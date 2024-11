Ingredion Incorporated publie de solides résultats pour le troisième trimestre et relève ses prévisions annuelles

Hausse de 26 % pour le bénéfice d’exploitation * déclaré au troisième trimestre 2024, en données comparées par rapport à l’exercice précédent, et hausse de 29 % pour le bénéfice d’exploitation ajusté

déclaré au troisième trimestre 2024, en données comparées par rapport à l’exercice précédent, et hausse de 29 % pour le bénéfice d’exploitation ajusté BPA déclaré du troisième trimestre 2024 à 2,83 dollars, en hausse de 20 %, et BPA ajusté à 3,05 dollars, en hausse de 31 %

Relèvement des prévisions du BPA déclaré dans une fourchette de 10,60 à 10,90 dollars et du BPA ajusté entre 10,35 et 10,65 dollars, sur l’ensemble de l’exercice fiscal



WESTCHESTER, Illinois, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’ingrédients pour l’industrie alimentaire et des boissons, publie aujourd’hui ses résultats financiers du troisième trimestre 2024.

« Notre branche Texture et Santé enregistre une robuste croissance du volume des ventes au troisième trimestre, ce qui appuie la croissance à deux chiffres de son bénéfice d’exploitation », observe Jim Zallie, Président et Directeur général d’Ingredion. « De plus, nos activités alimentaires et industrielles ont continué à dégager une croissance significative du résultat d’exploitation. Il convient de noter que la croissance exceptionnelle du résultat d’exploitation de notre branche Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine, reflète la reprise concrétisée à l’issue de la transition opérée l’année dernière vers une source d’énergie plus durable au Brésil, mais aussi la vigueur soutenue du marché mexicain. »

« Alimentée par une solide performance du marché américain dans des catégories comme les plats salés, les plats préparés ou les aliments préparés surgelés, la branche Texture et Santé affiche une croissance du volume de ses ventes de 11 %. De plus, notre volume de ventes enregistre une croissance à deux chiffres en Europe, profitant d’une amélioration du comportement d’achat des consommateurs. »

« L’excellence opérationnelle et la gestion des contrats dans chacune de nos branches Ingrédients alimentaires et industriels sont également nettement motrices de la croissance exceptionnelle de nos bénéfices. En pleine inflation des coûts des intrants et des salaires, nos équipes commerciales sont parvenues à relever les grilles tarifaires des contrats pluriannuels avec le concours de nos clients, ce qui a dynamisé nos marges. En outre, la reprise des volumes a amélioré l’absorption de nos charges fixes, et nos équipes d’exploitation et d’approvisionnement ont réalisé des économies structurelles, en écho aux économies découlant de notre programme Cost 2 Compete. »

« Les robustes performances de l’ensemble des segments nous permettent d’enregistrer notre meilleur résultat d’exploitation historique pour cette période de l’année et d’afficher un solide flux de trésorerie. Nous prévoyons une poursuite de cette dynamique au quatrième trimestre, et jusqu’en 2025. Nous estimons que notre feuille de route globale pour la croissance continue d’orienter la création de valeur à long terme pour nos actionnaires, en tirant parti des bénéfices dégagés par notre nouvelle segmentation pour renforcer nos relations avec nos clients et leur proposer des solutions novatrices », conclut Monsieur Zallie.

* Les résultats déclarés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR ». Les indicateurs financiers ajustés ne sont pas conformes aux PCGR. Nous vous invitons à consulter le point II. des Informations financières supplémentaires intitulé « Informations non conformes aux PCGR » et présenté à la suite du résumé des états financiers consolidés pour obtenir un rapprochement de ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR avec les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

Diluted Earnings Per Share (EPS)

3Q23

3Q24

Reported Diluted EPS $2.36 $2.83 Impairment charges 0.10 0.08 Restructuring and resegmentation costs — 0.08 Net gain on sale of business — (0.21) Tax items and other matters (0.13) 0.27 Adjusted Diluted EPS** $2.33 $3.05

Estimated factors affecting changes in Reported and Adjusted EPS

Third Quarter Total change in adjusted EPS** 0.72 Total operating items 0.77 Margin 0.93 Volume (0.12 ) Foreign exchange (0.01 ) Other income (0.03 ) Total non-operating items (0.05 ) Other non-operating income 0.01 Financing costs 0.30 Tax rate (0.37 ) Shares outstanding 0.02 Non-controlling interests (0.01 )

** Totals may not sum due to rounding

Autres éléments financiers

Au 30 septembre 2024, la dette totale et les liquidités, y compris les investissements à court terme, s’élèvent respectivement à 1,8 milliard et 884 millions de dollars, contre 2,2 milliards et 409 millions de dollars, respectivement, au 31 décembre 2023.

Les coûts de financement nets déclarés pour le trimestre s’élèvent à 1 million de dollars, contre les 26 millions de dollars enregistrés à la même période de l’exercice précédent, à savoir qu’une baisse des charges d’intérêts nettes et les fluctuations favorables des taux de change y contribuent à hauteur de 10 millions de dollars.

Les taux d’imposition effectifs déclarés et ajustés pour le trimestre atteignent respectivement 30,8 % et 26,9 %, contre 13,5 % et 17,3 % respectivement à la même période de l’exercice précédent. L’augmentation du taux d’imposition effectif déclaré se doit principalement à une décision défavorable ayant généré une éventuelle retenue d’impôt pluriannuelle au troisième trimestre 2024, mais aussi à l’expiration d’un changement de loi rétroactif de l’année précédente permettant d’obtenir certains crédits d’impôt étrangers pluriannuels sur les impôts américains, et à la variation de la valeur du peso mexicain par rapport au dollar américain. Ces effets sont partiellement nuancés par le traitement fiscal de la cession de nos activités en Corée du Sud en 2024.

En données cumulées depuis le début de l’année et arrêtées au 30 septembre 2024, les dépenses d’investissement nettes franchissent la barre des 170 millions de dollars.

Business Review

Total Ingredion

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 2,033 (20) 86 (79) (150) 1,870 (8%) (7%) Year-to-Date 6,239 (19) 150 (210) (530) 5,630 (10%) (9%)

*Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Restructuring/ Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 213 (1) 64 (4) (4) 268 26% 26% Year-to-Date 755 2 — (28) (8) 721 (5%) (5%)

Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 219 (1) 64 282 29% 29% Year-to-Date 766 2 — 768 —% —%

Chiffre d’affaires net

Le chiffre d’affaires net du troisième trimestre recule de 8 % et celui de l’exercice en cours de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Ces baisses sont dues au mix tarifaire, principalement induit par la baisse des coûts des matières premières et la perte de volume de ventes à la suite de la cession de nos activités en Corée du Sud. Elles sont partiellement nuancées par des volumes en hausse.



Bénéfice d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation déclaré du troisième trimestre s’élève à 268 millions de dollars, contre 282 millions de dollars pour le bénéfice d’exploitation ajusté. L’écart entre le bénéfice d’exploitation déclaré et le bénéfice d’exploitation ajusté s’explique principalement par la charge de dépréciation associée à notre usine du Royaume-Uni, où nous prévoyons d’arrêter la production au premier trimestre de l’année prochaine. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation déclaré progresse de 26 % par rapport à la même période de l’exercice précédent, et le bénéfice d’exploitation ajusté de 29 %.

Pour l’ensemble de l’exercice en cours, les bénéfices d’exploitation déclaré et ajusté affichent respectivement 721 millions et 768 millions de dollars. L’écart constaté entre le bénéfice d’exploitation déclaré et le bénéfice d’exploitation ajusté depuis le début de l’année s’explique principalement par la dépréciation d’un placement par mise en équivalence et celle associée à notre usine du Royaume-Uni. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation recule de 5 % par rapport à l’exercice précédent, tandis que le bénéfice d’exploitation ajusté se maintient.

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 4 64 (67) 600 —% (1%) Year-to-Date 1,882 (11) 114 (200) 1,785 (5%) (5%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 86 — 10 96 12% 12% Year-to-Date 318 (2) (60) 256 (19%) (19%)

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre pour la branche Texture et Santé s’élève à 96 millions de dollars, soit une hausse de 10 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent, en raison de la baisse des coûts des intrants et de la reprise des volumes. Elle est partiellement nuancée par un mix tarifaire défavorable. Le bénéfice d’exploitation enregistré depuis le début de l’année affiche 256 millions de dollars, soit un repli de 62 millions de dollars, induit par un mix tarifaire défavorable et un report de stocks à coût plus élevé. Il est partiellement compensé par des volumes en hausse. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche progresse de 12 % pour le trimestre et accuse une baisse de 19 % sur l’année, en données comparées à l’exercice précédent.



Food & Industrial Ingredients - LATAM

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 658 (22) 6 (22) 620 (6%) (2%) Year-to-Date 1,991 6 18 (149) 1,866 (6%) (7%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 104 (1) 28 131 26% 27% Year-to-Date 327 5 30 362 11% 9%

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre pour les Ingrédients alimentaires et industriels – Amérique latine s’élève à 131 millions de dollars, soit une progression de 27 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation enregistré depuis le début de l’année atteint 362 millions de dollars, soit une augmentation de 35 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation constatée sur les deux périodes résulte principalement de la baisse des coûts des intrants et du réajustement des grilles tarifaires des contrats pluriannuels. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche voit une hausse de 27 % pour le trimestre et de 9 % depuis le début de l’année, comparativement à l’exercice précédent.



Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 599 (2) 4 (53) 548 (9%) (8%) Year-to-Date 1,811 (4) (9) (154) 1,644 (9%) (9%)

Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 79 — 20 99 25% 25% Year-to-Date 251 (1) 41 291 16% 16%

Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre pour les Ingrédients alimentaires et industriels – États-Unis/Canada affiche 99 millions de dollars, soit une hausse de 20 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation enregistré depuis le début de l’année s’élève à 291 millions de dollars, soit une progression de 40 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. L’évolution positive sur ces deux périodes s’explique par la baisse des coûts des matières premières et des intrants. Elle est partiellement nuancée par le mix tarifaire. Hors effets de change, le bénéfice d’exploitation de la branche voit une hausse respective de 25 % et 16 % sur le trimestre et sur l’année, en données comparées par rapport à l’exercice précédent.



All Other**

Net Sales

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price

Mix 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter 177 — 12 (79) (8) 102 (42%) (42%) Year-to-Date 555 (10) 27 (210) (27) 335 (40%) (38%)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX Third Quarter (1) — (3) (4) N/M N/M Year-to-Date (6) — (12) (18) N/M N/M

La perte d’exploitation attribuable aux Autres branches industrielles représente 4 millions de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 3 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Depuis le début de l’année, cette perte d’exploitation s’élève à 18 millions de dollars, soit une hausse de 12 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent. Elle résulte principalement de la cession de nos activités en Corée du Sud.



** Le libellé « Autres branches industrielles » fait référence aux activités de plusieurs secteurs d’exploitation qui ne sont pas classés individuellement ou collectivement comme des secteurs déclarables. Le chiffre d’affaires net des Autres branches industrielles se doit principalement aux ventes d’édulcorants et d’amidon réalisées par notre branche pakistanaise, aux ventes de stévia et d’autres ingrédients réalisées dans le cadre de nos activités avec PureCircle, mais aussi dans le cadre de notre politique de réduction de l’usage du sucre, et aux ventes d’ingrédients à base de protéines de pois réalisées dans le cadre de nos activités avec Protein Fortification.

Dividendes et rachats de titres

Du début de l’année au 30 septembre 2024, la Société a versé un total de 156 millions de dollars de dividendes à ses actionnaires, et a annoncé un dividende trimestriel de 0,80 dollar par action, comparativement au dividende trimestriel précédent de 0,78 dollar par action, soit la 10e augmentation annuelle consécutive. Elle l’a versé le 22 octobre 2024. Au cours du trimestre, la Société a racheté 21 millions de dollars d’actions ordinaires en circulation, portant ainsi le total des actions rachetées à ce jour à 87 millions de dollars.

Perspectives révisées pour l’ensemble de l’exercice 2024

À l’exclusion des effets de la cession de ses activités en Corée du Sud, finalisée le 1er février 2024, la Société prévoit une baisse de quelques points de son chiffre d’affaires net pour l’ensemble de l’exercice 2024.

Le bénéfice d’exploitation déclaré devrait rester stable et le bénéfice d’exploitation ajusté devrait désormais connaître une croissance légèrement inférieure à 10 %, hors effets de la cession des activités de la Société en Corée du Sud.

La Société prévoit que son BPA déclaré pour l’ensemble de l’exercice 2024 soit compris dans une fourchette de 10,60 à 10,90 dollars, tenant en compte le produit de la cession de ses activités en Corée du Sud. La Société prévoit désormais que son BPA ajusté oscille entre 10,35 et 10,65 dollars.

Les frais généraux devraient rester stables par rapport à l’exercice précédent.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, la Société prévoit un taux d’imposition effectif déclaré et ajusté de 28,0 % à 29,0 %, et de 26,5 % à 27,5 %, respectivement.

La trésorerie issue des activités d’exploitation pour l’ensemble de l’exercice 2024 devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1 100 et 1 250 millions de dollars. Les dépenses d’investissement pour l’exercice complet devraient se confirmer autour de 310 à 330 millions de dollars.

Détails de la téléconférence téléphonique et de la webdiffusion

Ingredion organise une conférence téléphonique le mardi 5 novembre 2024 à 8 heures, heure du Centre, ou 9 heures, heure de l’Est, conjointement animée par Jim Zallie, Président et Directeur général, et Jim Gray, Vice-président exécutif et Directeur financier. La conférence téléphonique sera retransmise en direct à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Une présentation contenant des informations financières et des données opérationnelles supplémentaires sera accessible et téléchargeable sur le site Internet de la Société quelques heures avant le début de la conférence. Une rediffusion sera disponible pour une durée limitée à l’adresse suivante : https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

À propos de la Société

Ingredion Incorporated (NYSE : INGR), domiciliée dans la banlieue de Chicago, est un fournisseur mondial de solutions d’ingrédients de premier ordre, au service d’un portefeuille de clients répartis dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d’affaires net annuel de près de 8 milliards de dollars en 2023, la Société transforme des céréales, des fruits, des légumes et d’autres végétaux en solutions d’ingrédients à valeur ajoutée destinées aux secteurs de l’alimentation, des boissons, de l’alimentation animale, de la brasserie et de l’industrie. Dans ses centres d’innovation Idea Labs® répartis dans le monde entier, et avec l’appui de ses quelque 12 000 employés, Ingredion travaille en collaboration avec ses clients pour développer des solutions d’ingrédients qui conjuguent le potentiel des hommes, de la nature et de la technologie pour rendre la vie meilleure. Rendez-vous sur ingredion.com pour en savoir plus et consulter les dernières actualités de la Société.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Ingredion entend que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux énoncés prévisionnels prévues par les lois fédérales des États-Unis, dites « Safe Harbor ».

Les déclarations prospectives comprennent, entre autres, toute déclaration relative à nos attentes en matière de bénéfice par action déclaré et ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2024, chiffre d’affaires net, résultat d’exploitation déclaré et ajusté, frais généraux, taux d’imposition effectif déclaré et ajusté, trésorerie provenant des activités d’exploitation, et dépenses d’investissement, ainsi que toute autre déclaration concernant nos perspectives et nos opérations futures, notre situation financière, nos volumes, nos flux de trésorerie, nos dépenses ou d’autres éléments financiers, y compris les plans ou stratégies et objectifs développés par la direction en lien avec tout ce qui précède et toute hypothèse, attente ou convictions sous-jacente également en rapport avec tout ce qui précède.

Ces déclarations se caractérisent parfois par l’emploi d’un lexique prospectif. Les formulations telles que « peut », « sera », « devrait », « anticipe », « suppose », « croit », « prévoit », « envisage », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « poursuit », « pro forma », « prévisions », « perspectives », « projections », « opportunités », « potentiel », « provisionnel » ou d’autres expressions de même sens ou leur forme négative constituent des déclarations prospectives, au même titre que toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques.

Les déclarations prospectives reflètent les circonstances ou les attentes actuelles, et sont assujetties à un certain nombre de risques inhérents et d’incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et indépendants de notre volonté. Si la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, aucune ne garantit aux investisseurs que nos pronostics se vérifieront.

Les résultats et développements réels peuvent différer considérablement des attentes exprimées ou induites dans ces déclarations prospectives en raison de divers risques et incertitudes, liés aux conflits géopolitiques et aux actions qui en découlent, notamment les effets sur la réserve et le prix des matières premières et des ressources énergétiques, les interruptions dans la chaîne d’approvisionnement, et la volatilité des taux de change et d’intérêt ; l’évolution des préférences des consommateurs pouvant conduire à une baisse de la demande pour nos produits ; les effets de la conjoncture économique mondiale et des conditions de marché, politiques, économiques et commerciales générales qui touchent les clients et les particuliers dans les différents pays et périmètres géographiques où nous achetons nos matières premières et/ou fabriquons ou vendons nos produits, et l’effet potentiel de ces facteurs sur nos ventes, le prix de nos produits et notre capacité à recouvrer nos créances ; les achats futurs de nos produits par les principales industries que nous servons et dont nous tirons une partie importante de notre chiffre d’affaires, y compris, sans s’y limiter, les industries de l’alimentation, de la nutrition animale, des boissons et de la brasserie ; les risques associés aux pandémies ; l’incertitude de l’acceptation des produits développés par transformation génétique et biotechnologie ; notre capacité à développer ou à acquérir de nouveaux produits et services de qualité ou à des taux suffisants pour être acceptés sur nos marchés ; la pression accrue de la concurrence et/ou des clients dans l’industrie du raffinage du maïs et les industries connexes, y compris en ce qui concerne les marchés et les prix de nos produits et coproduits primaires, en particulier l’huile de maïs ; les fluctuations de prix, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries affectant les intrants nécessaires à nos processus de production et nos canaux de livraison, y compris les matières premières, les coûts et la réserve en énergie, le fret et la logistique ; notre capacité à contenir les coûts, à respecter les budgets et à réaliser les synergies attendues, y compris en ce qui concerne notre capacité à achever les projets de maintenance et d’investissement prévus dans le respect du budget et des calendriers, ainsi qu’en matière de coûts de fret et d’expédition et les activités de couverture ; les difficultés d’exploitation de nos usines et les responsabilités liées à la sécurité et à la qualité des produits ; les effets du changement climatique et les mesures juridiques, réglementaires et commerciales visant à y répondre ; notre capacité à identifier et à conclure des acquisitions, des cessions ou des alliances stratégiques à des conditions favorables, ainsi que notre capacité à exercer une diligence raisonnable et à intégrer avec succès les entreprises acquises ou à initier et maintenir des alliances stratégiques et à réaliser les synergies anticipées en lien avec tout ce qui précède ; les risques économiques, politiques et d’autre nature, inhérents à la conduite d’opérations à l’étranger et en devises étrangères ; l’incapacité à maintenir des relations de travail satisfaisantes ; notre capacité à attirer, développer, motiver et maintenir de bonnes relations avec notre personnel ; l’effet de catastrophes naturelles, guerres, menaces ou actes de terrorisme sur nos activités, ou la survenance d’autres événements importants échappant à notre contrôle ; l’impact des charges de dépréciation sur notre fonds de commerce ou nos actifs à long terme ; les évolutions légales, réglementaires ou de politique gouvernementale et les coûts liés au respect de la législation environnementale ; l’évolution de nos taux d’imposition ou notre exposition à des obligations fiscales supplémentaires ; les augmentations de nos coûts d’emprunt qui pourraient résulter d’une hausse des taux d’intérêt ; notre capacité à lever des fonds à des taux raisonnables et d’autres facteurs affectant notre accès à des fonds suffisants pour notre croissance et notre expansion futures ; les interruptions, les incidents de sécurité ou les défaillances concernant les systèmes, les processus et les sites de technologie de l’information ; la volatilité du marché boursier et d’autres facteurs qui pourraient affecter négativement le cours de nos actions ; les risques affectant la poursuite de notre politique de dividendes ; et notre capacité à maintenir un contrôle interne efficace sur l’information financière.

Nos déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication. Nous déclinons toute obligation de les mettre à jour pour refléter des faits ou des circonstances postérieurs à leur date de publication à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs. Si nous mettons à jour ou corrigeons une ou plusieurs de ces déclarations, les investisseurs et les lecteurs ne doivent pas tenir d’autres mises à jour ou corrections pour garanties. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques et d’autres risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » et aux autres informations contenues dans notre rapport annuel sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi qu’aux rapports postérieurs sous formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

CONTACTS :

Investisseurs : Noah Weiss, 773-896-5242

Médias : Rick Wion, 708-209-6323

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(dollars and shares in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

September 30, Change

Nine Months Ended

September 30, Change

2024 2023 % 2024 2023 % Net sales $ 1,870 $ 2,033 (8 %) $ 5,630 $ 6,239 (10 %) Cost of sales 1,391 1,612 4,288 4,890 Gross profit 479 421 14 % 1,342 1,349 (1 %) Operating expenses 198 203 (2 %) 578 578 — % Other operating expense (income), net 1 (5 ) 5 6 Restructuring/impairment charges 12 10 38 10 Operating income 268 213 26 % 721 755 (5 %) Financing costs 1 26 30 88 Net gain on sale of business (8 ) — (90 ) — Other non-operating expense 2 2 2 4 Income before income taxes 273 185 48 % 779 663 17 % Provision for income taxes 84 25 222 145 Net income 189 160 18 % 557 518 8 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 1 2 5 6 Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 158 19 % $ 552 $ 512 8 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.3 66.0 65.6 66.1 Diluted 66.5 67.0 66.6 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 2.88 $ 2.39 21 % $ 8.41 $ 7.75 9 % Diluted $ 2.83 $ 2.36 20 % $ 8.29 $ 7.63 9 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(dollars and shares in millions, except per share amounts) September 30,

2024 December 31,

2023 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 877 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,173 1,279 Inventories 1,234 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 60 261 Total current assets 3,351 3,399 Property, plant and equipment, net 2,332 2,370 Intangible assets, net 1,295 1,303 Other non-current assets 547 570 Total assets $ 7,525 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 99 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,156 1,324 Total current liabilities 1,255 1,772 Long-term debt 1,741 1,740 Other non-current liabilities 499 480 Total liabilities 3,495 3,992 Share-based payments subject to redemption 54 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at September 30, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,145 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.7 and 12.6 shares at September 30, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,245 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,000 ) (1,056 ) Retained earnings 5,049 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,950 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,969 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,525 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(dollars in millions)



Nine Months Ended September 30, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 557 $ 518 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating

activities: Depreciation and amortization 160 165 Mechanical stores expense 45 48 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes 19 (7 ) Margin accounts 7 2 Changes in other trade working capital 248 (118 ) Impairment charges 26 10 Other 28 29 Cash provided by operating activities 1,000 647 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (170 ) (233 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (6 ) (11 ) Cash provided by (used for) investing activities 79 (242 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (12 ) (16 ) Commercial paper borrowings, net (327 ) (57 ) Repurchases of common stock, net (87 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 21 18 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (156 ) (143 ) Cash (used for) financing activities (601 ) (301 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (2 ) (5 ) Increase in cash and cash equivalents 476 99 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 877 $ 335





Ingredion Incorporated

Supplemental Financial Information

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income



Three Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX %

Nine Months Ended

September 30, Change %

Change

Excl. FX % 2024 2023 2024 2023 Net Sales Texture & Healthful Solutions (a) $ 600 $ 599 —% (1%) $ 1,785 $ 1,882 (5%) (5%) Food & Industrial Ingredients - LATAM (b) 620 658 (6%) (2%) 1,866 1,991 (6%) (7%) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada (c) 548 599 (9%) (8%) 1,644 1,811 (9%) (9%) All Other (d) 102 177 (42%) (42%) 335 555 (40%) (38%) Total Net Sales $ 1,870 $ 2,033 (8%) (7%) $ 5,630 $ 6,239 (10%) (9%) Operating Income (loss): Texture & Healthful Solutions $ 96 $ 86 12% 12% $ 256 $ 318 (19%) (19%) Food & Industrial Ingredients - LATAM 131 104 26% 27% 362 327 11% 9% Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 99 79 25% 25% 291 251 16% 16% All Other (4) (1) N/M N/M (18) (6) N/M N/M Corporate (40) (49) 18% 18% (123) (124) 1% 1% Sub-total 282 219 29% 29% 768 766 —% —% Restructuring and resegmentation costs (6) — (12) — Other matters – 4 (9) (1) Impairment charges (8) (10) (26) (10) Total Operating Income $ 268 $ 213 26% 26% $ 721 $ 755 (5%) (5%)

(a) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 11 millions de dollars et 26 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2024 et 2023, et de respectivement 42 millions de dollars et 84 millions de dollars depuis le début de l’année et jusqu’aux 30 septembre 2024 et 2023

(b) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 13 millions de dollars et 7 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2024 et 2023, et de respectivement 33 millions de dollars et 26 millions de dollars depuis le début de l’année, et jusqu’aux 30 septembre 2024 et 2023

(c) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 19 millions de dollars et 22 millions de dollars pour les troisièmes trimestres 2024 et 2023, et de respectivement 70 millions de dollars et 72 millions de dollars depuis le début de l’année et jusqu’aux 30 septembre 2024 et 2023

(d) Net de ventes intersectorielles réalisées respectivement à hauteur de 4 millions de dollars et 1 million de dollars pour les troisièmes trimestres 2024 et 2023, et de respectivement 11 millions de dollars et 8 millions de dollars depuis le début de l’année et jusqu’aux 30 septembre 2024 et 2023

II. Informations relatives aux indicateurs non conformes aux PCGR

Pour compléter les résultats financiers consolidés préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, les « PCGR », nous avons recours à des indicateurs financiers historiques non conformes aux PCGR, qui excluent certains éléments des PCGR tels que les coûts de restructuration et de resegmentation, le produit net obtenu sur la cession d’activités, les charges de dépréciation, la provision fiscale mexicaine et d’autres éléments spécifiés. Le terme « ajusté » est généralement utilisé pour désigner ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR.

La direction applique des indicateurs financiers non conformes aux PCGR en interne à la prise de décisions stratégiques, à la prévision des résultats futurs et à l’évaluation des performances actuelles. En précisant les indicateurs financiers non conformes aux PCGR, la direction vise à fournir aux investisseurs une comparaison plus claire et plus cohérente des résultats d’exploitation de la Société et des tendances pour les périodes sous revue. L’emploi des indicateurs financiers non conformes aux PCGR se fait en complément et en conjonction avec les résultats présentés conformément aux PCGR et permet une analyse supplémentaire des opérations de la Société qui, en association à nos résultats présentés conformément aux PCGR, vise à apporter une meilleure compréhension des facteurs et tendances influant sur nos activités. Les indicateurs financiers ci-dessus sont susceptibles de ne pas refléter certains frais, coûts et/ou profits futurs intrinsèquement difficiles à prévoir et/ou à évaluer en raison des inconnues liées à leur calendrier, leurs effets et/ou leur importance. Les indicateurs financiers ajustés font généralement l’objet d’ajustements non conformes aux PCGR, ce qui accroît la confiance de la direction dans sa capacité à prévoir les indicateurs financiers ajustés par rapport à sa capacité à prévoir les indicateurs financiers conformes aux PCGR. Ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR s’entendent comme un complément, et non comme un remplacement ni une forme supérieure des indicateurs correspondants calculés conformément aux PCGR.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR n’étant pas préparés conformément aux PCGR, les informations non conformes aux PCGR de la Société ne sont pas nécessairement comparables aux indicateurs intitulés de manière similaire présentés par d’autres sociétés. Les tableaux ci-dessous font état du rapprochement de chaque indicateur financier non conforme aux PCGR avec l’indicateur financier conforme aux PCGR le plus comparable.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to

Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

September 30, 2024 Three Months Ended

September 30, 2023 Nine Months Ended

September 30, 2024 Nine Months Ended

September 30, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 188 $ 2.83 $ 158 $ 2.36 $ 552 $ 8.29 $ 512 $ 7.63 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 5 0.08 — — 9 0.14 — — Net gain on sale of business (ii) (14) (0.21) — — (86) (1.29) — — Other matters (iii) — — (3) (0.05) 7 0.11 1 0.01 Impairment charges (iv) 6 0.08 7 0.10 28 0.41 7 0.10 Tax item - Mexico (v) 8 0.12 (1) (0.01) 12 0.18 (15) (0.22) Other tax matters (vi) 10 0.15 (5) (0.07) 12 0.18 (5) (0.07) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 203 $ 3.05 $ 156 $ 2.33 $ 534 $ 8.02 $ 500 $ 7.45

Le résultat net et le BPA peuvent ne pas correspondre ou être recalculés en raison des arrondis.

Remarques :

(i) Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2024, des frais de restructuration avant impôts, respectivement établis à 6 millions de dollars et 12 millions de dollars ont été engagés. Ils s’expliquent principalement par les activités de restructuration organisationnelle et la resegmentation des activités débutées le 1er janvier 2024.

(ii) Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2024, des produits bruts de respectivement 8 millions de dollars et 90 millions de dollars ont été réalisés sur la cession de nos activités en Corée du Sud.

(iii) Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, des frais avant impôts de 9 millions de dollars ont été engagés au titre des dommages causés par une tornade sur l’un de nos entrepôts aux États-Unis. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023, des frais avant impôts de 5 millions de dollars ont été engagés, principalement en raison d’une interruption de travail aux États-Unis. Ils ont été partiellement compensés par les 4 millions de dollars de recouvrement d’assurance enregistrés au cours du trimestre clos le 30 septembre 2023.

(iv) Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, nous avons comptabilisé 26 millions de dollars de charges de dépréciation avant impôts. Elles comprennent des charges de dépréciation avant impôts de 8 millions de dollars liées aux immobilisations corporelles associées à nos installations industrielles du Royaume-Uni pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, et des charges de 18 millions de dollars principalement engagées au titre de nos placements par mise en équivalence pour le deuxième trimestre 2024. Au cours du trimestre et des neuf mois clos le 30 septembre 2023, une charge de dépréciation avant impôts de 10 millions de dollars a été comptabilisée sur nos placements par mise en équivalence.

(v) Des provisions fiscales respectives de 8 millions de dollars et 12 millions de dollars pour le trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024, et des avantages fiscaux de 1 million de dollars et 15 millions de dollars pour les mêmes périodes respectives de l’exercice précédent ont été comptabilisés en raison de la fluctuation du peso mexicain par rapport au dollar américain et de son incidence sur la réévaluation des états financiers pour le Mexique au cours de ces périodes.

(vi) Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2024, nous avons comptabilisé des éventualités fiscales au titre de l’exercice précédent et les impacts fiscaux résultant des ajustements non-conformes aux PCGR ci-dessus. Ces éléments ont été partiellement nuancés par les intérêts sur les avantages fiscaux précédemment comptabilisés au titre de certaines incitations fiscales localement en vigueur au Brésil, alors imposables, et de l’annulation de la récupération fiscale américaine. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, nous avons comptabilisé les éventualités fiscales de l’exercice précédent, l’impact de la récupération fiscale américaine et les répercussions fiscales des ajustements non conformes aux PCGR ci-dessus. Ces éléments sont partiellement compensés par les intérêts sur les avantages fiscaux précédemment comptabilisés au titre de certaines incitations locales brésiliennes auparavant imposables.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited)

(dollars in millions, pre-tax)



Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 268 $ 213 $ 721 $ 755 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 — 12 — Other matters (iii) — (4 ) 9 1 Impairment charges (iv) 8 10 26 10 Non-GAAP adjusted operating income $ 282 $ 219 $ 768 $ 766

Pour les remarques (i) à (iv), voir les remarques (i) à (iv) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net ajusté attribuable à Ingredion et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited)

(dollars in millions, except for percentages)



Three Months Ended September 30,

2024 Nine Months Ended September 30,

2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 273 $ 84 30.8 % $ 779 $ 222 28.5 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 12 3 Net gain on sale of business (ii) (8 ) 6 (90 ) (4 ) Other matters (iii) — — 9 2 Impairment charges (iv) 8 2 26 (2 ) Tax item - Mexico (v) — (8 ) — (12 ) Other tax matters (vi) — (10 ) — (12 ) Adjusted Non-GAAP $ 279 $ 75 26.9 % $ 736 $ 197 26.8 %









Three Months Ended September 30,

2023 Nine Months Ended September 30,

2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) Income before

Income Taxes

(a) Provision for

Income Taxes

(b) Effective

Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 185 $ 25 13.5 % $ 663 $ 145 21.9 % Adjustments: Other matters (iii) (4 ) (1 ) 1 — Impairment charges (iv) 10 3 10 3 Tax item - Mexico (v) — 1 — 15 Other tax matters (vi) — 5 — 5 Adjusted Non-GAAP $ 191 $ 33 17.3 % $ 674 $ 168 24.9 %

Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net ajusté attribuable à Ingredion et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”)

to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.60 $ 10.90 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 0.15 0.15 Net gain on sale of business (ii) (1.29 ) (1.29 ) Other matters (iii) 0.12 0.12 Impairment charges (iv) 0.41 0.41 Tax item - Mexico (v) 0.18 0.18 Other tax matters (vi) 0.18 0.18 Adjusted EPS $ 10.35 $ 10.65

Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net ajusté attribuable à Ingredion et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Income Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Income Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Income Tax Rate Range

for Full-Year2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 28.0 % 29.0 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 2.2 % 2.2 % Other matters (iii) (0.1 %) (0.1 %) Impairment charges (iv) (1.0 %) (1.0 %) Tax item - Mexico (v) (1.3 %) (1.3 %) Other tax matters (vi) (1.3 %) (1.3 %) Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

Pour les remarques (i) à (vi), voir les remarques (i) à (vi) du volet Rapprochement du bénéfice net attribuable à Ingredion et du BPA dilué conformes aux PCGR avec le bénéfice net ajusté attribuable à Ingredion et le BPA dilué ajusté non conformes aux PCGR.

