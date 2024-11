Lantronix Acelera a Liderança em IoT com Aquisição Estratégica do Portfólio NetComm Enterprise IoT da DZS

Expansão do portfólio IoT Wireless Connect da Lantronix com Tecnologia 5G de Ponta

Fortalecimento da Oferta Competitiva, Acréscimo de Novos Clientes Blue-Chip

IRVINE, Calif., Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade IoT, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo de aquisição da NetComm Wireless Pty Ltd (“NetComm”), subsidiária da DZS, Inc., todos os ativos da unidade de Internet das Coisas (IoT) por US $ 6,5 milhões em dinheiro, e assumindo certas responsabilidades. A aquisição complementa o foco da Lantronix nos mercados verticais de Enterprise e Smart City e expande seus recursos 5G de próxima geração.

“A aquisição estratégica do portfólio de IoT da Netcomm fortalece nossas ofertas de Compute e Connect, fornecendo aos nossos clientes soluções de IoT de ponta”, disse Saleel Awsare, presidente e CEO da Lantronix. “A aquisição expande nosso portfólio de Gateway, Roteadores e Modems, incluindo os mais recentes produtos 5G, aprimorando nossas soluções de Edge Compute. Também adiciona novos clientes empresariais de primeira linha para oportunidades adicionais de vendas cruzadas, abrindo novas oportunidades para os nossos produtos em mercados geográficos não atendidos e ricos em metas, como Austrália e Nova Zelândia.”

O fechamento da aquisição está sujeito a certas condições. A Lantronix prevê o fechamento da transação no segundo trimestre fiscal de 2025. A Lantronix espera que, após o fechamento, a aquisição seja um acréscimo e acelere o foco estratégico da empresa em soluções inovadoras de IoT Industrial em escala. Ao integrar esse novo portfólio de IoT, a Lantronix aprimorará suas soluções de conectividade em áreas de missão crítica, como infraestrutura crítica, monitoramento de ativos e telecomunicações.

No centro desta aquisição estão as soluções 4G e 5G que permitem conectividade Ethernet-to-Cellular e Wi-Fi® ultrarrápidas para máquinas nos ambientes mais exigentes. Projetados para setores que exigem conectividade robusta e confiável, esses produtos oferecem desempenho de baixa latência e recursos superiores de gerenciamento remoto. Algumas das empresas mais proeminentes do mundo confiam nesta suíte de IoT. A Lantronix espera que o portfólio de Empresas NetComm da DSZ gere uma receita entre US $ 6 e US $ 7 milhões no ano de 2024.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é líder global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam setores de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Automotive e Enterprise. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que abordam cada camada da pilha de IoT. As soluções de ponta da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite o site Lantronix.

Este comunicado de imprensa contém declarações de previsão, incluindo declarações sobre nossas expectativas em relação aos benefícios da nossa aquisição do portfólio corporativo de IoT da NetComm da DSZ, como o fortalecimento da nossa oferta competitiva, trazendo novos nomes de primeira linha para nossa base de clientes e desbloqueando oportunidades de crescimento para nossos clientes de IoT, bem como a conclusão antecipada da aquisição proposta ou a ocasião da mesma e a natureza agregada da aquisição proposta. As declarações de previsão têm por objetivo atender aos requisitos de porto seguro das responsabilidades da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Nossas declarações de previsão tomam por base nossas expectativas e projeções atuais sobre as tendências que possam nossos negócios e a indústria, e outros futuros eventos. Embora façamos declarações de previsão somente quando acreditamos ter um embasamento razoável para tal, não podemos garantir sua precisão. As declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados ou experiências, ou negócios futuros, condição financeira ou resultados ou desempenho das operações, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração de previsão contida neste comunicado de imprensa. Outros fatores que poderiam ter um efeito adverso relevante nas nossas operações e perspectivas futuras ou que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem materialmente das nossas expectativas incluem, mas não estão limitados a: a capacidade de concluir a aquisição proposta nos termos e cronograma previstos; nossa capacidade de integrar os ativos adquiridos com sucesso após o fechamento e obter benefícios antecipados com eles; a possibilidade de que várias condições de fechamento para a aquisição possam não ser satisfeitas ou renunciadas; riscos relacionados a quaisquer passivos imprevistos assumidos com os ativos adquiridos; os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos nas decisões de compra dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas nossas cadeias de fornecimento e nas dos nossos fornecedores devido à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e conflitos recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, hostilidades no Mar Vermelho, ou outras causas; nossa capacidade de converter com sucesso a nossa carteira de pedidos e demanda atual; nossa capacidade de implementar com sucesso a nossa estratégia de aquisições ou integração de empresas adquiridas; incerteza quanto à rentabilidade futura dos negócios adquiridos, e atrasos na realização de, ou na falha em realizar, qualquer acréscimo de transações de aquisição; aquisição, gerenciamento e integração de novas operações, negócios ou ativos, e o desvio associado da atenção da administração ou outros custos ou dificuldades relacionados; nossa capacidade de continuar a gerar receita de produtos vendidos em mercados maduros; nossa capacidade de desenvolver, comercializar e vender novos produtos; nossa capacidade de ter sucesso com nossas ofertas de novo software; flutuações na nossa receita devido ao tempo de pedidos de determinados clientes com base no projeto; tempo imprevisível das nossas receitas devido ao longo ciclo de vendas dos nossos produtos e serviços, e possíveis atrasos na conclusão dos projetos pelos clientes; nossa capacidade de prever com precisão a demanda futura dos nossos produtos; atrasos nas revisões qualificadas dos produtos existentes; restrições ou atrasos no fornecimento de, ou problemas de controle de qualidade com, certos materiais ou componentes; dificuldades associadas à entrega, qualidade ou custo dos nossos produtos dos nossos fabricantes contratados ou fornecedores; riscos relacionados à terceirização das operações de fabricação e internacionais; dificuldades associadas aos nossos distribuidores ou revendedores; intensa concorrência no nosso setor e resultante pressão descendente sobre os preços; aumentos nos níveis de estoque e obsolescência de estoque; erros ou defeitos não detectados de software ou hardware nos nossos produtos; riscos de segurança cibernética; nossa capacidade de obter certificações ou aprovações apropriadas do setor dos órgãos reguladores governamentais; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de proteger patentes e outros direitos de propriedade e evitar a violação dos direitos de tecnologia proprietária de terceiros; questões relacionadas à estabilidade das nossas instituições e relacionamentos financeiros e bancários; nível do nosso endividamento, nossa capacidade de atender nosso endividamento e as restrições dos nossos contratos de dívida; impacto do aumento das taxas de juros; nossa capacidade de atrair e reter gestão qualificada; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 9 de setembro de 2024, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I desse relatório; e nos nossos outros registros públicos na SEC. Além disso, os resultados reais podem ser diferentes devido aos riscos e incertezas adicionais que não sejam do nosso conhecimento no momento ou que não sejam considerados como relevantes para os nossos negócios. Devido a tudo isso, os investidores não devem depositar confiança indevida em qualquer declaração voltada para o futuro. As declarações de previsão que fazemos são válidas somente a partir da data em que são feitas. Rejeitamos expressamente qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração de previsão a partir da data de hoje para adequar tais declarações a resultados reais ou mudanças na nossa opinião ou expectativas, exceto conforme exigido por lei ou pelas regras da Nasdaq Stock Market, LLC. Caso façamos alguma atualização ou correção de quaisquer declarações de previsão, os investidores não devem inferir que faremos outras atualizações ou correções futuras.© 2024 Lantronix, Inc. Todos os direitos reservados. Lantronix é uma marca comercial registrada. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

