexpansion wird die Versorgung chronischer Wunden verändern

Diese zweite Investitionsrunde wird die Strategie des Unternehmens unterstützen, in die stark regulierten und wettbewerbsintensiven Märkte zu expandieren und die Mission von DEBx Medical zu unterstützen, das Management chronischer Wunden zu verändern und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

Chronische Wunden stellen weltweit eine erhebliche Belastung für die Gesundheitssysteme dar, nicht nur wegen ihrer Häufigkeit, sondern auch wegen der damit verbundenen Kosten, Komplikationen und der Beeinträchtigung der Lebensqualität der Patienten.

DEBRICHEM® bietet eine unvergleichliche Lösung zur vollständigen Beseitigung von Biofilm und Infektionen in chronischen Wunden. Mit den erhaltenen CE- und ISO-Zertifizierungen hat das Unternehmen seit seiner Markteinführung bereits Tausende von Patienten erfolgreich behandelt.

Anlegerperspektive

„Diese neue Finanzierungsrunde von TVM Capital Healthcare wird die weltweite Vermarktung von DEBRICHEM® beschleunigen und DEBx Medical in die Lage versetzen, mehr Patienten zu erreichen und das durch nicht heilende Wunden verursachte Leiden zu lindern“, so Tristan de Boysson, Managing Partner von TVM Capital Healthcare. „Wir halten auch an der Strategie des TVM Healthcare Afiyah Fund fest, innovative Lösungen in die MENA-Region zu bringen, insbesondere in das Königreich Saudi-Arabien, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem beeindruckenden Team, um diese Ziele zu erreichen.“

Die erneute Investition von TVM Capital Healthcare wird DEBx Medical in die Lage versetzen, seine Vermarktungsbemühungen weiter auszubauen.

„Wir freuen uns, diesen wichtigen Schritt auf dem Weg der globalen Expansion von DEBx Medical zu machen“, so Bert Quint, CEO von DEBx Medical. „Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, in Schlüsselmärkte auf der ganzen Welt vorzudringen, in denen die Belastung durch chronische Wunden nach wie vor erheblich ist. Die Unterstützung unserer Investoren ist eine starke Bestätigung für das Potenzial unseres Produkts, die Wundversorgung weltweit zu verändern.“

Vorantreiben der Innovation in der Wundversorgung

DEBRICHEM® hat in Europa und in Teilen der MENA-Region, einschließlich im KSA, bereits große Erfolge erzielt und bietet medizinischen Fachkräften eine leistungsstarke Lösung zur Behandlung chronischer Wunden. Das Produkt hat bemerkenswerte Ergebnisse bei der Wiederaufnahme des Heilungsprozesses von Wunden gezeigt, bei denen Biofilm und Infektionen ein Hindernis darstellten.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist durch Anklicken dieses Links verfügbar.

Künftiges Wachstum und Entwicklung

Neben der Ausweitung seiner geografischen Reichweite plant DEBx Medical, seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen weiter voranzutreiben, um neue Lösungen für die Wundversorgung einzuführen. Die Konzentration des Unternehmens auf klinische Daten und evidenzbasierte Medizin wird auch weiterhin eine treibende Kraft sein, wenn es darum geht, sein Produktportfolio zu erweitern und den ungedeckten Bedarf in der Behandlung chronischer Wunden zu decken.

Über DEBx Medical

DEBx Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wundversorgung durch innovative, wissenschaftlich fundierte Lösungen zu verbessern. Das 2019 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten mit chronischen Wunden zu verbessern, indem es medizinischem Fachpersonal bahnbrechende Hilfsmittel zur effektiven Behandlung komplexer Wunden zur Verfügung stellt. DEBRICHEM®, das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, ist ein topisches Trocknungsmittel, das Biofilm und Infektionen beseitigt und eine schnellere und effizientere Wundheilung fördert. Weitere Informationen finden Sie unter: DEBx Medical – Innovating The Future of Wound Care (debx-medical.com)

Über TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf Schwellenländer spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai und Singapur und Niederlassungen in Riad, Boston, München und Ho-Chi-Minh-Stadt investiert Expansions- und Wachstumskapital in Unternehmen des Gesundheitswesens, um den lokalen Zugang zu qualitativ hochwertiger und erschwinglicher Versorgung zu verbessern, sowie in lokale Anbieter von medizinischen Produkten in den Bereichen Pharma, Medizintechnik und Diagnostik. Die Investitions- und Betriebspartner sowie eine starke Gruppe regionaler und internationaler Berater verfügen über eine langjährige Erfolgsbilanz bei Investitionen im Gesundheitswesen und über umfassende operative Erfahrung im Nahen Osten und in Südostasien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: TVMCapitalHealthcare.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

DEBx Medical: Chandrita Jaisinghani, press@debx-medical.com, +31 85 0878096

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.