De nouvelles données exclusives révèlent un impact record de la responsabilité sociétale sur les entreprises au Royaume-Uni

LONDRES, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., développeur mondial de solutions à impact sociétal de confiance, présente ce jour un nouvel éclairage sur l’approche britannique en matière de responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, révélant un niveau record d’engagement en faveur des initiatives à impact social témoigné par les entrepreneurs du Royaume-Uni, et un niveau de croissance supérieur à la moyenne mondiale. Ces conclusions ont été présentées à l’occasion du Benevity Forum London, l’événement phare réunissant des entreprises britanniques et européennes engagées autour d’échanges axés sur les meilleures pratiques en matière de bénévolat, de dons et de programmes de durabilité à fort impact.

Le rapport annuel de Benevity, intitulé « The State of Corporate Purpose » (ou État des lieux des entreprises à mission) fait le point sur les principales tendances rapportées à la RSE, à l’équité, diversité et inclusion, ou EDI, et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les critères ESG, qui façonnent les stratégies d’impact social actuelles des entreprises. Inspirée de données et de renseignements recueillis auprès de la collectivité Benevity mondiale, à savoir un échantillon de près de 1 000 entreprises leaders et des conclusions d’une enquête menée auprès de plus de 400 responsables RSE, l’édition 2024 du rapport mondial Benevity Impact Labs (ou Benevity : incubateurs d’impact), son laboratoire de recherche interne, révèle que les entreprises revoient de plus en plus leurs stratégies RSE en fonction de leurs valeurs fondamentales. Ce faisant, elle s’efforcent de retirer un retour positif des investissements qu’elles réalisent en faveur de leurs activités et collectivités.

Lors du Forum, Benevity a partagé une nouvelle analyse des résultats, montrant que l’impact social des entreprises britanniques a atteint des niveaux record en 2023. La participation des employés aux programmes de bénévolat et de dons franchit la barre des 14 % au Royaume-Uni, soit une progression de 25 % par rapport à l’année précédente, supérieure à la hausse globale de 23 %. Cette augmentation s’est vue en grande partie stimulée par une croissance de plus de 300 % du taux de participation des employés aux programmes de bénévolat, soit l’augmentation la plus marquée de toutes les régions. Grâce à la plateforme de Benevity, les employés britanniques ont contribué à concurrence de 31 millions de livres sterling pour accompagner près de 13 000 organisations à but non lucratif.

La plateforme RSE mise à disposition par Benevity, leader du marché et boostant la mission sociale des entreprises engagées délivre des fonctionnalités intégrées aux domaines de l’investissement communautaire, des dons d’employés, du bénévolat, des groupes de ressources pour les employés (ou GRE) et des rapports d’impact, et permet aux organisations du monde entier de devenir les forces motrices du bien agir et de transformer leur mission sociale en impact commercial.

« Les entreprises ont la capacité exclusive d’insuffler un changement social en faisant adhérer leurs employés à leurs initiatives. Ces conclusions soulignent l’engagement croissant des dirigeants britanniques à investir dans des initiatives à impact social, et à prouver à quel point elles sont essentielles au succès des entreprises » observe Sona Khosla, Directrice de l’impact chez Benevity et Responsable de Benevity Impact Labs. « À l’heure où les programmes d’impact social gagnent en maturité, les dirigeants britanniques adoptent de plus en plus une approche à l’échelle de l’entreprise pour répondre aux attentes croissantes sur le rôle des entreprises dans la contribution positive au monde », poursuit-elle.

Principales tendances redéfinissant les entreprises à mission britanniques :

Les entreprises font preuve de courage dans leurs progrès, mais également d'une prudence renforcée : si elles s'interrogent sur les moyens d'aborder les problématiques sociales ne faisant potentiellement pas l'unanimité et le meilleur calendrier pour le faire, 87 % des responsables RSE britanniques estiment que les entreprises doivent avoir le cran d'assumer leurs prises de position, tandis que 78 % d'entre eux plaident plutôt pour la prudence envers les enjeux qu'elles choisissent de soutenir. Or, celles qui optent pour la prudence sont trois fois plus nombreuses que celles qui privilégient le courage.

Les GRE prennent une importance capitale : les groupes de ressources pour les employés (ou GRE) jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans les entreprises d'aujourd'hui. Ils sont consultés par différents services, comme les ressources humaines, la communication ou le marketing, auxquels ils apportent des perspectives sur les besoins de diverses communautés. Ce faisant, ils exercent une influence sur les stratégies sociales, le financement et la prise de décision des entreprises. 98 % des entreprises britanniques reconnaissent l'importance des GRE envers la solidarité des employés en période de crise. 61 % d'entre elles revoient leurs budgets GRE à la hausse, et reconnaissent qu'ils contribuent de plus en plus à l'amélioration de la diversité, de l'inclusion et de l'équité, mais aussi au renforcement de l'entreprise.

Le bénévolat moteur d'engagement : le bénévolat a récemment gagné en importance en tant qu'instrument clé pour instaurer une culture et l'engagement des employés dans un environnement professionnel hybride désormais devenu la norme. Les données montrent néanmoins que 63 % des entreprises britanniques font évoluer leurs programmes de bénévolat, investissent dans des moyens de renforcer les liens entre leurs employés et d'avoir un impact social plus marqué grâce à des programmes de bénévolat reposant sur les compétences de chacun et des services de conseil auprès des conseils d'administration d'organisations à but non lucratif.

Un optimisme prudent face à l'IA : à l'issue d'une année de croissance exponentielle de l'adoption de l'IA, les entreprises s'efforcent maintenant de tirer parti de cette technologie pour relever des enjeux sociaux et mitiger les risques de fractures sociales. Si 67 % des entreprises britanniques se préoccupent des éventuels effets de l'IA, 87 % d'entre elles se montrent optimistes quant à son potentiel pour transformer la philanthropie.

La philanthropie basée sur les résultats affiche une forte croissance : les entreprises sont de plus en plus sollicitées pour démontrer la valeur et le retour sur investissement de leurs programmes RSE. Puisque 59 % des entreprises britanniques prévoient de relever leurs investissements dans leur reporting social, les budgets RSE privilégieront fort probablement les progrès dans le recueil de données sur l'impact, les indicateurs et la communication des résultats dans l'année à venir.



Pour en savoir plus sur les tendances mondiales de la responsabilité sociétale des entreprises, nous vous invitons à parcourir l’édition 2024 du rapport « The State of Corporate Purpose » (ou État des lieux des entreprises à mission) ici.

À propos de Benevity

Benevity, une société certifiée B Corporation, est le développeur mondial de solutions à impact sociétal de confiance proposant la seule plateforme intégrée à dimension sociale délivrant des fonctionnalités centrées sur l’investissement collectif et l’engagement des employés, clients et organisations à but non lucratif. Benevity se distingue parmi les entreprises du classement Fortune Impact 20, et développe des solutions en mode cloud permettant à de nombreuses marques de renom d’attirer, de fidéliser et d’engager le personnel diversifié d’aujourd’hui, et d’intégrer l’action sociale au cœur de l’expérience client pour créer un impact positif sur leurs communautés. Disponible en 22 langues, le logiciel de Benevity a enregistré plus de 15 milliards USD de dons et 79 millions d’heures de bénévolat en soutien à 470 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de la société ont également permis la réalisation de 1,3 million de micro-actions et généré 845 000 millions de subventions à hauteur de 16 milliards USD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : benevity.com.

