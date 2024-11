GEM Awards llega España, el primer evento internacional que está revolucionando el mundo del videojuego

La gala GEM Awards promete ser una celebración única, rompiendo con el esquema tradicional para ofrecer una experiencia auténticamente divertida y rebelde” — Co-founder, Peter D Games

SPAIN, November 19, 2024 / EINPresswire.com / --- GEM Awards se celebra del 24 al 27 de abril y espera reunir 15.000 asistentes presenciales y millones de manera online.- Más de cuarenta y cinco creadores de contenidos muy conocidos dentro del mundo del gaming y el entretenimiento apoyan la iniciativa, denominado GEM Squad.¡La revolución del gaming ha llegado! La industria de los videojuegos da un giro y lanza su primer evento global en español: GEM Awards. Este evento único se celebra del 24 al 27 de abril de 2025 y promete romper con todas las reglas de las galas tradicionales.GEM Awards nace de la necesidad de una comunidad gamer global que busca algo más: un evento del que puedan formar parte, donde sus voces se escuchen y su participación tenga un impacto directo en el mundo de los videojuegos. Dejando atrás los premios aburridos y formales, GEM Awards está hecho para los que quieren vivir una experiencia auténtica, inmersiva y, sobre todo, divertida.El evento prevé conseguir un alcance de más de 50 millones de seguidores a través del GEM Squad y 15.000 asistentes y tendrá actividades para todos los gustos: torneos de videojuegos donde los jugadores podrán demostrar su destreza y competir por premios; una zona arcade con consolas, PCs y máquinas recreativas para revivir lo mejor del gaming clásico y moderno; áreas de retail para adquirir productos gaming; y sesiones educativas impartidas por expertos sobre temas como el desarrollo de videojuegos, diseño gráfico y narrativa. Además, en el área de cosplay, el arte y el gaming se fusionan con talleres creativos, paneles interactivos y un concurso de cosplay. Todo esto sucederá del 24 al 27 de abril de 2025, desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.El evento también contará con un área dedicada al networking B2B, diseñada específicamente para que las empresas participantes en GEM Awards puedan establecer sinergias y colaboraciones estratégicas con otras marcas e influenciadores de la industria del gaming.Gala GEM AwardsEl plato fuerte de los GEM Awards será la gala de premios prevista para el sábado 26 de abril, en horario de tarde-noche. Ese día se galardonará a los mejores de la industria gaming y conoceremos cuál es el mejor videojuego del año. Las decisiones de los ganadores serán determinadas directamente por la comunidad gamer, que podrá participar y votar a través de la plataforma GEM que será lanzada en diciembre. Esta plataforma además estará llena de sorpresas que se revelarán a través de los creadores de contenido.Pedro García, cofundador y director del Proyecto GEM Awards: "GEM Awards nace como respuesta a una comunidad gamer que andaba buscando algo mejor. Esto es mucho más que una simple ceremonia de premios; es un movimiento que busca dar vida a la cultura del gaming y su comunidad de una manera divertida, notoria e interactiva. GEM Awards está aquí para hacer historia. Estamos dando a los gamers lo que han estado pidiendo: unas votaciones justas y una gala divertida, dinámica y transparente, con la comunidad como protagonista".La gala GEM Awards promete ser una celebración única, rompiendo con el esquema tradicional para ofrecer una experiencia auténticamente divertida y rebelde. Con actuaciones musicales y artísticas sorprendentes, la participación de reconocidos influencers del mundo de los videojuegos, interacción con el público presente y el público online, emocionantes sorteos y una serie de sorpresas inesperadas, los asistentes vivirán una noche llena de energía y de momentos inolvidables. Este evento redefinirá el concepto de una gala de premios.Su formato será híbrido ya que se podrá asistir o seguir por conocidas plataformas de streaming.El festival de los videojuegos contará con la participación de más de cuarenta y cinco influencers del mundo del gaming como Arándana, Arlan360, Abipower, Alex White, Behind the Games, Bersgamer, Bigdata News, Creativo en Japón, Cris Arcades, Danikyo, Diana Monster, Elesnicho, Extas1s, El Bunker S.A., Elvira Yuki, Godofcoffee, Hyrule TV, IsHierro, Japan Gemu, Japeruana, JaviGeek, Ken Ultimate, La Poción Roja, Las Retro Aventuras, Metricar, Microelectronica Tiktok, Mundo N, Nash, N Deluxe, Nintenleaks, Peter D Games, PowerBazinga, Puerta al Sótano, Ray Bacon, Ray Sneakeyes, Silvie Rumi, Salva Fernández, Skyhammer, Srta Hoothoot, Steyb, The Snitch, Tiempo de Videojuegos, Zellen y Zorman, entre otros.GEM Awards ha sido desarrollado por Personaje Studio junto a DFW Creative y organizado por beon. Worldwide.-------------------------------### ENLACES ###Website de la platforma: https://gem-awards.com/ Youtube: www.youtube.com/@GEMAwardsOfficial Instagram: www.instagram.com/gemawardsofficial Tiktok: www.tiktok.com/@gemawardsofficial X: www.x.com/gemAwardsinfo RECURSOS VISUALES: https://bit.ly/GEMawardsPress -------------------------------Sobre Personaje Studio Pte LtdPersonaje Studio, creador del concepto y la marca GEM Awards, agencia de branding y producción audiovisual. Conectada con una amplia red en el marketing de influencers dentro de la industria del gaming. La misión principal es ayudar a sus clientes a desarrollar una estrategia de marca coherente que refleje de manera auténtica sus valores, misión y carácter único.Sobre DFW Creative Pte LtdDFW Creative se fundó en 2012 en Singapur y desde entonces se han consolidado como una agencia de marketing de renombre. Especializados en relaciones públicas, gestión de influencers, eventos y servicios creativos, van más allá de las campañas, creando experiencias únicas que generan conversación y dejan huella.Sobre beon. Worldwidebeon. Worldwide es una empresa global especializada en la creación y producción de experiencias y emociones únicas, además de estrategias innovadoras que conectan a las marcas con sus audiencias, impulsando su crecimiento y posicionamiento en el mercado.----------------------------------Para marcas/patrocinadores/desarrolladores/Influencers:Pedro GarcíaPersonaje Studio Pte LtdConsulta de marca aquí: pedro@personaje.studioContacto de prensa:

