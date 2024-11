« d-life » : la websérie qui révèle les coulisses de delaware, avec authenticité et humour

delaware dévoile sa nouvelle websérie originale en 4 épisodes : « d-life », mettant à nouveau en scène ses propres collaborateurs. Une immersion unique et authentique,

pensée pour séduire les consultants expérimentés et séniors en quête de nouvelles opportunités.

Dans un secteur où l'authenticité et la transparence sont devenues des critères de sélection essentiels, delaware montre une réalité sans filtre à travers "d-life". Cette websérie vise à présenter notre culture d'entreprise, nos valeurs, notre diversité de projets, nos partenariats technologiques mais aussi l’autonomie, l’entraide, les possibilités d’évolutions… Avec un brin d’humour, qui fait aussi cette delaware-culture !

"d-life" suit l'histoire de Jean, un Consultant chez ESN2000, assez expérimenté dans son domaine, qui découvre delaware et décide de postuler. Sa rencontre avec Sandra,

chargée de recrutement, et ses retrouvailles avec une ancienne collègue, révèlent les dessous d'un univers professionnel où les challenges et l’esprit d’équipe sont au cœur de chaque projet.

« Un vrai travail d'équipe ! Cette dynamique que vous voyez à l'écran reflète parfaitement l'esprit qui anime nos projets et qui crée un impact réel auprès de nos clients. Ce que vous découvrirez dans cette mini-série est authentique. L’intégration se passe vraiment comme ça, les projets sont vraiment stimulants, et les relations entre collègues sont aussi enrichissantes qu’elles le paraissent. »

Silvan (dans le rôle de Jean), Solution Lead Microsoft Dynamics 365

Episode 1 /4 de d-life : L’entretien

https://youtu.be/IX818l4e49w?si=rDuxvpUsg9DlxWiz

Tous les rôles de "d-life" sont interprétés par nos collaborateurs, démontrant ainsi la diversité de nos talents et l’engouement qu’ils ont de travailler ensemble. Ils partagent leur quotidien avec humour et sincérité, pour donner une véritable image de ce que signifie travailler chez delaware.

À travers "d-life", delaware souhaite non seulement divertir, mais aussi inspirer des professionnels aguerris pour tenter une nouvelle expérience très enrichissante.Et parce que les meilleurs moments sont ceux qu’on ne voit pas à l’écran, le making of vaut vraiment le détour !

Si cette série résonne avec vos aspirations professionnelles, nous vous invitons à découvrir nos opportunités de carrière.

« On sort clairement des sentiers battus, mais on y croit fort ! Les webséries humoristiques se multiplient sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming.

Pourquoi ne pas créer la nôtre pour montrer qui nous sommes vraiment ? Nous sommes fiers de l’avoir fait et très enthousiastes de diffuser la suite des épisodes dans les prochaines semaines ! »

Irena IORDANOVA (dans son propre rôle), Directrice marketing et marque employeur chez delaware France.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Doriane POITOUX, Cheffe de projet marque employeur chez delaware France.

Et pour en savoir plus sur delaware et nos opportunités de carrière, visitez

https://www.delaware.pro/fr-fr/careers

Crédits scénario et montage : Yaniv Bettane, agence WAÏ BI.

