Monsha'at: Biban24 fördert Wachstum und Entwicklung regionaler KMU mit wegweisenden, während der Messe abgeschlossenen Verträgen im Wert von über 35 Mrd. SAR

RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Biban24 – Saudi-Arabiens Vorzeigeforum für Startups und KMUs – hat die Bühne für die Förderung des saudischen Unternehmertums bereitet, indem es führende und angehende Unternehmer, Unternehmen und Investoren aus der ganzen Welt zusammengebracht hat, um eine Reihe bemerkenswerter Vereinbarungen im Wert von mehr als 9 Mrd. USD zu treffen.

Das von Monsha'at, der Small and Medium Enterprises General Authority (Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen) des Königreichs Saudi-Arabien, organisierte Forum Biban24, das vom 5. bis 9. November im Riyadh Front Exhibition & Conference Center stattfand, zog beeindruckende 182.000 Besucher an, setzte neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit mit KMU und schuf ein konstruktives Umfeld für Investoren und Unternehmer, um wirkungsvolle Partnerschaften und Unternehmen zu gründen.

Am fünften und letzten Tag des Treffens kamen führende Einrichtungen zusammen, um eine Reihe von innovativen Vereinbarungen, Absichtserklärungen und exklusiven Partnerschaften zu unterzeichnen, die das regionale und globale Unternehmertum fördern sollen.

Hervorzuheben ist, dass Tameed am 5. Tag der Veranstaltung ein Finanzierungsportfolio im Wert von 2,6 Mrd. SAR aufgelegt hat. Interactive Smart Communications stellte ebenfalls ein Finanzierungsportfolio im Wert von 1 Mrd. SAR vor, während Mudarabah ein Portfolio von 1 Mrd. SAR ankündigte. Darüber hinaus kündigte Saudi Aramco Investitionsrunden von WAED Ventures in Höhe von 18 Mio. SAR an.

Biban24 war auch Gastgeber der Endrunden des Entrepreneurship World Cup (EWC). 100 Finalisten aus 52 Ländern nahmen an der Endrunde des jährlichen Startup-Pitch-Wettbewerbs teil, bei dem die Teilnehmer die Chance hatten, Geldpreise in Höhe von 1 Mio. USD zu gewinnen und von der Möglichkeit profitieren konnten, Netzwerke zu knüpfen und Zugang zu Investitionsmöglichkeiten zu erhalten.

In den vergangenen Jahren hat der EWC mehrere Auszeichnungskategorien angeboten, darunter „Growth Stage“, „Early Stage“, „Idea Stage“ und „Innovation Priorities“, die alle darauf abzielen, Unternehmer auf der ganzen Welt zu unterstützen und zu befähigen, ihre Projekte zu entwickeln, ihre Fähigkeiten zu verfeinern und mit einem globalen Netzwerk von Mentoren und Beratern zusammenzuarbeiten.

Bei der Ausgabe des Wettbewerbs für das Jahr 2025 wurde der Schwerpunkt auf eine neue strategische Schiene gelegt, die sich mit Weltraumtechnologien befasst und mehrere Teilbereiche wie Bergbau, Gesundheit und Sport, Landwirtschaft und Ressourcenmanagement umfasst. Diese Schiene ergänzt die allgemeine Schiene mit Geldpreisen speziell für Raumfahrttechnologien in Höhe von insgesamt 200.000 USD, zusätzlich zum Gesamtpreispool von 800.000 USD.

Am letzten Tag der Biban24 wurde Nomiq als Gewinner der „Idea Stage“ bekanntgegeben, Yumari belegte den ersten Platz in der „Early Stage“-Schiene, während MisMar zum Gewinner der „Growth Stage“ ernannt wurde.

VitruvianMD wurde als Gesamtsieger in der Kategorie Gesundheitswesen ermittelt. EnergyX belegte den ersten Platz in der Kategorie Energie, und Salutes Space wurde mit der höchsten Auszeichnung in der Kategorie „Wirtschaft der Zukunft“ geehrt. Marine Innovation wurde als Gewinner des Wettbewerbs in der Kategorie Nachhaltigkeit bekanntgegeben.

https://bibanglobal.sa/

Kontakt:

Tarek Chahine

tchahine@webershandwick.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.