Monsha'at: Biban24 impulsa el crecimiento y el desarrollo de las pymes regionales con acuerdos históricos lanzados durante la exposición por valor de más de 35 000 millones de riales saudíes

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biban24, el foro de startups y pymes más importante de Arabia Saudí, sentó las bases para el avance del empresariado saudí, al reunir emprendedores, empresas e inversores líderes y emergentes de todo el mundo para lanzar una serie de acuerdos destacados por valor de más de 9000 millones de dólares.

Organizado por Monsha'at, la Small and Medium Enterprises General Authority del Reino de Arabia Saudí, el foro Biban24, celebrado del 5 al 9 de noviembre en el Riyadh Front Exhibition & Conference Center, atrajo la impresionante cifra de 182 000 visitantes y elevó el listón del trabajo en asociación con las pymes, creando un entorno constructivo para que inversores y empresarios pongan en marcha asociaciones y negocios de gran impacto.

En el quinto y último día del encuentro se dieron cita entidades líderes para firmar una amplia selección de acuerdos innovadores, memorandos de entendimiento y asociaciones exclusivas destinadas a hacer avanzar el espíritu emprendedor a escala regional y mundial.

En particular, el quinto día del evento, Tameed lanzó una cartera de financiación por valor de 2600 millones de riales saudíes (SAR). Interactive Smart Communications también presentó una cartera de financiación valorada en 1000 millones de SAR, mientras que Mudarabah anunció una cartera de 1000 millones de SAR. Además, Saudi Aramco anunció rondas de inversión de WAED Ventures por valor de 18 millones de SAR.

Biban24 acogió igualmente las rondas finales de la Entrepreneurship World Cup (EWC). En la final de la competición anual de lanzamiento de startups, que ofrece a los competidores la oportunidad de ganar 1 millón de dólares en premios en metálico, así como de beneficiarse de la posibilidad de hacer contactos y acceder a oportunidades de inversión, participaron 100 finalistas, en representación de 52 países.

En años anteriores, la EWC contó con varias categorías de premios, entre ellas «Etapa de crecimiento», «Etapa inicial», «Etapa de ideas» y «Prioridades de innovación», todas ellas destinadas a apoyar y capacitar a empresarios de todo el mundo para desarrollar sus proyectos, perfeccionar sus habilidades y relacionarse con una red mundial de mentores y asesores.

La edición 2025 del concurso hizo hincapié en una nueva categoría estratégica dedicada a las tecnologías espaciales, que abarca varios subcampos como la minería, la salud y el deporte, la agricultura y la gestión de recursos. Esta categoría complementa la categoría general, con premios en metálico específicos para tecnologías espaciales por un total de 200 000 dólares, además del fondo global de premios de 800 000 dólares.

En el último día de Biban24, Nomiq fue elegida ganadora de la «Etapa de ideas», Yumari obtuvo el primer puesto en la categoría «Etapa inicial», mientras que MisMar fue nombrada ganadora de la «Etapa de crecimiento».

La empresa VitruvianMD se proclamó ganadora de la categoría de atención sanitaria. EnergyX obtuvo el primer puesto en la categoría de energía, y Salutes Space fue reconocida con los máximos honores en la categoría de «Economías del futuro». Marine Innovation obtuvo el primer puesto en la categoría de sostenibilidad del concurso.

https://bibanglobal.sa/

