Lantronix stärkt seine IoT-Führungsrolle durch strategische Übernahme des IoT-Geschäftsportfolios von DZS NetComm

Erweiterung des IoT-Wireless-Portfolios von Lantronix mit modernster 5G-Technologie

Stärkung des Wettbewerbsangebots und Gewinn neuer Blue-Chip-Kunden

IRVINE, Kalifornien, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Marktführer im Bereich IoT-Computing und IoT-Konnektivität, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der IoT-Geschäftseinheit von NetComm Wireless Pty Ltd („NetComm“), einer Tochtergesellschaft der DZS, Inc., unterzeichnet hat. Der Kaufpreis beträgt 6,5 Mio. US-Dollar in bar, sowie die Übernahme bestimmter Verbindlichkeiten. Die Übernahme ergänzt den Fokus von Lantronix auf die vertikalen Märkte Enterprise und Smart City und erweitert das Portfolio um hochmoderne 5G-Technologie.

„Die strategische Übernahme des IoT-Portfolios von NetComm stärkt unser Angebot im Bereich Computing und Konnektivität und bietet unseren Kunden modernste IoT-Lösungen“, erklärte Saleel Awsare, Präsident und CEO von Lantronix. „Mit dieser Übernahme erweitern wir unser Portfolio an Gateways, Routern und Modems, einschließlich der neuesten 5G-Produkte, und verbessern unsere Edge-Computing-Lösungen. Darüber hinaus gewinnen wir neue erstklassige Unternehmenskunden dazu, die uns zusätzliche Cross-Selling-Möglichkeiten bieten, und wir erschließen mit unseren Produkten zielgerichtete, unbediente geografische Märkte wie Australien und Neuseeland.“

Der Abschluss der Übernahme ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Lantronix geht davon aus, dass die Transaktion im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen wird. Das Unternehmen erwartet, dass sich die Übernahme unmittelbar wertsteigernd auswirken und die strategische Ausrichtung auf innovative Industrial-IoT-Lösungen im großen Maßstab vorantreiben wird. Mit der Integration des neuen IoT-Portfolios will Lantronix seine Konnektivitätslösungen in missionskritischen Bereichen wie kritische Infrastruktur, Asset Monitoring und Telekommunikation stärken.

Im Mittelpunkt der Übernahme stehen 4G- und 5G-Lösungen, die ultraschnelle Ethernet-zu-Mobilfunk- und Wi-Fi®-Verbindungen für Maschinen in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen. Diese Produkte wurden speziell für Branchen entwickelt, die eine robuste und zuverlässige Konnektivität benötigen, und zeichnen sich durch geringe Latenzzeiten und hervorragende Fernwartungsfunktionen aus. Diese IoT-Suite ist das Produkt der Wahl für einige der führenden Unternehmen auf der ganzen Welt. Lantronix erwartet, dass das Geschäftsportfolio von DZS NetComm im Kalenderjahr 2024 einen Umsatz zwischen 6 und 7 Mio. US-Dollar erzielen wird.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erwartungen hinsichtlich der Vorteile der Übernahme des Enterprise-IoT-Portfolios von DZS NetComm, wie die Stärkung unseres Wettbewerbsangebots, die Gewinnung neuer erstklassiger Kunden und die Erschließung neuer Wachstumschancen für unsere IoT-Kunden, sowie den erwarteten Abschluss der geplanten Übernahme und deren positive Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wir haben diese Aussagen auf Basis unserer aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der für unser Geschäft relevanten Trends sowie weiterer zukünftiger Entwicklungen getroffen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dass unsere Annahmen eine solide Grundlage bieten, können wir ihre Genauigkeit nicht garantieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse, unsere künftige Entwicklung, unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Leistung wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Weitere Faktoren, die sich nachteilig auf unser Geschäft oder unsere Zukunftsaussichten auswirken oder dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, sind unter anderem: Unsere Fähigkeit, die geplante Übernahme zu den erwarteten Bedingungen und in dem erwarteten Zeitrahmen abzuschließen; unsere Fähigkeit, die erworbenen Vermögenswerte nach Abschluss erfolgreich zu integrieren und die erwarteten Vorteile zu erzielen; die Möglichkeit, dass bestimmte Abschlussbedingungen nicht erfüllt oder aufgehoben werden; Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verbindlichkeiten, die mit den erworbenen Vermögenswerten verbunden sind; die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen oder Marktinstabilitäten auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Partner infolge der COVID-19-Pandemie oder anderer Epidemien, Krisen und Konflikte in Europa, Asien, im Nahen Osten und am Roten Meer zu bewältigen; unsere Fähigkeit, ausstehende Aufträge und die aktuelle Nachfrage erfolgreich zu bedienen; die erfolgreiche Umsetzung unserer Übernahmestrategie und die Integration erworbener Unternehmen; Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität erworbener Unternehmen und Verzögerungen bei der Realisierung oder der Nichtrealisierung von Gewinnen aus Übernahmen; Herausforderungen bei der Übernahme, Verwaltung und Integration neuer Geschäftseinheiten oder Vermögenswerte und die damit verbundenen Kosten oder Managementaufwendungen; die Fähigkeit, weiterhin Umsätze in gesättigten Märkten zu generieren und erfolgreich neue Produkte zu entwickeln und zu verkaufen; unser Erfolg mit neuen Softwareangeboten; Umsatzschwankungen aufgrund von projektbezogenen Aufträgen bestimmter Kunden; unvorhersehbare Umsatzentwicklungen aufgrund der langen Verkaufszyklen unserer Produkte und Dienstleistungen sowie möglicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Kundenprojekten; unsere Fähigkeit, die zukünftige Nachfrage nach unseren Produkten genau vorherzusagen; Verzögerungen bei der Qualifizierung überarbeiteter Produkte; Engpässe oder Verzögerungen bei der Lieferung von Materialien oder Komponenten sowie mögliche Probleme bei der Qualitätskontrolle; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Lieferung, der Qualität oder den Kosten unserer Produkte durch Vertragshersteller oder Zulieferer; Risiken, die sich aus der Auslagerung der Produktion und aus internationalen Geschäftsaktivitäten ergeben; Schwierigkeiten mit Distributoren oder Wiederverkäufern; intensiver Wettbewerb in unserer Branche und der daraus resultierende Preisdruck; steigende Lagerbestände und das Risiko veralteter Lagerbestände; unentdeckte Software- oder Hardwarefehler oder Mängel unserer Produkte; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; unsere Fähigkeit, erforderliche Branchenzertifikate oder behördliche Genehmigungen zu erhalten; Änderungen der anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Zölle in den USA und anderen Ländern; unsere Fähigkeit, Patente und andere geistige Eigentumsrechte zu schützen und die Verletzung geistiger Eigentumsrechte Dritter zu vermeiden; mögliche Probleme bei der Stabilität unserer Bankbeziehungen und Finanzinstitute; die Höhe unserer Verschuldung und unsere Fähigkeit, diese zu bedienen, sowie Beschränkungen in unseren Kreditvereinbarungen; die Auswirkungen von Zinserhöhungen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Führungskräfte zu gewinnen und zu halten; und alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Abschnitt 1A von Teil I dieses Berichts, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC enthalten sind. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die uns derzeit nicht bekannt sind oder die wir derzeit als nicht wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger daraus nicht ableiten, dass wir in Zukunft weitere Korrekturen vornehmen werden. © 2024 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Lantronix – Medienkontakt:

Gail Kathryn Miller

Corporate Marketing &

Communications Manager

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix – Analysten- und Anlegerkontakt:

investors@lantronix.com

