FPI industriel Nexus annonce ses résultats financiers pour le T3 2024

La pondération industrielle s'accroît avec la vente d'actifs hérités du passé

Le bénéfice d'exploitation net augmente de 11,0 % grâce à des investissements récents

TORONTO, 11 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX: NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 septembre 2024.

« Ce trimestre, nous avons poursuivi l'exécution de notre plan et je suis ravi de nos progrès », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Nous avons vendu notre portefeuille de bureaux du Vieux-Montréal et nos anciens immeubles commerciaux et industriels font l'objet de contrats de vente fermes qui devraient être conclus d'ici la fin de l'année. Ces cessions renforcent notre bilan et font progresser notre stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada

« Les actifs industriels contribuent désormais à 94% de notre bénéfice d'exploitation net sur une base pro forma, et notre concentration sera presque 100% industrielle à la clôture des cessions restantes. Au total, nous visons des ventes d'actifs d'environ 110 millions de dollars au cours du second semestre 2024 », a poursuivi M. Hanczyk.

« Nous avons également résolu deux vacances clés et entièrement loué notre nouvel immeuble de Titan Park, dépassant ainsi les prévisions. Nous avons achevé la construction de nos projets de développement Hubrey Road et Glover Road, et notre projet St. Thomas reste en bonne voie pour être achevé au premier trimestre 2025. Ensemble, ces quatre développements ajouteront plus de 10 millions de dollars de bénéfice d'exploitation net stabilisé par an. »

Faits saillants du troisième trimestre 2024

La perte nette s'est établie à 46,0 millions de dollars, sous l'effet d'un bénéfice d'exploitation net (« BEN ») 1) de 32,6 millions de dollars, d'une perte sur les ajustements à la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B de 47,5 millions de dollars, d'une perte sur l'ajustement à la juste valeur des instruments financiers dérivés de 22,2 millions de dollars et d'un gain sur l'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement de 11,1 millions de dollars.

de 32,6 millions de dollars, d'une perte sur les ajustements à la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B de 47,5 millions de dollars, d'une perte sur l'ajustement à la juste valeur des instruments financiers dérivés de 22,2 millions de dollars et d'un gain sur l'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement de 11,1 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation net a augmenté de 11,0 % d'une année sur l'autre pour atteindre 32,6 millions de dollars, grâce à l'acquisition d'immeubles industriels productifs de revenus loués et de grande qualité, et à la croissance du bénéfice d'exploitation net des mêmes immeubles industriels, qui a totalisé 1,4 million de dollars, soit 5,6 %, par rapport à l'année précédente 1) .

. Vente de six immeubles de bureaux dans le Vieux-Montréal et conclusion d'un contrat pour la vente de l'ancien portefeuille de commerces de détail, de trois immeubles industriels non essentiels, de terrains vacants et des immeubles de bureaux restants dans le Vieux-Montréal.

Achèvement de la construction et location du nouveau projet industriel d'intensification de 96 000 pieds carrés à London, en Ontario, et achèvement de la construction du nouveau projet de 115 000 pieds carrés à Hamilton, en Ontario.

Achèvement de la location du nouveau complexe industriel de 325 000 pieds carrés à Regina, en Saskatchewan. La propriété produira un BEN 1) de 3,8 millions de dollars, ce qui dépasse le plan d'investissement initial.

de 3,8 millions de dollars, ce qui dépasse le plan d'investissement initial. Fonds provenant de l'exploitation (FPE) normalisés 1) par part ont été de 0,188 $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés 1) par part ont été de 0,158 $, une réduction de 0,010 $ et de 0,007 $ par rapport à l'année précédente.

par part ont été de 0,188 $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part ont été de 0,158 $, une réduction de 0,010 $ et de 0,007 $ par rapport à l'année précédente. Valeur de l’actif net1) par part de 13,06 $ a augmenté de 0,17 $ ou 1,3 % par rapport à l'année précédente.



Événements ultérieurs

Vente d'un immeuble de bureaux et d'un immeuble industriel à usage mixte dans lesquels le FPI détenait une participation de 50 %.





Sommaire des résultats (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 2024 2023 2024 2023 RÉSULTATS FINANCIERS $ $ $ $ Résultats d'exploitation Produits des immeubles de placement 45 529 39 752 131 036 115 647 Bénéfice d’exploitation net (BEN)1) 32 568 29 331 93 722 82 748 Bénéfice (perte) net (45 991 ) 76 954 41 205 157 893 Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 17 613 18 060 48 544 51 283 FPE normalisés1), 2) 17 717 17 887 49 602 51 604 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 14 795 15 072 40 153 43 120 FPEA normalisés1), 2) 14 899 14 899 41 211 43 441 Distributions déclarées3) 15 063 14 477 44 973 42 711 BEN des immeubles comparables1) 28 012 26 857 72 543 70 727 BEN des immeubles industriels comparables1) 26 262 24 858 67 312 65 028 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) De base4) 94 137 90 452 93 675 88 844 Dilué4) 94 313 90 554 93 851 88 946 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,160 0,160 0,480 0,480 Distribution par part, dilué3), 4) 0,160 0,160 0,480 0,480 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,188 0,198 0,530 0,581 FPE normalisés par part, dilué1), 2), 4) 0,188 0,198 0,529 0,580 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,158 0,165 0,440 0,489 FPEA normalisés par part, dilué 1), 2), 4) 0,158 0,165 0,529 0,488 Ratio de distribution des FPEA, de base1), 3) 101,8% 96,1% 112,0% 99,1% Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 101,1% 97,2% 109,1% 98,3% Croissance du BEN des immeubles comparables1) 4,3% 2,5% 2,6% 4,1% Croissance du BEN des immeubles industriels comparables1) 5,6% 0,5% 3,5% 4,4% Au 30 septembre 2024 et au 31 décembre 2023 2024 2023 $ $ INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE Total du portefeuille Nombre d'immeubles de placement5) 113 116 Nombre d'immeubles en cours de développement 1 4 Immeubles de placement juste valeur (excluant les actifs détenus en vue de la vente) 2 449 960 2 364 027 Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) (selon la participation du FPI) 13,0 12,5 Taux d'occupation industrielle - en place et engagée (fin de période)6) 97% 97% Durée moyenne pondérée des contrats de location (années) 6,8 6,9 Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 26,3% 29,0% INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT ET LE CAPITAL Financement Endettement net 1 305 513 1 203 432 Ratio d'endettement net 49,98% 48,90% Ratio de couverture des intérêts (fois) 1,60 1,72 Ratio d'endettement garanti 28,6% 30,4% Immeubles de placement non grevés en pourcentage des immeubles de placement 40,8% 35,6% Total des actifs 2 612 258 2 463 067 Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 823 5 918 Capital Total des capitaux propres (selon les états financiers consolidés condensés) 1 023 338 1 000 329 Total des capitaux propres (y compris les parts de société en commandite de catégorie B) 1 229 581 1 199 434 Nombre total de parts (en milliers) 94 152 93 201 Valeur d'actif net par part 13,06 12,87

1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Voir Annexe A – Mesures financières non conformes aux IFRS. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B. 5) Comprend 21 immeubles (4 immeubles – 31 décembre, 2023) classés comme actifs détenus en vue de la vente. 6) Comprend les nouveaux baux signés pour une occupation future.

Mesures financières non conforme aux IFRS

Des mesures financières non conformes aux IFRS présentées dans les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la page 3 du rapport de gestion du FPI pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2024, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site web du FPI sous Relations avec les investisseurs (« Investor Relations » en anglais). Voir l'Annexe A de ce communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

Bénéfice d’exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net pour le trimestre clos le clos le 30 septembre 2024 s'est établi à 32,6 millions de dollars, soit 3,2 millions de dollars de plus qu'au troisième trimestre 2023, ce qui s'explique principalement par un montant de 2,7 millions de dollars provenant d'acquisitions de biens immobiliers industriels productifs réalisées après le troisième trimestre 2023 et par une augmentation de 1,2 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des biens immobiliers comparables résultant de la mise en location du 1751-1771 Savage Road, Richmond, BC, partiellement compensée par 0,2 million de dollars liés aux cessions réalisées depuis le troisième trimestre 2023, 0,2 million de dollars liés aux ajustements linéaires des loyers et 0,2 million de dollars liés aux incitations des locataires et à l'amortissement des frais de location.

Le bénéfice d'exploitation net pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024 a été de 93,7 millions de dollars, soit 11,0 millions de dollars de plus que pour la même période en 2023, ce qui s'explique principalement par 11,1 millions de dollars provenant des acquisitions de biens immobiliers industriels productifs réalisées après le troisième trimestre 2023 et par une augmentation de 1,8 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des biens immobiliers comparables, partiellement compensés par 0,6 million de dollars liés aux projets de développement, 0,9 million de dollars liés aux cessions réalisées depuis le troisième trimestre 2023 et 0,2 million de dollars liés aux mesures incitatives pour les locataires et à l'amortissement des frais de location.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

L'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement pour le trimestre clos le 30 septembre 2024 a totalisé 11,1 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles totalisant 69,5 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui a donné lieu à une réduction nette de 2,1 millions de dollars des immeubles productifs de revenu. Dans l'ensemble, les gains de juste valeur comptabilisés pour le portefeuille du FPI se composent principalement d'un montant de 6,0 millions de dollars lié aux variations du bénéfice d'exploitation net stabilisé et des taux de capitalisation, d'un montant de 1,4 million de dollars provenant de la réévaluation des parts de société en commandite de catégorie B émises dans le cadre d'une acquisition au cours du trimestre, d'un montant de 2,4 millions de dollars lié aux gains de juste valeur provenant de la vente d'un terrain excédentaire à Fort St-John, en Colombie-Britannique, et d'un montant de 5,4 millions de dollars lié aux biens immobiliers détenus aux fins d'aménagement en fonction de l'avancement des travaux d'aménagement par rapport à la valeur d'évaluation au moment de l'achèvement des travaux. Ces éléments sont partiellement compensés par 1,4 million de dollars de dépenses d'investissement qui n'ont pas été considérées comme augmentant la juste valeur des propriétés et qui ont donc été évaluées à zéro, 0,6 million de dollars de pertes de juste valeur liées aux coûts de transaction d'une acquisition réalisée au cours du trimestre et 2,2 millions de dollars de pertes de juste valeur liées à l'ajustement du prix de vente d'un bien immobilier de placement.

L'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a totalisé 39,8 millions de dollars. L'ajustement de la juste valeur reflète la réévaluation nette des biens immobiliers productifs, principalement en raison d'un montant de 23,0 millions de dollars lié aux variations du bénéfice d'exploitation net stabilisé et des taux de capitalisation, d'un montant de 2,4 millions de dollars lié aux gains de juste valeur découlant de la vente d'un terrain excédentaire à Fort St-John, en Colombie-Britannique, d'un montant de 1,4 million de dollars découlant de la réévaluation des parts de société en commandite de catégorie B émises dans le cadre d'une acquisition au troisième trimestre de 2024, et d'un montant de 22,3 millions de dollars lié aux biens immobiliers détenus à des fins d'aménagement. Ces chiffres sont partiellement compensés par 5,2 millions de dollars de dépenses d'investissement qui n'ont pas été considérées comme augmentant la juste valeur des biens immobiliers et qui ont donc été évaluées à zéro, 1,7 million de dollars de pertes de juste valeur liées aux coûts de transaction des acquisitions réalisées au cours de la période et 2,3 millions de dollars d'ajustements de réévaluation des immeubles de placement avant leur cession.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Jusqu'à la fin de l'année 2024, le FPI s'attend à bénéficier de fondamentaux locatifs positifs sur les marchés où ses baux arrivent à échéance. Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance à un chiffre du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables dans son portefeuille industriel pour l'ensemble de l'année.

En 2024, le FPI prévoit de bénéficier de l'achèvement de quatre projets de développement importants. Ensemble, ces immeubles ajouteront un revenu net d'exploitation stabilisé annuel de plus de 10 millions de dollars lorsqu'ils seront achevés :

Au cours du deuxième trimestre de 2024, le FPI a achevé le projet d'intensification de Park Street à Regina, en Saskatchewan. Le locataire principal a pris possession des lieux le 1er avril et le reste de l'espace est loué à compter de février 2025. L'immeuble devrait contribuer à un rendement de 7,9 % sur des coûts d'aménagement totaux de 48 millions de dollars.



Au cours du troisième trimestre de 2024, le FPI a également achevé la construction du projet d'expansion de 96 000 pieds carrés sur le Hubrey Road à London, en Ontario. Ce projet a été loué en juillet et contribuera à un rendement de départ de 8,4 % sur des coûts d'aménagement totaux de 14 millions de dollars.



Au troisième trimestre de 2024, le FPI a achevé le nouvel aménagement de 115 000 pieds carrés sur Glover Road, à Hamilton, en Ontario. Ce projet contribuera à un rendement initial estimé à 5,9 % sur des coûts d'aménagement totaux de 25 millions de dollars (à la participation de 80 % du FPI). L'immeuble de Glover Road est activement commercialisé pour trouver un locataire.



Le FPI prévoit maintenant terminer son projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés sur le chemin Dennis à St. Thomas, en Ontario, au cours du premier trimestre de 2025. Ce projet est construit pour un locataire existant. Le FPI gagne 7,8 % sur les dépenses en capital pendant la phase de construction et obtiendra un rendement contractuel d'entrée de 9,0 % sur les coûts d'aménagement totaux de 49 millions de dollars à l'achèvement du projet.



Le FPI continuera de donner la priorité aux distributions aux porteurs de parts. Le FPI estime que son ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés normalisés a atteint un sommet au premier trimestre de 2024 et qu'il s'améliorera pour atteindre un niveau plus durable pour le reste de l'année.

Le FPI se concentre sur le développement de son portefeuille industriel. Par conséquent, le FPI se défait de ses anciens immeubles de bureaux et de commerce de détail ainsi que d'un groupe d'immeubles industriels non essentiels. La FPI vise des ventes d'actifs d'environ 110 millions de dollars au cours du deuxième semestre de 2024, et utilisera le produit pour réduire le solde de sa dette.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 10h00 heure normale de l'Est le mardi 12 novembre 2024 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 647-484-8814 (région de Toronto) ou le 1-844-763-8274 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI Industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 12 décembre 2024. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 1-412-317-0088 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 7467865 comme code d’accès.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la possession et à la gestion de son portefeuille d'immeubles. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 111 immeubles (y compris un immeuble destiné à l'aménagement dans lesquels le FPI détient une participation de 80 %) d'une superficie locative brute d'environ 13,0 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 94 159 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 70 749 000 parts du FPI et environ 23 410 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

30 septembre

Neuf mois clos le

30 septembre

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice (perte) net (45 991 ) 76 954 (122 945 ) 41 205 157 893 (116 688 ) Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 282 - 282 533 807 (274 ) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (11 081 ) (30 112 ) 19 031 (39 824 ) (60 428 ) 20 604 Ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B 47 477 (28 663 ) 76 140 15 592 (51 184 ) 66 776 Ajustement de la juste valeur des unités de parts restreintes 322 (131 ) 453 175 (252 ) 427 Ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés 22 243 (3 766 ) 26 009 17 794 (6 337 ) 24 131 Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) 224 (55 ) 279 295 (125 ) 420 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 745 3 555 190 11 532 10 036 1 496 Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 445 272 173 1 102 853 249 Paiements des obligations locatives (25 ) (17 ) (8 ) (45 ) (49 ) 4 Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 30 23 7 90 69 21 Effet net des variations non réalisées sur la dette en USD et les couvertures économiques respectives en USD (58 ) - (58 ) 95 - 95 Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 17 613 18 060 (447 ) 48 544 51 283 (2 739 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 94 137 90 452 3 685 93 675 88 844 4 831 FPE par part, de base 0,187 0,200 (0,013 ) 0,518 0,577 (0,059 ) FPE 17 613 18 060 (447 ) 48 544 51 283 (2 739 ) Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - 628 (628 ) 628 1 923 (1 295 ) Moins : Autres revenus2) - (801 ) 801 - (1 602 ) 1 602 Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents 18 - 18 344 - 344 Ajouter : Amortissements non récurrents liés à la cession d'actifs hérités non essentiels 86 - 86 86 - 86 FPE normalisés 17 717 17 887 (170 ) 49 602 51 604 (2 002 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 94 137 90 452 3 685 93 675 88 844 4 831 FPE normalisés par part, de base 0,188 0,198 (0,010 ) 0,530 0,581 (0,051 ) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos

le 30 septembre Neuf mois clos

le 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 17 613 18 060 (447 ) 48 544 51 283 (2 739 ) Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 218 ) (1 438 ) 220 (3 591 ) (3 663 ) 72 Réserve en capital3) (1 600 ) (1 550 ) (50 ) (4 800 ) (4 500 ) (300 ) Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 14 795 15 072 (277 ) 40 153 43 120 (2 967 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 94 137 90 452 3 685 93 675 88 844 4 831 FPEA par part, de base 0,157 0,167 (0,010 ) 0,429 0,485 (0,056 ) FPEA 14 795 15 072 (277 ) 40 153 43 120 (2 967 ) Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - 628 (628 ) 628 1 923 (1 295 ) Moins : Autres revenus2) - (801 ) 801 - (1 602 ) 1 602 Ajout : Coûts de transition du personnel non récurrents 18 - 18 344 - 344 Ajouter : Amortissements non récurrents liés à la cession d'actifs hérités non essentiels 86 - 86 86 - 86 FPEA normalisés 14 899 14 899 - 41 211 43 441 (2 230 ) Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 94 137 90 452 3 685 93 675 88 844 4 831 FPEA normalisés par part, de base 0,158 0,165 (0,007 ) 0,440 0,489 (0,049 )





(1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise. (2) Jusqu'au T1 2024, les FFO normalisés et les AFFO normalisés incluaient des ajustements pour les montants de l'obligation locative du vendeur de l'immeuble de la FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du T2 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. (3) La réserve en capital comprend les dépenses en capital d'entretien, les incitatifs aux locataires et les coûts de location. Les montants de réserve sont établis en fonction des rapports sur l'état des bâtiments, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires, des incitatifs aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée étant donné la nature fluctuante de ces dépenses. (4) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B.

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le Neuf mois clos le 30 septembre 30 septembre 2024 2023 Variation 2024 2023 Variation BEN des immeubles comparables $ $ $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 45 529 39 752 5 777 131 036 115 647 15 389 Charges des immeubles de placement (12 961 ) (10 421 ) (2 540 ) (37 314 ) (32 899 ) (4 415 ) BEN 32 568 29 331 3 237 93 722 82 748 10 974 Ajout/(Moins): Amortissement des incitatifs à la location et des coûts de location 445 273 172 1 102 854 248 Ajustements linéaires des loyers (1 215 ) (1 435 ) 220 (3 582 ) (3 649 ) 67 Développement et expansion (264 ) (309 ) 45 (290 ) (928 ) 638 Acquisitions (3 282 ) (560 ) (2 722 ) (17 036 ) (5 978 ) (11 058 ) Cessions (230 ) (443 ) 213 (1 226 ) (2 168 ) 942 Frais de résiliation et autres éléments non-récurrents (10 ) - (10 ) (147 ) (152 ) 5 BEN des immeubles comparables 28 012 26 857 1 155 72 543 70 727 1 816 BEN des immeubles industriels comparables 26 262 24 858 1 404 67 312 65 028 2 284

