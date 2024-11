Synchronoss erneuert Partnerschaft mit großem französischen Betreiber

Aufbauend auf einer 8-jährigen Partnerschaft wird dieser führende Service Provider weiterhin die Synchronoss Personal Cloud nutzen und seinen Abonnenten in ganz Frankreich die Verwaltung, Optimierung und gemeinsame Nutzung aller Arten von digitalen Inhalten ermöglichen

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. („Synchronoss“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Plattformen, gab heute die Verlängerung eines Dreijahresvertrags mit einem führenden französischen Betreiber bekannt. Dieser Dienstleister betreibt ein Hochgeschwindigkeits-, Festnetz- und Mobilfunknetz in ganz Frankreich und versorgt mehr als 27 Millionen Einzelpersonen, Unternehmen, Gemeinden und Betreiber. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird das Unternehmen weiterhin eine Reihe von Cloud-Mehrwertangeboten auf Basis der Synchronoss Personal Cloud bereitstellen.

Synchronoss Personal Cloud ist eine White-Label-Plattform, die es Service Providern ermöglicht, eine persönliche Cloud-Lösung unter eigenem Namen anzubieten, um ein breites Spektrum an digitalen Inhalten und Dateien zentral zu sichern, zu synchronisieren und zu organisieren. Synchronoss Personal Cloud wurde speziell für Service Provider entwickelt und bietet eine hochsichere und skalierbare Cloud-Plattform, die künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und andere fortschrittliche Funktionen integriert.

„Die Ausweitung unserer langjährigen Partnerschaft ist ein Beweis für unsere Cloud-Plattform und den Wert, den sie dem Kundenstamm dieses Anbieters in ganz Frankreich bietet“, so Jeff Miller, Präsident und CEO von Synchronoss. „Wir freuen uns, das Cloud-Angebot um neue Funktionen wie Tagging, Backtrack und KI-Fotoverbesserungen zu erweitern, die der französische Mobilfunkanbieter nutzen wird, um die Kundenbindung weiter zu fördern, den ARPU zu erhöhen und die Abwanderung seiner Kunden zu reduzieren.“

Im Gegensatz zu einigen Over-the-Top-Diensten (OTT) gewährleistet Synchronoss Personal Cloud Datensicherheit und Datenschutz. Es bietet Betreibern und Dienstanbietern die Flexibilität, auszuwählen, welche Fähigkeiten und Funktionen sie Abonnenten im Rahmen von gestaffelten Tarifen wie Basis-, Mehrwert- und Premiumangeboten anbieten möchten. Als Eigenmarken- und Markenlösung können Serviceanbieter die Cloud auf neue Weise monetarisieren, indem sie Abonnenten Upgrade-Optionen anbieten, um die Interaktion mit digitalen Inhalten zu verbessern, wodurch die Abwanderung verringert und der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer (ARPU) erhöht wird.

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender Anbieter von persönlichen Cloud-Lösungen, ermöglicht es Dienstanbietern, sichere und sinnvolle Verbindungen zu ihren Abonnenten herzustellen. Unsere SaaS-Cloud-Plattform vereinfacht die Onboarding-Prozesse und fördert die Kundenbindung, was zu verbesserten Umsatzströmen, geringeren Kosten und einer schnelleren Markteinführung führt. Millionen von Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie unter www.synchronoss.com, wie unsere Cloud-Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu definieren.

