Organisé par la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et présenté par Heritage MD, la troisième soirée-bénéfice annuelle Le CUSM a du talent a mis en vedette des artistes qui ont rivalisé pour obtenir des votes, tout en recueillant d…

MONTRÉAL, 12 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des membres du personnel de soins de santé et des supporteurs du CUSM sont montés sur la scène du Théâtre Beanfield le 5 novembre pour l’édition de cette année de la soirée Le CUSM a du talent, présentée par Heritage MD. Organisé par la Fondation du CUSM et inspiré de la populaire émission de télévision, cet événement emballant fait sortir les professionnels des soins de santé du CUSM de leur clinique et les propulse sur la scène pour recueillir des fonds pour des causes qui leur tiennent à cœur au CUSM. Dans ses trois ans d’existence, la soirée Le CUSM a du talent a permis de recueillir 1,23 M pour appuyer une variété de causes au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), de la santé des femmes aux soins respiratoires.

« Nous avons mis sur pied notre entreprise avec l’aide de médecins du CUSM, et notre engagement à l’égard de la communauté est profondément enraciné dans nos valeurs fondamentales. Chez Heritage MD, donner est inscrit dans notre ADN, et notre collaboration avec la Fondation du CUSM depuis plusieurs années démontre bien notre appui indéfectible à la communauté médicale et notre ferme détermination à bâtir un avenir plus prospère, en meilleure santé, pour tous. »

–Michael Goodman, président du conseil d’administration d’Heritage MD

La liste des artistes de cette année reflétait bien la polyvalence impressionnante des professionnels des soins de santé et des supporteurs du CUSM. Des danses en ligne de style Nashville au tango de Buenos Aires, Le CUSM a du talent 2024 a offert à son auditoire un véritable voyage autour du monde, pour appuyer des recherches et des soins aux patients de calibre mondial, chez nous.

Du dynamique duo chanteuse et accordéoniste composé d’Hélène Gagnon et Myriam Ménard de l’Hôpital de Lachine, qui a ravi l’auditoire avec son interprétation de La Vie en Rose, à la chorale du Centre CœurFEM – un groupe de femmes dévouées, dirigé par la Dre Judy Luu, qui ont uni leurs voix pour éliminer les obstacles aux soins cardiaques pour les femmes – la soirée a été vraiment mémorable!

« C’était la première fois que nous présentions un numéro dans le cadre de la soirée Le CUSM a du talent, et nous n’oublierons jamais ce moment. L’énergie dans la salle était vraiment contagieuse et nous a inspirées. Nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage, et nous voulions démontrer notre passion sur scène. Le public nous l’a bien rendue! »

–Dre Judy Luu, spécialiste de la santé cardiaque des femmes et fondatrice du Centre CœurFEM au CUSM

Cette année, les juges étaient Isabelle Racicot, Nick Farkas et Laura Casella, trois personnalités déterminées à faire évoluer les soins de santé et à promouvoir les talents locaux au Québec.

Isabelle Racicot est reconnue pour son travail à la télévision et à la radio, notamment comme animatrice du populaire balado Seat at the Table.

« En tant que fière Montréalaise, j’ai été honorée d’occuper le siège du juge pour l’édition de cette année de la soirée Le CUSM a du talent. Évidemment, il a été difficile de choisir un gagnant, mais ça fait partie du plaisir. Voir la communauté se mobiliser pour appuyer le CUSM était vraiment inspirant. »

–Isabelle Racicot, animatrice de l’émission Y’est 4h quelque part à Rythme FM

Nick Farkas est un pilier de la scène musicale montréalaise. Responsable de la programmation de plus de 1 200 spectacles par année et de l’organisation de festivals emblématiques comme Osheaga et Lasso Montréal, Nick considère que Le CUSM a du talent est la façon parfaite d’appuyer à la fois des talents locaux et des soins de santé locaux.

« Quand on m’a proposé d’être juge à la soirée Le CUSM a du talent, je n’ai tout simplement pas pu laisser passer cette occasion. Pendant toute ma carrière, j’ai soutenu les talents locaux, et la possibilité de soutenir des soins de santé qui sauvent des vies dans notre communauté a rendu ma décision très facile. »

–Nick Farkas, vice-président principal, concerts et événements chez Evenko

Laura Casella, animatrice de télévision et de radio locale, a participé à la soirée Le CUSM a du talent parce qu’elle souhaitait faire une différence significative dans sa communauté et contribuer à bâtir un avenir meilleur pour ses enfants.

« Participer à l’événement Le CUSM a du talent a été une expérience formidable! C’était fantastique de voir tout le monde se mobiliser pour une excellente cause. Qui aurait cru que le CUSM recelait autant de talent musical? C’était une excellente façon de redonner à nos travailleurs de la santé dévoués, qui en font toujours plus. »

–Laura Casella, animatrice des émissions Global News Morning et The Weekend Breakfast sur les ondes de The Beat 92.5

Un total de cinq artistes ont été reconnus pour leur talent exceptionnel.

Voici les gagnants :

- Favori du public, Lung Dancers

- Champion de la collecte de fonds, la chorale du Centre CœurFEM

Et voici les trois gagnants désignés par les juges :

- Premier prix –Victoria Hindley

- Deuxième prix –Le Centre CœurFEM

- Troisième prix –André Bonnici et Les Recyclés

Le favori du public, commandité par la Fondation Doggone, donateur de longue date à la Fondation du CUSM, et le champion de la collecte de fonds ont remporté chacun un montant de 10 000 $ pour la cause de leur choix au CUSM.

« La Fondation du CUSM est fière d’avoir présenté la soirée Le CUSM a du talent au cours des trois dernières années. Cet événement mobilise toute la communauté du CUSM, aussi bien nos travailleurs de la santé aux nombreux talents que nos patients. Depuis 2022, nous avons recueilli plus d’un million de dollars pour appuyer l’excellence de la recherche et des soins aux patients au CUSM, tout ça grâce à nos supporteurs dévoués. Je remercie du fond du cœur nos artistes, mon équipe et toutes les personnes qui ont contribué ou assisté à la soirée. »

–Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

Tarah Schwartz

Vice-President, Communications & Marketing

McGill University Health Centre Foundation

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Social Media Manager

McGill University Health Centre Foundation

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.