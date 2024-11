Aduro Clean Technologies annonce la clôture de sa cotation au Nasdaq pour un montant de 4 millions de dollars

LONDON, Province de l’Ontario, 09 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. , ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour la clôture de son offre publique souscrite pour 941 177 actions ordinaires à un prix d’offre publique de 4,25 dollars américains chacune, ci-après l’« Offre ». La négociation des actions ordinaires sur le Nasdaq a débuté le 7 novembre 2024 sous le symbole « ADUR ».

Le produit brut total de l’Offre s’élève pour la Société à environ 4 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et autres frais connexes. La Société a en outre accordé aux souscripteurs un délai de 45 jours assorti de l’option d’acheter jusqu’à 141 176 actions ordinaires supplémentaires, soit 15 % des actions ordinaires proposées dans le cadre de l’Offre, au prix de l’offre publique minoré des escomptes de souscription.

Le produit net de l’Offre servira à financer les frais de recherche et de développement en cours et les dépenses liées à la construction de son usine exploitant le procédé industriel « nouvelle génération ». Le cas échéant, le solde sera réinjecté dans la trésorerie générale de l’entreprise et dans son fonds de roulement.

Craft Capital Management LLC a assuré la représentation des souscripteurs, et le cabinet EF Hutton LLC a assumé le rôle de co-souscripteur de l’Offre.

Les actions ordinaires de l’Offre mentionnées ci-dessus n’ont été ouvertes ni aux résidents ni aux ressortissants canadiens.

Une déclaration d’enregistrement sous formulaire F-1 relative à l’Offre proposée, dans sa version modifiée, a fait l’objet d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, la « SEC » sous le (matricule Nº 333-280955) et a été déclarée effective par la SEC le 29 octobre 2024. L’Offre a été uniquement proposée en vertu d’un prospectus intégré à la déclaration d’enregistrement. Des exemplaires du prospectus régissant l’Offre peuvent être obtenus auprès du cabinet EF Hutton en écrivant au 590 Madison Avenue, 39e étage, New York, NY 10022, États-Unis, ou par e-mail adressé à syndicate@efhutton.com , ou par téléphone en appelant le (212) 970-5150 précédé de l’indicatif du pays. En outre, des exemplaires du prospectus régissant l’Offre sont également disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov .

Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives aux attentes actuelles de la Société. Ces déclarations prospectives se rapportent, sans s’y limiter, à l’usage que la Société entend faire du produit net de l’Offre. Si aucune déclaration prospective ne garantit une future performance, toutes les déclarations prospectives induisent des risques, hypothèses et incertitudes dont les effets sont difficiles à prédire. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent notamment les risques et incertitudes liés à des facteurs en mesure de faire évoluer l’utilisation anticipée de son produit par la Société. Ces facteurs, de même que d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement de l’offre publique déposée sous formulaire F-1 par la Société (matricule SEC Nº 333-280955). Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication et la Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abc02ab1-ee58-4d72-ac65-effe4b62bdde

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.