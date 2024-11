"Terra das Rosas", Harmonia e Aprendizagem Mútua Entre Civilizações no Jardim Temático Peony Garden Inaugurado em Heze na Bulgária

HEZE, China, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De 30 de outubro a 1º de novembro, a Embaixada da China na República da Bulgária, em colaboração com uma delegação enviada pelo Comitê Municipal de Heze do PCC e pelo governo de Heze, organizou atividades comemorativas para a cerimônia de inauguração do Peony Garden, com o tema "Harmonia e Aprendizagem Mútua Entre Civilizações", para comemorar o 75º aniversário dos laços diplomáticos entre a China e a Bulgária em Sófia e Plovdiv. Durante este período, 700 peônias de Heze viajaram de longe para serem transplantadas em locais como o Palácio Presidencial Búlgaro, o Jardim Botânico da Academia Búlgara de Ciências, o South Park em Sófia, a Universidade Agrícola de Plovdiv e o Centro Cultural da China em Sófia.

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

Para impulsionar a cooperação bilateral, a primeira cerimônia de inauguração ocorreu em South Park, na Sófia, capital da Bulgária. Participaram no evento representantes de departamentos relevantes de ambos os países, incluindo a Embaixada da China na República da Bulgária, a Assembleia Nacional da Bulgária, o Instituto Búlgaro de Plantas Ornamentais e Medicinais, a Câmara Municipal de Sófia e a delegação da Cidade de Heze. Durante a cerimônia, a delegação de Heze trocou presentes comemorativos com representantes búlgaros e organizou várias apresentações e exposições.

Tsoncho Ganev, vice-presidente da Assembleia Nacional da Bulgária, observou que a peônia simboliza paz, honra, amor e riqueza, trazendo bênçãos para a prosperidade e a força da Bulgária. Ele expressou a esperança de que este jardim se tornasse um símbolo de harmonia e novos começos para fortalecer as relações amistosas entre os dois países.

Li Dongyan, chefe da delegação de Heze, afirmou que o encontro de peônias chinesas e rosas búlgaras além de ser um transplante de flores, também é uma fusão de culturas e um diálogo de almas. As peônias, ricas em significado e conotações culturais, complementarão as rosas búlgaras para demonstrar o respeito mútuo e a convivência harmoniosa entre as culturas oriental e ocidental.

Durante sua visita, a delegação de Heze presenteou as peônias ao Jardim Botânico da Academia Búlgara de Ciências e ao Parque Cultural de Plovdiv. Com placas comemorativas, discursos sinceros dos convidados chineses e estrangeiros, troca de lembranças, peônias cultivadas e apresentações culturais, eles compartilharam esse importante momento com seus amigos búlgaros.

Wang Min, consultor da Embaixada da China na República da Bulgária, afirmou que a inauguração do Peony Garden, além de comemorar o 75º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a Bulgária também expressa o desejo de uma amizade duradoura entre os dois países. A amizade duradoura entre a China e a Bulgária requer esforços conjuntos de ambos os lados.

Hristina Yancheva, governadora da região de Plovdiv, mencionou que a inauguração do Peony Garden promoverá laços mais estreitos entre a China e a Bulgária.

Svetlana Nikolova, diretora do Jardim Botânico da Academia Búlgara de Ciências, observou que a inauguração do Peony Garden leva alegria tanto para o jardim quanto para os milhares de visitantes; ele se tornará um belo testemunho da amizade dos dois países.

Na próxima primavera, as peônias chinesas florescerão ao lado das rosas búlgaras, cada uma exibindo sua beleza única, para criar uma cena harmoniosa e deslumbrante.

Fonte: The CPC Heze Municipal Committee

Contato: Ms. Zhang, Tel. 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.