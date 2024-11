EBC Financial Group Mendaftarkan Merek Dagang di Cile, Memperkuat Jejaknya di Amerika Latin

SANTIAGO, Cile, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan bangga mengumumkan telah berhasil mendaftarkan merek dagangnya di Cile, suatu pencapaian yang memperkuat jejak EBC di Amerika Latin serta memperkuat komitmennya terhadap ekspansi pasar dan perlindungan investor yang bertanggung jawab. Langkah strategis ini mencerminkan dedikasi EBC untuk menjunjung tinggi integritas merek serta membangun kehadiran tepercaya di salah satu pasar keuangan Amerika Selatan yang paling dinamis.





Memperluas Pengaruh EBC di Amerika Latin

Pasar valuta asing Cile yang bertumbuh pesat dan peningkatan kualitas peraturannya belakangan ini menjadikan Cile sebagai wilayah yang signifikan untuk ekspansi EBC. The Financial Market Commission (CMF), otoritas pengatur utama Cile, telah memperkenalkan pedoman yang lebih ketat untuk perilaku pasar, yang membentuk kembali ekosistem keuangan negara itu untuk menangkal pelanggaran perilaku (misconduct) finansial dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan meningkatkan perlindungan investor dan standar transparansi, Cile telah menjadi pusat trading (perdagangan) instrumen keuangan yang bertanggung jawab.

Pendaftaran merek dagang EBC berfungsi sebagai langkah vital untuk melindungi kekayaan intelektualnya di dalam pasar yang berkembang pesat. Dengan Cile yang berupaya menegakkan standar integritas keuangan lebih tinggi serta berhasil menjadi model bagi regulasi di wilayah ini, upaya EBC untuk memastikan diperolehnya kehadiran mereknya sejalan dengan ekspektasi industri yang lebih luas akan transparansi operasional dan perlindungan KI di Amerika Latin.

Penetapan perlindungan merek dagang ini di Cile menggambarkan faktor penunjang bagi ekspansi berkelanjutan EBC di seluruh wilayah ini, tempat badan pengatur secara progresif berfokus untuk meningkatkan keamanan pasar. Saat EBC membangun jejaknya, pengakuan merek resmi ini tidak hanya melindungi dari pelanggaran merek dagang di Cile, tetapi juga mendukung tujuan perusahaan untuk melayani klien LATAM secara bertanggung jawab. Fondasi ini mendukung strategi EBC yang lebih luas, ketika perusahaan ini secara aktif memastikan diperolehnya perlindungan serupa di negara Amerika Latin lainnya. Langkah ini memastikan EBC akan terus memiliki kehadiran yang diakui dan tepercaya ketika lanskap peraturan finansial di wilayah ini sudah matang.

Memberdayakan Investor LATAM Melalui Edukasi Finansial dan Pelatihan Praktis

Komitmen EBC untuk mendukung investor Amerika Latin bukan sekadar memastikan diperolehnya perlindungan hukum. Baru-baru ini, EBC mengadakan serangkaian seminar trading di beberapa pasar LATAM penting, termasuk Kolombia, Meksiko, Cile, dan Argentina, yang bertujuan untuk membekali baik investor baru maupun berpengalaman dengan pengetahuan tingkat lanjut tentang trading dan wawasan strategis. Dalam seminar ini, para trader berpengalaman EBC membagikan panduan penting tentang berbagai topik seperti analisis fundamental dan teknis, psikologi trading, serta implementasi strategi yang efektif, bersama dengan demonstrasi penggunaan langsung platform dan alat bantu EBC guna meningkatkan pengambilan keputusan trading.

Prakarsa ini sejalan dengan sasaran EBC yang lebih luas untuk mendukung jaringan global yang menghubungkan trader dengan pakar industri, yang memberikan kepada mereka edukasi finansial sistematis guna menghadapi pasar yang kompleks dengan percaya diri. Fokus EBC pada penguasaan trading mencerminkan dedikasinya untuk membangun komunitas tempat investor dapat mengakses sumber daya dan alat bantu yang dibutuhkan untuk mewujudkan potensi mereka dalam lingkungan yang suportif dan terstruktur.

Kemitraan Global dan Prakarsa Edukasi

Selain ekspansi ke Amerika Latin, EBC Financial Group mendukung keterlibatan global melalui kemitraan strategis dan penjangkauan edukasi. Melalui kemitraan dengan Departemen Ekonomi di Universitas Oxford, EBC terus menjadi sponsor seri “What Economists Really Do” lembaga ini, yang menampilkan bagaimana ahli ekonomi dapat menawarkan solusi untuk mengatasi beberapa tantangan yang paling mendesak di dunia. Melalui satu episode mendatang tentang Makroekonomi & Iklim yang dijadwalkan akan berlangsung pada 14 November 2024 di Christ Church College, Oxford, EBC berkomitmen untuk mendukung prakarsa yang mendorong keterlibatan masyarakat dan transformasi sosial, yang menjembatani kesenjangan informasi melalui edukasi publik guna membina masyarakat yang berbasis pengetahuan dan berkelanjutan.

EBC juga berperan sebagai Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona. Kemitraan selama 3,5 tahun ini, yang diluncurkan pada April 2024, mencakup wilayah Asia Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika, yang menyelaraskan komitmen EBC terhadap transparansi dan perlindungan investor dengan nilai-nilai yang dianut FC Barcelona seperti rasa hormat, ambisi, dan dampak masyarakat.

Kehadiran EBC di kancah LaLiga telah memberikan visibilitas signifikan dalam pertandingan yang banyak disorot di berbagai pasar seperti Tiongkok Raya, yang menghubungkan merek ini dengan beragam audiens di beberapa wilayah global yang penting. Eksposur ini memperkuat visibilitas EBC di dalam komunitas olahraga, yang menegaskan komitmen EBC untuk menjembatani dunia keuangan dan olahraga. Melalui penyelarasan dengan klub yang diakui dunia seperti FC Barcelona, EBC memperkuat kehadirannya di kalangan audiens baru dan mendukung misinya guna menghubungkan penggemar dan trader di seluruh dunia.

Menumbuhkan Merek Global di Pasar Negara Maju dan Berkembang

Dengan merek dagangnya yang kini terdaftar di Cile, EBC Financial Group siap melanjutkan ekspansi global, dengan tetap setia mengemban misinya untuk menyediakan jasa keuangan yang dapat diandalkan, efisien, dan kompetitif. Sejauh ini, EBC Financial Group telah memastikan diperolehnya pendaftaran merek dagang di beberapa pasar utama termasuk Hong Kong, Taiwan, Inggris, Indonesia, Malaysia, India, Jepang, Singapura, Cile, dan Peru. Pencapaian di Amerika Latin ini memperkuat kehadiran merek EBC di tingkat global, yang memastikan klien di seluruh dunia akan mendapatkan manfaat dari standar integritas keuangan tertinggi.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang EBC, kunjungi: https://www.ebc.com.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. EBC Financial Group dengan cepat memperkuat posisinya sebagai perusahaan pialang global, melalui kehadirannya yang luas di pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, serta di berbagai pasar negara berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien yang terdiri dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui oleh berbagai penghargaan, EBC mengaku bangga atas kepatuhannya terhadap berbagai tingkat peraturan internasional dan standar etika terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan memiliki lisensi di yurisdiksinya masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd diatur oleh Australia's Securities and Investments Commission (ASIC).

Inti EBC Group diisi oleh para tenaga profesional berpengalaman dengan pengalaman mendalam lebih dari 30 tahun di lembaga keuangan besar yang telah dengan mahir melewati siklus ekonomi signifikan mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya ketika integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap keterlibatan investor benar-benar diperlakukan sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Resmi Valuta Asing FC Barcelona, dengan menawarkan layanan spesialisasi di berbagai wilayah seperti Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, kampanye Yayasan PBB, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung rangkaian pertemuan publik 'What Economists Really Do' Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menyajikan penjelasan yang mudah dipahami tentang perekonomian dan penerapannya untuk mengatasi tantangan utama dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

https://www.ebc.com/

Kontak Media:

Alya Amani

Eksekutif Humas Global (LATAM)

alya.amani@ebc.com

Savitha Ravindran

Manajer Humas Global (EMEA, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Manajer Hubungan Masyarakat Global (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/07827f44-71ac-4727-9355-1b590de13f62/id

Pendaftaran merek dagang resmi EBC Financial Group di Cile Setelah memastikan diperolehnya merek dagangnya di Cile, EBC Financial Group memperkuat upaya kehadiran merek dan perlindungan investornya di Amerika Latin.

