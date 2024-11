Einsatz von Milbros UV Graphs verbessert Sicherheit und Durchsatz bei der Reinigung chemischer Tanks

Digitale Lösung kann Zeit im Hafen begrenzen und Kosteneinsparungen maximieren

BOSTON und LONDON, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milbros, eine Lösung von Veson Nautical und die zuverlässigste und umfangreichste Datenbank der Branche für flüssige Schüttgutprodukte, hat Milbros UV Graphs auf den Markt gebracht, ein Produkt, das darauf abzielt, die traditionellen Tankreinigungspraktiken in Flotten weltweit zu revolutionieren.

Die mithilfe von UV Graphs von Milbros bereitgestellten Diagramme wurden für den Einsatz mit einem Spektrophotometer entwickelt, einem Gerät, das jetzt auf Schiffen installiert wird und eine Probe des Rückstands oder des Waschwassers aus dem Tank aufnimmt. Das Gerät misst die Absorption von Licht bei verschiedenen Wellenlängen, darunter auch im ultravioletten (UV) Bereich.

In Verbindung mit einem UV-Diagramm zeigen die Daten, wie viel UV-Licht bei bestimmten Wellenlängen absorbiert wird, und helfen Ihnen, verbleibende Tankverunreinigungen zu erkennen. Gegenwärtig bietet Milbros mindestens 250 dieser UV-Diagramme an, und die Zahl dürfte noch steigen.

Die Kunden können die erforderliche chemische Karte herunterladen und mit dem eingebauten Spektralphotometer ein Diagramm erstellen. Liegt der Messwert auf der Grundlage des Diagramms unter 100 Teilen pro Million (ppm), ist der Tank sauber. Ist dies nicht der Fall, zeigt das Diagramm an, wie viel Schadstoff noch vorhanden sein könnte, so dass das Reinigungsteam genau berechnen kann, wie viel mehr gereinigt werden muss.

„Schifffahrtsunternehmen sehen sich einem zunehmenden Druck ausgesetzt, ihre Liegezeiten im Hafen zu begrenzen und die Kosteneinsparungen zu maximieren“, so Kapitän Caspar Lavall, Principal Product Manager bei Milbros. „Milbros UV Graphs bietet Charterern, Schiffseignern und Besichtigern einen sichereren, effizienteren Ansatz, der die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet und gleichzeitig den Gewinn steigert.“

Kapitän Lavall fügt hinzu, dass die Reinigung von Chemikalientankern ein wichtiger Bestandteil des sicheren Ladungsumschlags ist und dass sie, wenn sie nicht korrekt durchgeführt wird, zu Gefahren für die Umweltsicherheit, zerstörten Ladungen, Verzögerungen und unnötigen Kosten führen kann.

Diese Kosten können sowohl die Nachreinigung von Tanks umfassen, die weiterhin kontaminiert sind, als auch die übermäßige Reinigung von Tanks, wenn dies nicht erforderlich ist. Die von UV Graphs bereitgestellten Diagramme können sicherstellen, dass keines der beiden Szenarien die Abfertigungszeit der Schiffe im Hafen beeinträchtigt.

Der Einsatz dieser UV-Diagrammen ergänzt die herkömmlichen Reinigungsmethoden für Chemikalientanks, bei denen die Besatzungen in enge Räume eindringen müssen, um verschiedene Abschnitte des Tanks zu beproben, wobei sie schädlichen Chemikalien ausgesetzt werden. Die Verwendung eines UV-Diagramms verringert die Anzahl der Tankeingriffe, da die Bediener und das Personal die meisten Inspektionen aus der Ferne durchführen können.

UV-Diagramme werden auch von vielen Besichtigern als gültiger Nachweis für die Inspektion von Tankschiffen anerkannt und beschleunigen die Genehmigungsverfahren, da die Betriebsteams die Ergebnisse per E-Mail übermitteln können.

„Die Chemikalientankschifffahrt steht vor neuen und komplexen Herausforderungen, und es ist von entscheidender Bedeutung, über die richtigen digitalen Werkzeuge zu verfügen, um die Risiken, die mit der Vorbereitung von Schiffen für flüchtige Ladungen einhergehen, erfolgreich zu bewältigen“, so Kapitän Lavall abschließend. „Milbros UV Graphs ist eine digitale Lösung, die dazu beitragen kann, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu schaffen.“

Anmerkungen der Redaktion

Die Diagramme von Milbros UV Graphs rationalisieren die Reinigung von Chemikalientanks und bieten eine sicherere und kostengünstigere Lösung. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ladetanks sicher reinigen und gleichzeitig die Überlastung von Häfen minimieren und Ihre Kosteneinsparungen erhöhen können, klicken Sie bitte hier.



Über Veson Nautical

Veson Nautical unterstützt die globale Schifffahrtsbranche dabei, die zunehmende Komplexität auf allen Seiten des Handels zu bewältigen. Vorschriften über mehrere Rechtssysteme hinweg, geopolitische Störungen, Dekarbonisierung, Cybersecurity-Bedrohungen und vieles mehr zwingen die Branchenteilnehmer dazu, ihre Risikotoleranz neu zu kalibrieren. Durch die Kombination von vertrauenswürdigen maritimen Daten mit zweckmäßigen Workflows gibt Veson seinen Kunden die nötige Entscheidungssicherheit für das Risikomanagement und die Gewinnmaximierung. Veson kann auf eine lange Tradition von Innovationen und Fachwissen in allen Verträgen der Schifffahrtsbranche zurückblicken und bedient mehr als 38.000 Benutzer in 2.400 Unternehmen in mehr als 100 Ländern und ist einzigartig positioniert, um einen Entscheidungsvorteil zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.veson.com.

