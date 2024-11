Valneva fera des présentations et rencontrera les investisseurs lors de conférences aux États-Unis et en Europe

Saint-Herblain (France), le 12 novembre 2024 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui que des membres de son équipe dirigeante feront des présentations et participeront à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de prochaines conférences aux États-Unis et en Europe.

Lors de ces présentations, Thomas Lingelbach, directeur général, et Peter Bühler, directeur financier, feront un point sur les principaux éléments de création de valeur de la société ainsi que les catalyseurs attendus, qui incluent différents résultats cliniques en 2025. Parmi les résultats les plus notables figureront notamment les principaux résultats de Phase 3 pour le candidat vaccin contre la maladie de Lyme de la Société, faisant l’objet d’un partenariat avec Pfizer. Pfizer prévoit de soumette des demandes d’autorisation en Europe et aux États-Unis en 2026, sous réserve de données de Phase 3 positives.

Guggenheim Inaugural Healthcare Innovation Conference

Date/Heure : 12 novembre, 3:30pm EST (21h30 CET)

Format : Présentation et rendez-vous investisseurs

Lieu : Boston, Massachusetts

Jefferies London Healthcare Conference

Date/Heure : 19 novembre, 8:00am GMT (9h00 CET)

Format : Présentation et rendez-vous investisseurs

Lieu : Londres, Royaume-Uni

Lien de la Présentation : https://wsw.com/webcast/jeff315/valn/1852116

Un enregistrement de la présentation sera disponible dans la section « Investisseurs » du site internet de Valneva www.valneva.com.

Les investisseurs souhaitant rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de l’une des banques concernées.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins contre des maladies infectieuses générant des besoins médicaux non satisfaits. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de Valneva contribuent à l'avancée continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, sous partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com .

Contacts Médias et investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne les avancées, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des candidats produits ainsi que l'approbation réglementaire des candidats produits. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

