Bruk av Milbros UV Graphs forbedrer sikkerheten og gjennomføringstiden ved rengjøring av kjemikalietanker

BOSTON og LONDON, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milbros, en Veson Nautical-løsning og bransjens mest pålitelige og omfattende database over flytende bulkprodukter, har lansert Milbros UV Graphs, et produkt som tar sikte på å revolusjonere tradisjonelle tankrengjøringspraksiser på flåter over hele verden.

Milbros UV Graphs er utviklet for å brukes sammen med et spektrofotometer, en maskin som nå installeres på skip og som tar imot en prøve av restene eller vaskevannet fra tanken. Maskinen måler absorbansen av lys ved ulike bølgelengder, inkludert det ultrafiolette (UV) området.

Sammen med en UV-graf viser dataene hvor mye UV-lys som absorberes ved bestemte bølgelengder, noe som hjelper deg med å identifisere eventuelle gjenværende forurensninger i tanken. Milbros tilbyr for øyeblikket minst 250 slike UV-grafer, og antallet forventes å øke.

Kundene kan laste ned det nødvendige kjemikaliekartet og bruke det innebygde spektrofotometeret til å lage en graf. Hvis grafen viser under 100 ppm (parts per million), er tanken ren. Hvis ikke, viser grafen hvor mye forurensning som fortsatt kan være til stede, slik at rengjøringsteamet kan beregne nøyaktig hvor mye mer rengjøring som må gjøres.

«Rederiene står overfor økt press for å begrense tiden i havn og maksimere kostnadsbesparelsene», sier kaptein Caspar Lavall, Principal Product Manager hos Milbros. «Milbros UV Graphs tilbyr befraktere, redere og inspektører en tryggere og mer effektiv tilnærming som opprettholder samsvar og samtidig øker bunnlinjen.»

Kaptein Lavall legger til at rengjøring av kjemikalietankere er en viktig del av sikker lasthåndtering, og hvis det ikke gjøres på riktig måte, kan det føre til miljømessige sikkerhetsrisikoer, ødelagt last, forsinkelser og unødvendige kostnader.

Disse kostnadene kan omfatte både rengjøring av tanker som fortsatt er forurenset, og overrengjøring av tanker når det ikke er nødvendig. UV Graphs kan sikre at ingen av disse scenariene påvirker fartøyenes omløpstid mens de ligger i havn.

Bruken av UV Graphs utfyller tradisjonelle rengjøringsmetoder for kjemikalietankere, som krever at mannskapet går inn i trange rom for å ta prøver av ulike deler av tanken, noe som utsetter dem for skadelige kjemikalier. Ved å bruke en UV Graph reduseres antall tankinnganger ved at operatører og mannskap kan utføre de fleste inspeksjonene på avstand.

Mange inspektører stoler også på UV Graphs som et gyldig bevis på at tanken er inspisert, og de fremskynder godkjenningsprosessene ved at driftsteamene kan sende inn resultatene via e-post.

«Kjemikalietanksektoren står overfor nye og komplekse utfordringer, og det er avgjørende å ha de riktige digitale verktøyene på plass for å kunne håndtere risikoen som følger med klargjøring av skip for flyktige laster», avslutter kaptein Lavall. «Milbros UV Graphs er en digital løsning som kan bidra til å skape et konkurransefortrinn i markedet.»

Redaktørens merknader

Milbros UV Graphs effektiviserer rengjøringen av kjemikalietanker og tilbyr en tryggere og mer kostnadseffektiv løsning. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan rengjøre lastetanker på en trygg måte, samtidig som du minimerer overbelastningen i havnen og øker kostnadsbesparelsene, kan du klikke her.



Om Veson Nautical

Veson Nautical hjelper den globale maritime industrien med å navigere i den økende kompleksiteten på alle sider av handelen. Reguleringer i flere jurisdiksjoner, geopolitiske forstyrrelser, avkarbonisering, cybersikkerhetstrusler og mye mer tvinger aktørene i bransjen til å rekalibrere risikotoleransen sin. Ved å kombinere pålitelige maritime data med arbeidsflyter som er bygget for formålet, gir Veson kundene trygghet i beslutningsprosessen, slik at de kan håndtere risiko og maksimere fortjenesten. Veson har lang erfaring med innovasjon og ekspertise på tvers av alle maritime kontrakter, og selskapet betjener Veson over 38 000 brukere i 2400 selskaper i mer enn 100 land, og er unikt posisjonert for å gi beslutningsfordeler. Les mer på www.veson.com.

