Ingredion Incorporated Melaporkan Keputusan Suku Ketiga yang Kukuh dan Meningkatkan Tinjauan Tahun Penuh

Suku ketiga 2024 melaporkan dan menyelaraskan * pendapatan operasi meningkat sebanyak 26% dan 29% berbanding tahun sebelumnya

pendapatan operasi meningkat sebanyak 26% dan 29% berbanding tahun sebelumnya EPS yang dilaporkan dan diselaraskan pada suku ketiga 2024 ialah $2.83 dan $3.05, masing-masing meningkat sebanyak 20% dan 31%

Meningkatkan panduan untuk EPS yang dilaporkan sepanjang tahun berada dalam julat $10.60 hingga $10.90 dan EPS terlaras berada dalam julat $10.35 hingga $10.65



WESTCHESTER, Illinois, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), peneraju global pembekal penyelesaian bahan kepada industri pembuatan makanan dan minuman, hari ini melaporkan hasil bagi suku ketiga 2024.

"Texture & Healthful Solutions mempamerkan pertumbuhan volum jualan yang kukuh pada suku ketiga, yang menyokong pertumbuhan pendapatan operasi dua angka untuk segmen itu," kata Jim Zallie, presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Ingredion. “Selain itu, perniagaan makanan dan perindustrian terus menjana pertumbuhan keuntungan operasi secara ketara. Perlu diambil perhatian, dalam segmen LATAM Bahan Makanan & Perindustrian kami, pertumbuhan keuntungan operasi yang luar biasa mencerminkan pemulihan daripada peralihan tahun lepas kepada sumber tenaga yang lebih mampan di Brazil serta kekuatan yang berterusan di Mexico.”

“Pertumbuhan volum jualan sebanyak 11% dalam Texture & Healthful Solutions didorong oleh prestasi pasaran A.S. yang kukuh dalam kategori seperti makanan berperisa yang lazat, makanan dalam bungkusan dan makanan sedia beku. Tambahan pula, volum jualan kami di Eropah meningkat dua digit akibat peningkatan dalam tingkah laku pembelian pengguna.”

“Kecemerlangan operasi dan pengurusan kontrak merentasi setiap segmen Bahan Makanan dan Perindustrian kami juga merupakan pemacu utama pertumbuhan keuntungan yang luar biasa. Sambil kami terus menghadapi inflasi kos input dan upah, pasukan jualan kami berjaya bekerjasama dengan pelanggan untuk melaraskan harga kontrak berbilang tahun, yang menyokong pemulihan margin. Tambahan pula, pemulihan volum meningkatkan penyerapan kos tetap dan pasukan operasi dan perolehan kami telah memacu penjimatan struktur, yang melengkapkan penjimatan yang datang daripada program Cost 2 Compete kami.”

“Prestasi kukuh merentasi semua segmen membolehkan kami menyampaikan prestasi pendapatan operasi suku ketiga yang tertinggi kami bersama-sama aliran tunai yang kukuh. Kami menjangkakan momentum ini akan berterusan sehingga suku empat dan 2025. Kami percaya Driving Growth Roadmap kami terus membimbing penciptaan nilai jangka panjang untuk para pemegang saham kami apabila kami menyedari manfaat segmentasi baharu kami untuk mengeratkan hubungan pelanggan kami dan memacu penyelesaian yang inovatif,” Zallie membuat kesimpulan.

* Keputusan yang dilaporkan adalah selaras dengan prinsip perakaunan yang diterima umum A.S. “GAAP.” Ukuran kewangan yang diselaraskan adalah ukuran kewangan bukan GAAP. Lihat “II. Maklumat Bukan GAAP" dalam Maklumat Kewangan Tambahan yang mengikuti Penyata Kewangan Disatukan Padat untuk penyelarasan langkah kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang paling setanding secara langsung.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q23

3Q24

Reported Diluted EPS $2.36 $2.83 Impairment charges 0.10 0.08 Restructuring and resegmentation costs — 0.08 Net gain on sale of business — (0.21) Tax items and other matters (0.13) 0.27 Adjusted Diluted EPS** $2.33 $3.05

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

Third Quarter Total change in adjusted EPS** 0.72 Total operating items 0.77 Margin 0.93 Volume (0.12) Foreign exchange (0.01) Other income (0.03) Total non-operating items (0.05) Other non-operating income 0.01 Financing costs 0.30 Tax rate (0.37) Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests (0.01)

** Totals may not sum due to rounding

Item Kewangan Lain

Pada 30 September 2024, jumlah hutang ialah $1.8 bilion dan wang tunai, termasuk pelaburan jangka pendek, masing-masing ialah $884 juta berbanding $2.2 bilion dan $409 juta pada 31 Disember 2023.

Pada suku ketiga, kos pembiayaan bersih yang dilaporkan ialah $1 juta, berbanding $26 juta bagi suku ketiga tahun lalu, didorong oleh perbelanjaan faedah bersih yang lebih rendah dan mendapat manfaat daripada $10 juta impak pertukaran asing yang menggalakkan.

Kadar cukai berkesan yang dilaporkan dan terlaras untuk suku tersebut masing-masing ialah 30.8% dan 26.9%, berbanding 13.5% dan 17.3% bagi tempoh tahun lalu. Peningkatan dalam kadar cukai berkesan yang dilaporkan terutamanya didorong oleh ketetapan buruk yang menjana kontingensi cukai berbilang tahun pada suku ketiga 2024, serta mengambil alih perubahan undang-undang retroaktif tahun sebelumnya untuk menuntut kredit cukai asing berbilang tahun tertentu terhadap Cukai A.S. dan perubahan nilai peso Mexico berbanding dolar A.S. Kesan ini telah diimbangi sebahagiannya oleh perlakuan cukai ke atas penjualan perniagaan Korea Selatan kami pada tahun 2024.

Perbelanjaan modal bersih ialah $170 juta tahun sehingga 30 September 2024.

Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 2,033 (20) 86 (79) (150) 1,870 (8%) (7%) Year-to-Date 6,239 (19) 150 (210) (530) 5,630 (10%) (9%)

*Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/ Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 213 (1) 64 (4) (4) 268 26% 26% Year-to-Date 755 2 — (28) (8) 721 (5%) (5%)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 219 (1) 64 282 29% 29% Year-to-Date 766 2 — 768 —% —%

Jualan Bersih

Jualan bersih suku ketiga turun 8% dan jualan bersih tahun sehingga kini turun 10% berbanding tahun lalu. Penurunan ini didorong oleh campuran harga terutamanya daripada kos bahan mentah yang lebih rendah dan kehilangan volum jualan daripada penjualan perniagaan Korea Selatan kami, sebahagiannya diimbangi oleh peningkatan volum.



Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi yang dilaporkan pada suku tahu ketiga ialah $268 juta dan pendapatan operasi terlaras ialah $282 juta. Perbezaan dalam pendapatan operasi yang dilaporkan berbanding yang terlaras adalah disebabkan terutamanya oleh caj penurunan nilai yang berkaitan dengan kemudahan pembuatan kami di United Kingdom, di mana kami merancang untuk menghentikan pengeluaran pada suku pertama tahun depan. Tidak termasuk impak pertukaran asing, pendapatan operasi yang dilaporkan meningkat 26% dan pendapatan operasi terlaras meningkat 29% berbanding tahun lalu.

Pendapatan operasi yang dilaporkan setakat ini ialah $721 juta dan pendapatan operasi terlaras ialah $768 juta. Perbezaan dalam laporan berbanding pendapatan operasi terlaras tahun setakat ini adalah terutamanya disebabkan oleh penurunan nilai pelaburan kaedah ekuiti dan penurunan nilai yang berkaitan dengan kemudahan pembuatan kami di United Kingdom. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, pendapatan operasi yang dilaporkan turun 5% dan pendapatan operasi terlaras tidak berubah berbanding setahun yang lalu.

Texture & Healthful Solution

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 4 64 (67) 600 —% (1%) Year-to-Date 1,882 (11) 114 (200) 1,785 (5%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 86 — 10 96 12% 12% Year-to-Date 318 (2) (60) 256 (19%) (19%)

Pendapatan operasi suku ketiga untuk Texture & Healthful Solutions ialah $96 juta, peningkatan sebanyak $10 juta daripada setahun yang lalu, didorong oleh kos input yang lebih rendah dan volum yang pulih, sebahagiannya diimbangi oleh campuran harga yang tidak menguntungkan. Pendapatan operasi tahun setakat kini ialah $256 juta, penurunan sebanyak $62 juta didorong oleh campuran harga yang tidak menguntungkan dan bawa ke hadapan inventori kos yang lebih tinggi, sebahagiannya diimbangi oleh volum yang lebih baik. Tidak termasuk impak pertukaran asing, pendapatan operasi segmen naik 12% untuk suku tersebut dan turun 19% tahun setakat ini berbanding setahun lalu.





Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 658 (22) 6 (22) 620 (6%) (2%) Year-to-Date 1,991 6 18 (149) 1,866 (6%) (7%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 104 (1) 28 131 26% 27% Year-to-Date 327 5 30 362 11% 9%

Pendapatan operasi suku ketiga untuk Bahan Makanan & Perindustrian - LATAM ialah $131 juta, peningkatan sebanyak $27 juta berbanding setahun yang lalu dan pendapatan operasi tahun setakat ini ialah $362 juta, peningkatan $35 juta berbanding setahun lalu. Peningkatan dalam kedua-dua tempoh itu disebabkan terutamanya oleh kos input yang lebih rendah dan penetapan harga mengejar kontrak berbilang tahun. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, pendapatan operasi segmen meningkat 27% untuk suku tersebut dan naik 9% tahun setakat ini berbanding setahun lalu.





Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 (2) 4 (53) 548 (9%) (8%) Year-to-Date 1,811 (4) (9) (154) 1,644 (9%) (9%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 79 — 20 99 25% 25% Year-to-Date 251 (1) 41 291 16% 16%

Pendapatan operasi suku ketiga untuk Bahan Makanan & Perindustrian - A.S./Kanada ialah $99 juta, meningkat $20 juta berbanding setahun lalu dan pendapatan operasi tahun setakat ini ialah $291 juta, meningkat $40 juta berbanding setahun lalu. Peningkatan dalam kedua-dua tempoh didorong oleh bahan mentah dan kos input yang lebih rendah, sebahagiannya diimbangi oleh campuran harga. Tidak termasuk kesan pertukaran asing, pendapatan operasi segmen meningkat 25% untuk suku tersebut dan naik 16% tahun setakat ini berbanding setahun lalu.





All Other**

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 177 — 12 (79) (8) 102 (42%) (42%) Year-to-Date 555 (10) 27 (210) (27) 335 (40%) (38%)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter (1) — (3) (4) N/M N/M Year-to-Date (6) — (12) (18) N/M N/M

Operasi (kerugian) suku ketiga untuk Semua yang Lain ialah $4 juta, meningkat $3 juta daripada tahun sebelumnya dan operasi (kerugian) setakat ini ialah $18 juta, meningkat $12 juta daripada tahun sebelumnya, terutamanya didorong oleh penjualan perniagaan Korea Selatan kami.



** Semua yang Lain terdiri daripada perniagaan berbilang segmen operasi yang tidak diklasifikasikan secara individu atau kolektif sebagai segmen yang boleh dilaporkan. Jualan bersih daripada Semua yang Lain dijana terutamanya oleh jualan pemanis dan kanji oleh perniagaan Pakistan kami, jualan stevia dan bahan-bahan lain daripada perniagaan PureCircle dan Pengurangan Gula kami dan bahan-bahan protein kacang pea daripada perniagaan Protein Fortification kami.

Dividen dan Belian Semula Saham

Setakat ini sehingga 30 September 2024, Syarikat membayar dividen sebanyak $156 juta kepada para pemegang saham. Pada 27 Ogos 2024, Syarikat mengumumkan dividen suku tahunan sebanyak $0.80 sesaham yang telah dibayar pada 22 Oktober 2024 (berbanding dengan dividen suku tahunan sebelumnya sebanyak $0.78 sesaham) yang mewakili kenaikan tahunan ke-10 berturut-turut. Pada suku tersebut, Syarikat membeli semula $21 juta saham tertunggak saham biasa, menjadikan jumlah tahun setakat ini saham dibeli semula kepada $87 juta.

Tinjauan Keseluruhan Sepanjang Tahun 2024 yang telah Dikemas Kini

Syarikat menjangkakan jualan bersih sepanjang tahun 2024 akan turun dalam digit tunggal pertengahan, tidak termasuk kesan penjualan perniagaan kami di Korea Selatan yang diselesaikan pada 1 Februari 2024.

Pendapatan operasi yang dilaporkan dijangka tidak berubah dan pendapatan operasi terlaras kini dijangka meningkat digit tunggal yang tinggi, tidak termasuk kesan penjualan perniagaan Korea Selatan kami.

Syarikat mengharapkan EPS yang dilaporkan untuk tahun penuh 2024 berada dalam julat $10.60 hingga $10.90, termasuk kesan keuntungan daripada penjualan perniagaan kami di Korea Selatan. Syarikat kini menjangkakan EPS terlaras berada dalam julat $10.35 hingga $10.65.

Kos korporat dijangka kekal tidak berubah berbanding tahun sebelumnya.

Untuk tahun penuh 2024, Syarikat menjangkakan kadar cukai berkesan yang dilaporkan sebanyak 28.0% hingga 29.0% dan kadar cukai berkesan yang diselaraskan sebanyak 26.5% hingga 27.5%.

Wang tunai daripada operasi untuk tahun penuh 2024 dijangka berada dalam julat $1,100 juta hingga $1,250 juta. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh dijangkakan pada kira-kira $310 hingga $330 juta.

Butiran Panggilan Persidangan dan Siaran Web

Ingredion akan menganjurkan panggilan persidangan pada hari Selasa, 5 November 2024, jam 8 pagi CT/ 9 pagi ET, dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif dan James Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan akan disiarkan secara web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Pembentangan yang mengandungi maklumat kewangan dan operasi tambahan akan boleh diakses melalui laman web Syarikat dan tersedia untuk dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Siaran semula akan tersedia untuk masa yang terhad di https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) yang beribu pejabat di subbandar Chicago ialah peneraju global pembekal penyelesaian bahan yang berkhidmat untuk pelanggan di lebih daripada 120 buah negara. Dengan jualan bersih tahunan 2023 hampir $8 bilion, Syarikat menukarkan bijirin, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan berasaskan tumbuhan lain kepada penyelesaian bahan nilai tambah untuk pasaran makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan perindustrian. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berita Syarikat terkini.

Kenyataan yang Memandang ke Hadapan

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi kenyataan yang memandang ke hadapan dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, sebagaimana yang dipinda. Ingredion berhasrat agar kenyataan yang memandang ke hadapan ini dilindungi oleh peruntukan perlindungan selamat untuk kenyataan sedemikian.

Kenyataan yang memandang ke hadapan termasuk, antara lain, sebarang kenyataan mengenai jangkaan yang dilaporkan dan terlaras tahun penuh 2024, jualan bersih, pendapatan operasi yang dilaporkan dan terlaras, kos korporat, kadar cukai berkesan yang dilaporkan dan diselaraskan, tunai daripada operasi, modal kerja dan perbelanjaan modal, jangkaan kami untuk jualan bersih suku ketiga 2024 dan pendapatan operasi yang dilaporkan dan terlaras dan sebarang kenyataan lain mengenai prospek dan operasi masa depan kami, keadaan kewangan, jumlah, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk rancangan pengurusan atau strategi dan objektif untuk mana-mana perkara di atas dan apa-apa andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari mana-mana perkara di atas.

Kenyataan ini kadangkala boleh dikenal pasti dengan menggunakan perkataan yang berpandangan ke hadapan seperti “boleh,” “akan,” “sepatutnya,” “jangka,” “andaian,” “percaya,” “rancang,” “projek,” “anggaran ,” “jangka,” “niatkan,” “teruskan,” “pro forma,” “meramal,” “pandangan,” “mendorong,” “peluang,” “berpotensi,” “sementara” atau ungkapan lain yang serupa atau ungkapan negatif daripadanya. Semua kenyataan selain daripada kenyataan yang mengandungi fakta sejarah di dalamnya ialah “kenyataan yang memandang ke hadapan.”

Kenyataan ini adalah berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa tetapi tertakluk pada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan berada di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan dalam kenyataan yang memandang ke hadapan ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Keputusan dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan ini, berdasarkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk konflik geopolitik dan tindakan yang timbul daripadanya, termasuk kesan ke atas ketersediaan dan harga bahan mentah dan bekalan tenaga, bekalan gangguan rantaian dan turun naik dalam pertukaran asing dan kadar faedah; mengubah pilihan penggunaan pengguna yang mungkin mengurangkan permintaan untuk produk yang kami buat; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan dan pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah dan negara geografi di mana kita membeli bahan mentah atau mengeluarkan atau menjual produk kita dan kesan faktor ini mungkin mempunyai pada volum jualan kami, harga produk kami dan keupayaan kami untuk mengutip penghutang kami daripada pelanggan; pembelian masa depan produk kami oleh industri utama yang kami berkhidmat dan daripada mana kami memperoleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa had, industri makanan, pemakanan haiwan, minuman dan pembuatan bir; risiko yang berkaitan dengan wabak; ketidakpastian penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; keupayaan kita untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu pada kadar atau kualiti yang mencukupi untuk mendapat penerimaan pasaran; meningkatkan daya saing dan/atau tekanan pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk berkenaan dengan pasaran dan harga untuk produk utama kami dan produk bersama kami, terutamanya minyak jagung; turun naik harga, gangguan rantaian bekalan dan kekurangan yang menjejaskan input kepada proses pengeluaran dan saluran penghantaran kami, termasuk bahan mentah, kos tenaga dan ketersediaan serta kos pengangkutan dan logistik; keupayaan kami untuk membendung kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang diharapkan, termasuk berkenaan dengan keupayaan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada masanya dan mengikut bajet serta berkenaan dengan kos pengangkutan dan penghantaran serta aktiviti lindung nilai; kesukaran mengendalikan di kemudahan pembuatan dan liabiliti kami yang berkaitan dengan keselamatan dan kualiti produk; kesan perubahan iklim dan langkah undang-undang, kawal selia dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; keupayaan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pemerolehan, pelupusan atau pakatan strategik dengan syarat yang menggalakkan serta keupayaan kami untuk berjaya menjalankan usaha wajar, menyepadukan perniagaan yang diperoleh atau melaksana dan mengekalkan pakatan strategik dan mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan semua perkara di atas; risiko ekonomi, politik dan lain-lain yang wujud dalam menjalankan operasi di negara asing dan dalam mata wang asing; kegagalan untuk mengekalkan hubungan buruh yang memuaskan; keupayaan kami untuk menarik, membangun, memotivasikan dan mengekalkan hubungan baik dengan tenaga kerja kita; kesan ke atas perniagaan bencana alam, peperangan, ancaman atau tindakan keganasan, atau kejadian penting lain di luar kawalan kami; kesan caj kemerosotan nilai ke atas muhibah atau aset jangka panjang kami; perubahan dalam dasar, undang-undang atau peraturan kerajaan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan peraturan alam sekitar; perubahan dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; peningkatan dalam kos pinjaman kami yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kadar faedah; keupayaan kami untuk mengumpul dana pada kadar yang berpatutan dan faktor lain yang mempengaruhi akses kami kepada dana yang mencukupi untuk pertumbuhan dan pengembangan masa hadapan; gangguan, insiden keselamatan atau kegagalan berkenaan dengan sistem teknologi maklumat, proses dan tapak; turun naik dalam pasaran saham dan faktor lain yang boleh menjejaskan harga saham kami; risiko yang menjejaskan penerusan dasar dividen kami; dan keupayaan kami untuk mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan ke atas pelaporan kewangan.

Kenyataan yang memandang ke hadapan kami hanya merujuk kepada tarikh ianya dibuat, dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan yang memandang ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan sebagai hasil maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih kenyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak seharusnya menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk penerangan lanjut mengenai risiko ini dan risiko lain, lihat "Faktor Risiko" dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember 2023 dan laporan kami yang seterusnya mengenai Borang 10-Q dan Borang 8- K difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

HUBUNGAN:

Pelabur: Noah Weiss, 773-896-5242

Media: Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

September 30, Change

%

Nine Months Ended

September 30, Change

% 2024 2023 2024 2023 Net sales $ 1,870 $ 2,033 (8 %) $ 5,630 $ 6,239 (10 %) Cost of sales 1,391 1,612 4,288 4,890 Gross profit 479 421 14 % 1,342 1,349 (1 %) Operating expenses 198 203 (2 %) 578 578 — % Other operating expense (income), net 1 (5 ) 5 6 Restructuring/impairment charges 12 10 38 10 Operating income 268 213 26 % 721 755 (5 %) Financing costs 1 26 30 88 Net gain on sale of business (8 ) — (90 ) — Other non-operating expense 2 2 2 4 Income before income taxes 273 185 48 % 779 663 17 % Provision for income taxes 84 25 222 145 Net income 189 160 18 % 557 518 8 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 2 5 6 Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 158 19 % $ 552 $ 512 8 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.3 66.0 65.6 66.1 Diluted 66.5 67.0 66.6 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.88 $ 2.39 21 % $ 8.41 $ 7.75 9 % Diluted $ 2.83 $ 2.36 20 % $ 8.29 $ 7.63 9 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2024 December 31,

2023 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 877 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,173 1,279 Inventories 1,234 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 60 261 Total current assets 3,351 3,399 Property, plant and equipment, net 2,332 2,370 Intangible assets, net 1,295 1,303 Other non-current assets 547 570 Total assets $ 7,525 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 99 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,156 1,324 Total current liabilities 1,255 1,772 Long-term debt 1,741 1,740 Other non-current liabilities 499 480 Total liabilities 3,495 3,992 Share-based payments subject to redemption 54 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,145 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.7 and 12.6 shares at September 30, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,245 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,000 ) (1,056 ) Retained earnings 5,049 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,950 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,969 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,525 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 557 $ 518 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 160 165 Mechanical stores expense 45 48 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes 19 (7 ) Margin accounts 7 2 Changes in other trade working capital 248 (118 ) Impairment charges 26 10 Other 28 29 Cash provided by operating activities 1,000 647 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (170 ) (233 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (6 ) (11 ) Cash provided by (used for) investing activities 79 (242 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (12 ) (16 ) Commercial paper borrowings, net (327 ) (57 ) Repurchases of common stock, net (87 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 21 18 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (156 ) (143 ) Cash (used for) financing activities (601 ) (301 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (2 ) (5 ) Increase in cash and cash equivalents 476 99 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 877 $ 335





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX

%

Nine Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX % 2024 2023 2024 2023 Net Sales Texture & Healthful Solutions (a) $ 600 $ 599 — % (1 %) $ 1,785 $ 1,882 (5 %) (5 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM (b) 620 658 (6 %) (2 %) 1,866 1,991 (6 %) (7 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (c) 548 599 (9 %) (8 %) 1,644 1,811 (9 %) (9 %) All Other (d) 102 177 (42 %) (42 %) 335 555 (40 %) (38 %) Total Net Sales $ 1,870 $ 2,033 (8 %) (7 %) $ 5,630 $ 6,239 (10 %) (9 %) Operating Income (loss): Texture & Healthful Solutions $ 96 $ 86 12 % 12 % $ 256 $ 318 (19 %) (19 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 131 104 26 % 27 % 362 327 11 % 9 % Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 99 79 25 % 25 % 291 251 16 % 16 % All Other (4 ) (1 ) N/M N/M (18 ) (6 ) N/M N/M Corporate (40 ) (49 ) 18 % 18 % (123 ) (124 ) 1 % 1 % Sub-total 282 219 29 % 29 % 768 766 — % — % Restructuring and resegmentation costs (6 ) — (12 ) — Other matters – 4 (9 ) (1 ) Impairment charges (8 ) (10 ) (26 ) (10 ) Total Operating Income $ 268 $ 213 26 % 26 % $ 721 $ 755 (5 %) (5 %)



(a) Jualan bersih antara segmen sebanyak $11 juta dan $26 juta untuk suku ketiga 2024 dan 2023 dan $42 juta dan $84 juta tahun setakat ini hingga 30 September 2024 dan 2023

(b) Jualan bersih antara segmen sebanyak $13 juta dan $7 juta untuk suku ketiga 2024 dan 2023 dan $33 juta dan $26 juta tahun setakat ini hingga 30 September 2024 dan 2023

(c) Jualan bersih antara segmen sebanyak $19 juta dan $22 juta untuk suku ketiga 2024 dan 2023 dan $70 juta dan $72 juta tahun setakat ini hingga 30 September 2024 dan 2023

(d) Jualan bersih antara segmen sebanyak $4 juta dan $1 juta untuk suku ketiga 2024 dan 2023 dan $11 juta dan $8 juta tahun setakat ini hingga 30 September 2024 dan 2023

II. Maklumat Bukan GAAP

Untuk menambah keputusan kewangan disatukan yang disediakan mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum di Amerika Syarikat (“GAAP”), ukuran kewangan sejarah bukan GAAP digunakan yang mengecualikan item GAAP tertentu seperti kos penstrukturan semula dan segmentasi semula, keuntungan bersih daripada penjualan perniagaan, caj penurunan nilai, item cukai Mexico dan item tertentu lain. Terma “terlaras” digunakan secara umum apabila merujuk kepada ukuran kewangan bukan GAAP ini.

Pihak pengurusan menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP secara dalaman untuk membuat keputusan yang strategik, meramalkan hasil pada masa hadapan dan menilai prestasi semasa. Dengan mendedahkan ukuran kewangan bukan GAAP, pihak pengurusan berhasrat untuk menyediakan pelabur perbandingan yang lebih bermakna dan konsisten bagi hasil operasi dan arah aliran Syarikat untuk tempoh yang dibentangkan. Ukuran kewangan bukan GAAP ini digunakan sebagai tambahan dan bersama-sama dengan hasil yang dibentangkan menurut GAAP dan menggambarkan cara tambahan untuk melihat aspek operasi Syarikat yang apabila dilihat dengan hasil GAAPnya, memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang faktor dan arah aliran yang mempengaruhi perniagaannya. Ukuran kewangan dijangka mungkin tidak menggambarkan caj masa depan tertentu, kos dan/atau pendapatan yang sememangnya sukar untuk diramal dan dianggarkan kerana pemasaan, kesan dan/atau kepentingannya yang tidak diketahui. Pelarasan bukan GAAP secara umumnya dilakukan untuk ukuran kewangan terlaras, yang meningkatkan keyakinan pengurusan dalam keupayaannya untuk meramal ukuran kewangan terlaras berbanding keupayaannya untuk meramal ukuran kewangan GAAP. Ukuran bukan GAAP ini, termasuk ukuran dijangka bukan GAAP, perlu dianggap sebagai tambahan dan bukannya sebagai pengganti untuk atau lebih penting berbanding ukuran sepadan yang dikira menurut GAAP.

Ukuran kewangan bukan GAAP tidak disediakan menurut GAAP; oleh itu, maklumat bukan GAAP Syarikat tidak semestinya dapat dibandingkan dengan ukuran dengan tajuk yang sama yang dibentangkan oleh syarikat lain. Penyelarasan bagi setiap ukuran kewangan bukan GAAP kepada ukuran GAAP yang setanding disediakan dalam jadual di bawah.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2024 Three Months Ended

September 30, 2023 Nine Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 158 $ 2.36 $ 552 $ 8.29 $ 512 $ 7.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 — — 9 0.14 — — Net gain on sale of business (ii) (14 ) (0.21 ) — — (86 ) (1.29 ) — — Other matters (iii) — — (3 ) (0.05 ) 7 0.11 1 0.01 Impairment charges (iv) 6 0.08 7 0.10 28 0.41 7 0.10 Tax item - Mexico (v) 8 0.12 (1 ) (0.01 ) 12 0.18 (15 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) 10 0.15 (5 ) (0.07 ) 12 0.18 (5 ) (0.07 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 156 $ 2.33 $ 534 $ 8.02 $ 500 $ 7.45

Pendapatan bersih dan EPS mungkin tidak dijumlahkan atau dikira semula kerana pembundaran.

Nota

(i) Dalam tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, terdapat caj penstrukturan semula sebelum cukai sebanyak $6 juta dan $12 juta yang berkaitan terutamanya dengan aktiviti penstrukturan semula organisasi dan segmentasi semula perniagaan berkuat kuasa 1 Januari 2024.

(ii) Dalam tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, terdapat keuntungan sebelum cukai sebanyak $8 juta dan $90 juta daripada penjualan perniagaan di Korea Selatan.

(iii) Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, terdapat caj sebelum cukai sebanyak $9 juta untuk kerosakan puting beliung yang ditanggung di gudang A.S. Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023, terdapat caj sebelum cukai sebanyak $5 juta yang berkaitan terutamanya dengan kesan pemberhentian kerja yang berpangkalan di A.S., yang sebahagiannya telah diimbangi oleh $4 juta pemulihan insurans yang direkodkan dalam tempoh tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2023.

(iv) Dalam tempoh sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, kami merekodkan $26 juta caj penurunan nilai sebelum cukai, termasuk caj penurunan nilai sebelum cukai sebanyak $8 juta yang berkaitan dengan hartanah, loji dan peralatan yang berkaitan dengan operasi pembuatan di United Kingdom pada tahun tiga bulan berakhir 30 September 2024 dan $18 juta terutamanya untuk pelaburan kaedah ekuiti pada suku kedua 2024. Dalam tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023, terdapat caj penurunan nilai sebelum cukai sebanyak $10 juta ke atas pelaburan kaedah ekuiti.

(v) Peruntukan cukai sebanyak $8 juta dan $12 juta untuk tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan faedah cukai sebanyak $1 juta dan $15 juta untuk tempoh tiga dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2023, telah direkodkan sebagai hasil daripada pergerakan peso Mexico berbanding dolar A.S. dan kesannya terhadap pengukuran semula penyata kewangan Mexico dalam tempoh tersebut.

(vi) Dalam tempoh tiga bulan berakhir 30 September 2024, kami mengiktiraf luar jangka cukai tahun sebelumnya dan kesan cukai daripada pelarasan bukan GAAP di atas. Ini telah diimbangi sebahagiannya oleh faedah daripada manfaat cukai yang telah diiktiraf sebelum ini untuk insentif tempatan di Brazil yang boleh dikenakan cukai dan pembalikan pungutan semula cukai A.S. Sepanjang sembilan bulan berakhir 30 September 2024, kami mengiktiraf luar jangka cukai tahun sebelumnya, kesan daripada pengambilan semula cukai A.S. dan kesan cukai daripada pelarasan bukan GAAP di atas, sebahagiannya diimbangi oleh faedah ke atas manfaat cukai yang diiktiraf sebelum ini untuk insentif tempatan Brazil tertentu yang dikenakan cukai.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 268 $ 213 $ 721 $ 755 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 — 12 — Other matters (iii) — (4 ) 9 1 Impairment charges (iv) 8 10 26 10 Non-GAAP adjusted operating income $ 282 $ 219 $ 768 $ 766

Untuk nota (i) hingga (iv), lihat nota (i) hingga (iv) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Terlaras.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30, 2024 Nine Months Ended September 30, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8 % $ 779 $ 222 28.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Other matters (iii) — — 9 2 Impairment charges (iv) 8 2 26 (2 ) Tax item - Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9 % $ 736 $ 197 26.8 %









Three Months Ended September 30, 2023 Nine Months Ended September 30, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 185 $ 25 13.5 % $ 663 $ 145 21.9 % Adjustments: Other matters (iii) (4 ) (1 ) 1 — Impairment charges (iv) 10 3 10 3 Tax item - Mexico (v) — 1 — 15 Other tax matters (vi) — 5 — 5 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 33 17.3 % $ 674 $ 168 24.9 %

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Terlaras.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.60 $ 10.90 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.15 0.15 Net gain on sale of business (ii) (1.29 ) (1.29 ) Other matters (iii) 0.12 0.12 Impairment charges (iv) 0.41 0.41 Tax item - Mexico (v) 0.18 0.18 Other tax matters (vi) 0.18 0.18 Adjusted EPS $ 10.35 $ 10.65

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Terlaras.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income Tax Rate Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 28.0 % 29.0 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 2.2 % 2.2 % Other matters (iii) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iv) (1.0 %) (1.0 %) Tax item - Mexico (v) (1.3 %) (1.3 %) Other tax matters (vi) (1.3 %) (1.3 %) Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

Untuk nota (i) hingga (vi), lihat nota (i) hingga (vi) yang termasuk dalam Penyesuaian Pendapatan Bersih GAAP yang disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair kepada Pendapatan Bersih Terlaras Bukan GAAP disebabkan oleh Ingredion dan EPS Tercair Terlaras.

