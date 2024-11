Lantronix Mempercepat Kepemimpinan IoT dengan Akuisisi Strategis Portofolio NetComm Enterprise IoT milik DZS

Memperluas Portofolio IoT Wireless Connect milik Lantronix dengan Teknologi 5G yang Canggih

Memperkuat Penawaran Bersaing, Menambahkan Pelanggan Blue-Chip Baru

IRVINE, Calif., Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam solusi komputasi IoT dan IoT konektivitas, hari ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi dari NetComm Wireless Pty Ltd (“NetComm”), anak perusahaan DZS, Inc., semua aset bisnis perusahaan Internet of Things (IoT) miliknya senilai $6,5 juta dalam bentuk tunai bersama-sama dengan pertanggungan semua kewajiban lainnya. Akuisisi ini melengkapi fokus Lantronix pada pasar vertikal Perusahaan dan Kota Pintar serta memperluas kemampuan 5G generasi mendatangnya.

“Akuisisi strategi portofolio IoT milik Netcomm memperkuat penawaran Compute dan Connect kami dengan menyediakan kepada pelanggan kami solusi IoT yang terdepan,” ujar Saleel Awsare, presiden dan CEO Lantronix. “Akuisisi ini memperluas portofolio kami dalam Gateway, Router, dan Modem, termasuk produk 5G terbaru, yang meningkatkan kualitas solusi Edge Compute kami. Akuisisi ini juga menambahkan pelanggan Enterprise blue-chip baru untuk peluang penjualan silang (cross-selling) tambahan dan menghadirkan produk kami ke pasar geografis yang belum terlayani dengan banyak calon pelanggan, seperti Australia dan Selandia Baru.”

Penyelesaian akuisisi ini tunduk pada ketentuan tertentu. Lantronix meyakini bahwa transaksi ini akan selesai pada kuartal kedua tahun fiskal 2025. Lantronix memperkirakan akuisisi akan mendatangkan pertambahan nilai setelah penyelesaiannya serta akan mempercepat fokus strategis perusahaan pada solusi IoT Industri yang inovatif untuk skala besar. Dengan mengintegrasikan portofolio IoT yang baru ini, Lantronix akan meningkatkan solusi konektivitasnya di bidang-bidang yang vital bagi kelangsungan bisnis perusahaan, seperti infrastruktur, pemantauan aset, dan telekomunikasi penting.

Inti dari akuisisi ini adalah solusi 4G dan 5G yang memungkinkan konektivitas Ethernet-to-Cellular dan Wi-Fi® sangat cepat untuk perangkat di lingkungan yang memiliki tuntutan performa paling tinggi. Produk-produk yang didesain untuk industri yang memerlukan konektivitas andal dan kuat ini memberikan performa dengan latensi rendah serta kemampuan pengelolaan jarak jauh yang unggul. Rangkaian produk IoT ini dipercayai oleh beberapa perusahaan ternama di dunia. Lantronix memperkirakan portolio NetComm enterprise milik DZS akan menghasilkan pendapatan antara $6 juta hingga $7 juta selama tahun kalender 2024.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah pemimpin global dalam solusi IoT komputasi dan konektivitas yang menargetkan industri dengan pertumbuhan tinggi termasuk Kota Pintar, Otomotif, dan Perusahaan. Produk dan layanan milik Lantronix memberdayakan perusahaan untuk mencapai keberhasilan di pasar IoT yang sedang berkembang dengan memberikan solusi yang dapat disesuaikan yang menangani setiap lapisan Stack IoT. Solusi unggulan Lantronix meliputi infrastruktur Gardu Cerdas, Sistem infotainment, dan Pengawasan Video, yang dilengkapi dengan Manajemen Out-of-Band (OOB) canggih untuk Komputasi Cloud dan Edge.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Lantronix.

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan, termasuk pernyataan tentang ekspektasi kami berkenaan dengan manfaat akuisisi kami pada portofolio IoT NetComm enterprise milik DZS seperti memperkuat penawaran bersaing kami, membawa nama-nama blue-chip baru ke basis pelanggan kami, dan meraih peluang pertumbuhan untuk pelanggan IoT kami, serta perkiraan penyelesaian akuisisi yang diusulkan atau waktu penyelesaiannya, serta sifatnya yang akan mendatangkan nilai pada usulan akuisisi. Pernyataan berwawasan ke depan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan tindakan perlindungan dari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Kami mendasarkan pernyataan berwawasan ke depan kami pada ekspektasi saat ini dan proyeksi kami tentang tren yang memengaruhi bisnis dan industri kami serta peristiwa lainnya di masa mendatang. Meskipun kami tidak membuat pernyataan berwawasan ke depan, kecuali kami yakin memiliki dasar yang wajar untuk melakukannya, kami tidak dapat menjamin keakuratannya. Pernyataan berwawasan ke depan bergantung pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil atau pengalaman, bisnis pada masa mendatang, kondisi keuangan, dan hasil operasi atau kinerja kami, berbeda secara materiel dari hasil kami pada masa lalu atau hasil yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam siaran pers ini. Faktor lainnya yang dapat memiliki efek buruk materiel pada operasi dan prospek kami di masa depan atau yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara materiel dari ekspektasi kami termasuk, namun tidak terbatas pada: kemampuan untuk menyelesaikan usulan akuisisi terkait perkiraan jangka waktu dan jadwal; kemampuan kami untuk berhasil mengintegrasikan aset yang diakuisisi setelah penyelesaian transaksi dan mencapai manfaat yang diharapkan dari akusisi tersebut; kemungkinan bahwa berbagai ketentuan penyelesaian untuk akuisisi ini mungkin tidak dipenuhi atau diabaikan; risiko terkait dengan kewajiban yang tidak terduga yang ditanggung bersama dengan aset yang diakusisi; efek dari kondisi ekonomi regional atau global yang negatif atau memburuk atau ketidakstabilan pasar pada bisnis kami, termasuk efek pada keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kemampuan kami untuk memitigasi gangguan pada rantai pasokan kami dan pemasok dan vendor kami karena pandemi COVID-19 atau wabah lainnya, perang, dan konflik terbaru di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, permusuhan di Laut merah, atau penyebab lainnya; kemampuan kami untuk berhasil mengubah antrean pekerjaan kami yang belum selesai dan permintaan saat ini; kemampuan kami untuk berhasil menerapkan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi; ketidakpastian pada profitabilitas bisnis yang diakuisisi di masa mendatang, serta penundaan pada pencapaian, atau kegagalan untuk mencapai, akresi dari transaksi akuisisi; mengakuisisi, mengelola, dan mengintegrasikan operasi, bisnis, atau aset baru, dan pengalihan perhatian manajemen terkait atau biaya atau kesulitan terkait lainnya; kemampuan kami untuk terus menghasilkan pendapatan dari produk yang dijual ke pasar matang; kemampuan kami untuk mengembangkan, memasarkan, dan menjual produk baru; kemampuan kami untuk berhasil menawarkan perangkat lunak baru kami; fluktuasi pada pendapatan kami karena waktu pemenuhan pesanan berbasis proyek dari pelanggan tertentu; waktu perolehan pendapatan kami yang tidak dapat diprediksi karena siklus penjualan produk dan layanan kami yang panjang serta kemungkinan penundaan pada penyelesaian proyek pelanggan; kemampuan kami untuk secara akurat meramalkan permintaan untuk produk kami di masa mendatang; keterlambatan dalam memenuhi syarat revisi pada produk yang sudah ada; kendala atau penundan dalam pemasokan, atau masalah kontrol mutu dengan, material atau komponen tertentu; kesulitan terkait pengiriman, mutu, atau biaya produk kami dari produsen atau pemasok kami yang terikat kontrak; risiko terkait dengan pengalihdayaan (outsourcing) manufaktur dan operasi internasional; kesulitan terkait dengan distributor atau reseller kami; persaingan sengit dalam industri kami dan tekanan untuk menurunkan harga akibat persaingan tersebut; peningkatan level inventaris dan keusangan inventaris; eror atau cacat yang tidak terdeteksi pada perangkat lunak atau perangkat keras dalam produk kami; risiko keamanan siber; kemampuan kami untuk memperoleh sertifikasi atau persetujuan industri yang sesuai dari badan pembuat peraturan pemerintah; perubahan pada undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah AS dan asing; kemampuan kami untuk melindungi hak paten dan hak kepemilikan lainnya serta menghindari pelanggaran pada hak teknologi milik pihak lainnya; masalah terkait stabilitas lembaga keuangan dan perbankan dan hubungan kami; tingkat utang kami, kemampuan kami untuk melunasi utang kami dan pembatasan pada perjanjian utang kami; dampak dari kenaikan suku bunga; kemampuan kami untuk menarik dan mempertahankan manajemen yang memenuhi syarat; serta setiap faktor yang disertakan dalam Laporan Tahunan di Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS ("SEC") pada tanggal 9 Sep 2024, termasuk di bagian berjudul "Faktor-Faktor Risiko" di Item 1A dalam Bagian 1 dalam laporan tersebut; dan di arsip dokumen publik lainnya yang diserahkan kepada SEC. Selain itu, hasil aktual dapat berbeda karena risiko tambahan dan ketidakpastian yang saat ini kami tidak ketahui atau yang saat ini kami tidak anggap penting pada bisnis kami. Oleh sebab itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan yang kami sampaikan hanya berlaku pada tanggal pernyataan ini dibuat. Kami secara tegas menyangkal niat atau kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan setelah tanggal siaran pers ini untuk menyesuaikan pernyataan tersebut dengan hasil yang sebenarnya atau perubahan pada opini atau ekspektasi kami, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau aturan Nasdaq Stock Market LLC. Jika kami memang memperbarui atau memperbaiki pernyataan berwawasan ke depan apa pun, investor seharusnya tidak menyimpulkan bahwa kami akan melakukan pembaruan atau perbaikan tambahan.© 2024 Lantronix, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik pemiliknya masing-masing.

