La conférence 2024 sur le développement de la culture et du tourisme dans la région du Guangxi débutera prochainement

WUZHOU, Chine, 08 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence 2024 sur le développement de la culture et du tourisme dans la région du Guangxi sera organisée par le Wuzhou Municipal Bureau of Culture and Tourism à Wuzhou du 12 au 14 novembre.

La conférence, ayant pour thème « Promoting Wuzhou as a Historic Lingnan Cultural City and Accelerating Guangxi's Development as a Leading Culture and Tourism Hub » (La promotion de Wuzhou en tant que ville culturelle historique de Lingnan et accélération du développement du Guangxi en tant que centre culturel et touristique de premier plan), comprendra une série « 1+6+5 », à savoir une conférence principale, six activités auxiliaires de la conférence et cinq événements culturels, touristiques et sportifs organisés à Wuzhou.

La conférence permettra de rassembler plus de 150 entreprises nationales et internationales, dans le but d’attirer davantage de projets culturels et touristiques de haute qualité dans la région du Guangxi.

Wuzhou, la ville hôte de la conférence, est située à proximité de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, berceau des cultures Lingnan et cantonaise. Wuzhou fait activement progresser trois ceintures économiques touristiques et se positionne comme une plaque tournante permettant d’étendre ces projets à l’ensemble de la région du Guangxi.

Wuzhou, de par sa longue histoire, est une ville profondément ancrée dans la culture du thé. Le thé Liu Bao qui y est produit est l’un des thés noirs les plus célèbres de Chine. Le tourisme lié à la culture du thé Liu Bao est devenu un point névralgique, attirant un grand nombre de visiteurs dans la ville de Liubao, dans le comté de Cangwu. Le thé Liu Bao provient de cette ville et les visiteurs s’y rendent pour explorer les anciennes routes commerciales du thé et retracer l’histoire du développement du thé Liu Bao. Il a permis de propulser l’industrie culturelle et touristique de Wuzhou à un niveau supérieur.

Source : Wuzhou Municipal Bureau of Culture and Tourism

Interlocuteur : M. Zeng, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.