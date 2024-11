Recordatorio: El estado celebrará audiencias y aceptará comentarios sobre las normas de aguas subterráneas propuestas para tres PFAS

La Comisión de Gestión Ambiental (EMC) está aceptando comentarios públicos sobre las normas propuestas para tres sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en aguas subterráneas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. La EMC y el Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) celebrarán tres audiencias en noviembre y diciembre para recibir comentarios del público. Estas normas propuestas complementan las normas federales de agua potable al reducir la entrada de PFAS a las fuentes de agua potable y abordar la contaminación pasada. Se están proponiendo normas para PFOS, PFOA y GenX. Las normas de calidad del agua subterránea son las concentraciones máximas permitidas resultantes de cualquier descarga de contaminantes a la tierra o las aguas del estado, que pueden tolerarse sin crear una amenaza para la salud humana o que de otra manera haría que el agua subterránea no sea apta para su uso como fuente existente o potencial del suministro de agua potable para los seres humanos. Se propone modificación 15A NCAC 02L .0202, que incluye estándares de limpieza de aguas subterráneas, para incluir normas de calidad de aguas subterráneas para tres PFAS para adoptar valores basados ​​en la salud humana y proporcionar los beneficios de certeza y aclaración regulatoria. Reducir las PFAS en la fuente de descarga es la forma más rentable de proteger la salud pública y reducir el costo de cumplir con las normas federales de agua potable. Las reglas propuestas para el agua subterránea protegen la salud pública y garantizan que los residentes no asuman el costo total de eliminar las PFAS del agua potable. Las normas propuestas para las aguas subterráneas deben ser adoptadas por el EMC. La fecha de entrada en vigor propuesta será el 1 de julio de 2025. Los comentarios entregados en las audiencias o enviados por correo postal o electrónico recibirán la misma consideración en el proceso de revisión. Audiencias públicas Fecha: 21 de noviembre de 2024, 6 p.m.

Ubicación: Salas Pine y Fraser Fir, condado de Mecklenburg Edificio de Planeación Urbana y Servicios Ambientales, 2145 Suttle Ave., Charlotte, NC 28208 Fecha: 2 de diciembre de 2024, 6 p.m.

Ubicación: U-170, Edificio Union Station, Cape Fear Community College, 502 N. Front Street, Wilmington, NC 28401 Fecha: 3 de diciembre de 2024, 6 p.m.

Ubicación: Planta Baja, Sala de Audiencias, Edificio Archdale, 512 N. Salisbury Street, Raleigh, NC 27604 Las audiencias públicas comenzarán a las 6 p.m. con registro para hablar a partir de las 5 p.m. Para permitir que un número máximo de asistentes tengan la oportunidad de ser escuchados, el tiempo permitido para cada orador puede ser limitado. Si desea materiales traducidos o necesita interpretación para una próxima audiencia, comuníquese con Josh Kastrinsky en josh.kastrinsky@deq.nc.gov una semana antes de la fecha de la audiencia. Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2024, los comentarios también se pueden enviar por correo electrónico a GWTriRevComments@deq.nc.gov o por correspondencia dirigida a: Bridget Shelton División de Recursos Hídricos, NC DEQ, Sección de Planificación 1611 Mail Service Center Raleigh, NC 27699-1611 Las presentaciones y antecedentes sobre el proceso de reglas se pueden encontrar aquí: Normas sobre Sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) de calidad del agua para Carolina del Norte | NC DEQ.

