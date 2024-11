EBC Financial Group Registra Marca no Chile, Fortalecendo Sua Presença na América Latina

SANTIAGO, Chile, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) tem o orgulho de anunciar a finalização do registro da sua marca no Chile, um marco que fortalece a presença do EBC na América Latina e reforça seu compromisso com a expansão responsável do mercado e a proteção dos investidores. Esse passo estratégico demonstra a dedicação do EBC em defender a integridade da marca e estabelecer uma presença confiável em um dos mercados financeiros mais dinâmicos da América do Sul.





Expansão da Influência do EBC na América Latina

O rápido crescimento do mercado de câmbio do Chile e seus recentes aprimoramentos regulatórios o tornam uma região significativa para a expansão do EBC. A Comissão do Mercado Financeiro (CMF), a principal autoridade reguladora do Chile, introduziu diretrizes mais rigorosas para a conduta no mercado, reformulando o ecossistema financeiro do país para impedir a má conduta financeira e aumentar a responsabilidade. Com o aumento das proteções aos investidores e dos padrões de transparência, o Chile tornou-se um centro de trading financeiro responsável.

O registro da marca do EBC serve como uma medida fundamental para a proteção da sua propriedade intelectual em um mercado em rápida evolução. Com o Chile trabalhando para impor padrões mais elevados de integridade financeira e se estabelecer como um modelo de regulamentação na região, os esforços do EBC para garantir a presença da sua marca se alinham às expectativas mais amplas da indústria em relação à transparência operacional e à proteção da PI na América Latina.

O estabelecimento da proteção dessa marca no Chile representa uma âncora para a expansão contínua do EBC em toda a região, onde os órgãos reguladores estão progressivamente focados no aumento da segurança do mercado. Com o estabelecimento da presença do EBC, esse reconhecimento formal da marca não apenas protege contra violações no Chile, mas também apoia o objetivo da empresa de atender com responsabilidade os clientes da América Latina. Isso apoia a estratégia mais ampla do EBC, pois a empresa está ativamente garantindo proteções semelhantes em outros países da América Latina. Essas etapas garantem que o EBC continue a ser uma presença reconhecida e confiável diante do amadurecimento do cenário regulatório financeiro na região.

Capacitando Investidores na LATAM Com Educação Financeira e Treinamento Prático

O compromisso do EBC em apoiar os investidores latino-americanos vai além de garantir proteções legais. Recentemente, o EBC realizou uma série de seminários sobre trading nos principais mercados da América Latina, incluindo Colômbia, México, Chile e Argentina, com o objetivo de proporcionar aos investidores novos e experientes informações avançadas e insights estratégicos de trading. Nesses seminários, os traders experientes do EBC compartilharam orientações essenciais sobre tópicos como análise fundamental e técnica, psicologia de trading, e implementação eficaz de estratégias - juntamente com demonstrações ao vivo da plataforma e ferramentas do EBC para aprimorar a tomada de decisões no trading.

Essa iniciativa se alinha ao objetivo mais amplo do EBC de promover uma rede global que conecte traders com especialistas do setor, fornecendo instrução financeira sistemática para navegar em mercados complexos com confiança. O foco do EBC no domínio do trading reflete sua dedicação à criação de uma comunidade onde os investidores tenham acesso aos recursos e ferramentas necessários para realizar seu potencial em um ambiente estruturado e de apoio.

Parcerias Globais e Iniciativas Educacionais

Além da sua expansão na América Latina, o EBC Financial Group está promovendo o engajamento global por meio de parcerias estratégicas e divulgação educacional. Em parceria com o Department of Economics da University of Oxford, o EBC dá continuidade ao seu patrocínio da série "What Economists Really Do" da instituição, que mostra como a economia pode oferecer soluções para alguns dos desafios mais prementes do mundo. Com um próximo episódio sobre Macroeconomia e Clima programado para 14 de novembro de 2024 no Christ Church College, Oxford, o EBC está empenhado em apoiar iniciativas que impulsionem o envolvimento da comunidade e a transformação social, colmatando as lacunas da informação através da educação pública para promover sociedades sustentáveis e orientadas para o conhecimento.

O EBC também atua como Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona. Esta parceria de 3,5 anos, lançada em abril de 2024, se estende por toda a Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África, alinhando o compromisso do EBC com a transparência e a proteção do investidor com os valores de respeito, ambição e impacto na comunidade do FC Barcelona.

A presença do EBC no palco da LaLiga proporcionou visibilidade significativa durante partidas de alto nível em mercados como a Grande China, conectando a marca a diversos públicos nas principais regiões globais. Esta exposição reforça a visibilidade do EBC na comunidade esportiva, destacando o seu compromisso em unir o mundo das finanças e dos esportes. Ao se alinhar com um clube reconhecido mundialmente como o FC Barcelona, o EBC reforça sua presença em novos públicos e apoia sua missão de se conectar com torcedores e traders em todo o mundo.

Divulgação de Uma Marca Global em Mercados Desenvolvidos e Emergentes

Com sua marca registrada agora no Chile, o EBC Financial Group está pronto para uma maior expansão global, permanecendo firme na sua missão de fornecer serviços financeiros confiáveis, eficientes e competitivos. Até o momento, o EBC Financial Group já obteve marcas registradas em vários mercados importantes, incluindo Hong Kong, Taiwan, Reino Unido, Indonésia, Malásia, Índia, Japão, Cingapura, Chile e Peru. Essa conquista na América Latina fortalece a presença global da marca EBC, garantindo que os clientes em todo o mundo se beneficiem dos mais altos padrões de integridade financeira.

Para mais informação sobre o EBC, visite : https://www.ebc.com.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no conceituado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido pelo seu conjunto abrangente de serviços que incluem corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. O EBC rapidamente estabeleceu sua posição como uma corretora global, com uma ampla presença em centros financeiros importantes, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Sydney, Ilhas Cayman e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. O EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecido com várias premiações, o EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC).

No centro do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC Financial Group tem parceria com a Unidos para Combater a Malária, uma campanha da Fundação das Nações Unidas que visa aumentar a saúde global. A partir de fevereiro de 2024 a EBC passou a apoiar a série de engajamentos públicos "What Economists Really Do" (O que os economistas realmente fazem) do Department of Economics da Oxford University, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para aumentar a sua compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Alya Amani

Executiva Global de RP (LATAM)

alya.amani@ebc.com

Savitha Ravindran

Gerente Global de Relações Públicas (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Gerente Global de Relações Públicas (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07827f44-71ac-4727-9355-1b590de13f62/pt

Marca oficial do EBC Financial Group registrada no Chile Com sua marca registrada no Chile, o EBC Financial Group fortalece a presença da sua marca e os esforços de proteção ao investidor na América Latina.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.