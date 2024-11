Monsha'at: 23 perjanjian bernilai lebih daripada SAR 580 juta ditandatangani pada Hari ke-3 Biban 2024

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada hari ketiga Biban24 yang dianjurkan oleh Small and Medium Enterprises General Authority (Monsha'at) di bawah tema "A Global Destination for Opportunities," lebih 23 perjanjian telah ditandatangani bersama dengan beberapa pelancaran projek bernilai lebih daripada 580 juta SAR. Berlangsung di Riyadh Front Exhibition & Conference Center, Biban 2024 bertujuan memacu pertumbuhan dan pembangunan ekosistem keusahawanan Saudi, memupuk kerjasama dalam kalangan usahawan tempatan dan antarabangsa.

Menekankan komitmennya untuk memajukan keusahawanan dalam sektor pelancongan Saudi, Tourism Development Fund (TDF) telah mengumumkan pemeteraian beberapa perjanjian penting dengan pelbagai institusi kewangan — termasuk Arab National Bank, Raedah Finance, Tawkeel Finance, Murabaha Marena, Al Jabr Finance, Taseer Arabia dan Manafea Finance — di Biban24.

Selaras dengan Vision 2030, perjanjian ini menjurus sepenuhnya ke arah memperkukuh perusahaan kecil dan sederhana dalam sektor pelancongan dan menyokong projek yang menyumbang kepada pembangunan pelancongan tempatan.

Menegaskan komitmennya untuk memperkasakan masa depan sektor PKS Kerajaan, Monsha'at juga menandatangani perjanjian strategik dengan Microsoft Arab Saudi untuk melengkapkan usahawan dengan alat untuk merealisasikan potensi mereka dengan menyediakan akses yang lebih besar kepada bimbingan teknikal dan teknologi yang penting serta perkhidmatan awam melalui platform Founder Hub.

Dalam acara itu, Microsoft Arab Saudi turut mengumumkan Pertandingan Keusahawanan untuk menyokong sektor keusahawanan dan menggalakkan pertumbuhan PKS.

Hari ke-3 Biban 2024 turut menyaksikan Monsha’at bekerjasama dengan Oracle untuk mempertingkatkan program inkubator dan pemecut dalam Kerajaan dan seterusnya. Perkongsian itu akan memanfaatkan sumber Monsha'at dan Oracle untuk menawarkan perkhidmatan awan, alat analisis data dan penyelesaian AI untuk menyokong syarikat pemula dan PKS.

Ini termasuk pengumuman perkongsian Monsha'at dengan Zoom untuk menawarkan penyelesaian mesyuarat maya yang mempunyai diskaun dan komprehensif. Google juga secara rasmi mengumumkan perjanjian strategik dengan Monsha'at untuk melancarkan Digital Marketing Enablement Initiative.

Pusingan akhir Entrepreneurship World Cup juga meningkat pesat, dengan lebih daripada 100 finalis mengambil bahagian dalam pusingan akhir pertandingan pembentangan pemula tahunan.

