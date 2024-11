Canoe Financial LP annonce des changements à la gestion de portefeuille

CALGARY, Alberta, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (la « Financière Canoe ») a annoncé aujourd’hui que Gestion d’actifs PineStone inc. (« PineStone ») remplacera Corporation Fiera Capital (« Fiera ») à titre de sous-conseiller des fonds suivants :

Fonds défensif d’actions mondiales Canoe

Fonds défensif d’actions internationales Canoe

Catégorie portefeuille défensif d’actions américaines Canoe

Fonds d’actions mondiales Canoe

Dans la foulée de ce changement, PineStone, qui agit actuellement à titre de sous-conseiller de Fiera pour les fonds, assumera les responsabilités directes de sous-conseiller.



La Financière Canoe a également annoncé qu’elle nommera Nalmont Capital Inc. (« Nalmont ») à titre de sous-conseiller, en remplacement de Fiera; Nalmont fournira des conseils en gestion du risque aux fonds suivants :

Fonds défensif mondial équilibré Canoe

Fonds défensif d’actions mondiales Canoe

Fonds défensif d’actions internationales Canoe

Catégorie portefeuille défensif d’actions américaines Canoe

Ces changements entreraient en vigueur au plus tard le 10 janvier 2025.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l’une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d’une valeur à 18,0 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. À partir de son siège social de Calgary, Canoe a étendu ses opérations à l’ensemble du Canada, comptant des bureaux à Toronto et à Montréal.

Contact

Relations avec les investisseurs

1–877–434–2796

info@canoefinancial.com

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

