Mientras se desarrolla la COP29, la serie WERD de EBC y Oxford aporta nuevas perspectivas sobre el clima y la economía

Los expertos del EBC Financial Group y del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford se preparan para abordar la resiliencia climática y el crecimiento económico en el último «Lo que realmente hacen los economistas»: Macroeconomía y Clima.

EBC y Oxford reúnen a economistas y líderes del sector en la serie WERD para abordar la resiliencia climática y el crecimiento económico entre debates de COP29.

UNITED KINGDOM, November 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC), junto con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, reunirá el 14 de noviembre de 2024 a destacadas personalidades del mundo académico y de las finanzas para mantener un diálogo en profundidad sobre «Macroeconomía y clima». Tras la conferencia magistral del Profesor Asociado Andrea Chiavari, se celebrará una mesa redonda sobre el tema «Sostenibilidad: Equilibrio entre crecimiento económico y resistencia climática». Este acto, que forma parte de la serie «Lo que realmente hacen los economistas» (What Economists Really Do, WERD) 2024-2025, ofrece una plataforma oportuna para que expertos del sector y líderes académicos compartan sus puntos de vista sobre la economía del clima y las finanzas sostenibles.

Voces destacadas en clima y macroeconomía

La conferencia inaugural correrá a cargo del Profesor Asociado Andrea Chiavari, cuyas investigaciones se centran en las repercusiones económicas del cambio climático y las aplicaciones prácticas de instrumentos políticos como la fiscalidad del carbono. La intervención de Chiavari arrojará luz sobre cómo calculan los economistas el coste social del carbono y el poder transformador de la política macroeconómica en la acción climática. Su charla ofrecerá un marco matizado para equilibrar la resistencia económica con la responsabilidad climática, aportando ideas sobre los retos del mundo real a la hora de aplicar estrategias de crecimiento sostenible.

La profesora asociada Banu Demir Pakel moderará la mesa redonda posterior, dirigiendo una conversación que invitará a la reflexión sobre los mecanismos económicos que impulsan la sostenibilidad. La experiencia de Demir Pakel en comercio internacional y economía del desarrollo se prestará a facilitar el debate sobre los ajustes financieros mundiales necesarios para lograr resultados sostenibles.

Mesa redonda: Tendiendo puentes entre las finanzas, la política y la resiliencia climática

En esta mesa redonda participarán destacados expertos en economía y finanzas climáticas, entre ellos Nicola Ranger, Directora del Resilient Planet Finance Lab de Oxford, y David Barrett, Consejero Delegado de EBC Financial Group (UK) Ltd. Juntos, abordarán cuestiones apremiantes sobre la intersección de las finanzas y la sostenibilidad, examinando las estrategias que las instituciones financieras están desplegando para apoyar la resiliencia climática y el crecimiento económico sostenible. El Dr. Ranger, con amplia experiencia en financiación climática, abordará el papel de las herramientas económicas en el apoyo a las regiones vulnerables, mientras que Barrett hablará de las tendencias emergentes en la inversión respetuosa con el clima dentro y fuera del Reino Unido.

Entre los temas que se explorarán figuran:

Andrea Chiavari, Profesor Asociado: las diferencias entre los modelos económicos y la aplicación de políticas sostenibles, los obstáculos a los que se enfrentan los responsables políticos y el papel de los economistas para salvar estas diferencias.

David Barrett: Tendencias de la inversión respetuosa con el clima, equilibrio entre beneficios y objetivos medioambientales, y el potencial de la financiación privada como motor de la sostenibilidad.

Dra. Nicola Ranger: Cómo las herramientas financieras pueden abordar la resistencia climática en las comunidades vulnerables, las prioridades del sector para la financiación sostenible y las innovaciones prometedoras.

Un diálogo oportuno sobre política climática y resistencia económica

La serie WERD pretende tender un puente entre la investigación académica y la aplicación práctica, haciendo que la economía sea accesible al público al tiempo que se abordan los retos mundiales. Esta sesión, que tiene como fondo la COP29 y las cuestiones climáticas urgentes, refleja la misión más amplia de EBC de fomentar el crecimiento sostenible y la resiliencia.

«Nuestra colaboración continua con el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford subraya el compromiso de EBC de impulsar conversaciones significativas e informadas en el escenario global», ha declarado David Barrett, Consejero Delegado de EBC Financial Group (UK) Ltd. (Reino Unido). «La resiliencia climática y la estabilidad económica van de la mano, y nos sentimos orgullosos de apoyar iniciativas que abordan estas cuestiones de frente.»

Los asistentes, tanto de manera presencial en el Sir Michael Dummett Lecture Theatre, Christ Church, como en línea, obtendrán conocimientos prácticos sobre cómo los principios macroeconómicos pueden apoyar el crecimiento sostenible y la adaptación al cambio climático.

Para reservar su plaza, visite este enlace.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. EBC ha establecido rápidamente su posición como empresa de corretaje mundial, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, las Islas Caimán y en los mercados emergentes de América Latina, el Sudeste Asiático, África y la India. EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los principales niveles de normas éticas y regulación internacional. Las filiales de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Securities and Investments Commission (ASIC) de Australia.

El núcleo del EBC Financial Group está formado por profesionales experimentados con más de 30 años de amplia experiencia en importantes instituciones financieras, que han atravesado con destreza importantes ciclos económicos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromisos públicos «Lo que realmente hacen los economistas» del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo públicos.

https://www.ebc.com/

Acerca del Departamento de Economía

El Departamento de Economía de Oxford alberga uno de los mayores grupos de economistas académicos del mundo. La escala y amplitud de su investigación, con su impacto generalizado en la formulación de políticas, su amplia y vibrante comunidad de jóvenes profesionales y sus programas de grado y postgrado de renombre internacional hacen de Oxford un centro de excelencia reconocido mundialmente en la investigación y la enseñanza de la economía. En 2024, el Departamento de Economía fue clasificado por The Guardian como el primero del Reino Unido en enseñanza de pregrado. Esta clasificación refleja el compromiso constante del Departamento con la excelencia en la enseñanza y la investigación, y consolida su posición como uno de los departamentos de Economía líderes en el mundo. Más allá de los logros en la enseñanza, el objetivo del Departamento es producir investigación económica transformadora e innovadora; tener un impacto sostenido en la política económica fuera del mundo académico; y desarrollar y formar a la próxima generación de investigadores y líderes de la investigación.

Acerca de «Lo que realmente hacen los economistas»:

El WERD es un programa de divulgación del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford para inspirar el estudio de la economía y compartir «Lo que realmente hacen los economistas». En temas que van desde la crisis climática a la discriminación en el mercado laboral, los economistas de Oxford trabajan con gobiernos y empresas de todo el mundo para mejorar las políticas y hacer que la economía funcione mejor para todos. Descubra cómo se puede utilizar la economía para arrojar luz sobre algunos de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad actual en esta exitosa serie de seminarios web públicos, que volverá por cuarta vez en 2024-25.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.