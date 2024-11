Global Pipes Market Set to Reach USD 238.67 Billion by 2034 with 5.01% CAGR Driven by Rising Infrastructure and Industrial Demand | Future Market Insights, Inc.

Growing infrastructure projects, urbanization, and sectoral investments are boosting demand for plastic and metal pipes, while composite material innovations drive adoption in industries needing high-performance solutions.

NEWARK, Del, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global pipes market, valued at USD 146.38 billion in 2024, is projected to reach USD 238.67 billion by 2034, experiencing a steady compound annual growth rate (CAGR) of 5.01%. Pipes, which are crucial to sectors ranging from construction to water and waste management, are primarily manufactured using materials such as plastic, metal, concrete, and composite blends. Plastic pipes, which comprise Polyvinyl Chloride (PVC), high-density polymer ethene (HDPE), and composite plastics, are highly popular in various applications due to their versatility and cost-effectiveness. Metal pipes, made from stainless steel, carbon steel, alloy steel, copper, and aluminum, also hold significant market value, especially in industries demanding strength and durability.

The market has witnessed rising demand for both plastic and metal pipes due to increased infrastructure projects, urbanization, and investments in sectors such as oil & gas, construction, and water treatment management. Furthermore, advancements in composite materials are driving demand in industries requiring high-performance materials for specialized applications.

Innovations in Material Composition:

Over the past decade, the pipes industry has embraced technological advancements in material science, leading to the development of high-durability, environmentally friendly, and corrosion-resistant pipes. Polymeric innovations have made HDPE and PVC pipes some of the most sought-after options in both municipal and industrial applications. In contrast, metal pipes, particularly those made from stainless steel and aluminum, remain indispensable in high-stress, heavy-load environments.

Manufacturers are exploring sustainable production methods, especially for plastic pipes, as part of the industry’s effort to reduce its environmental footprint. With governments worldwide advocating for sustainability, there’s a noticeable shift toward recyclable materials and processes that reduce waste, a move that’s expected to further support market growth.

Increasing Demand in Infrastructure and Industrial Applications:

As urban areas expand globally, the need for reliable piping systems for water supply, sanitation, and energy transport grows in parallel. Government initiatives in infrastructure, especially in emerging economies, are fostering demand for efficient piping solutions. North America and Europe are seeing notable investment in pipe renovation and replacement projects, while countries in South Asia and the Pacific, and Latin America focus on new infrastructure development to meet rising urbanization needs.

Innovations in the industry have also made pipes more durable, resistant to extreme weather, and adaptable to complex construction requirements. This trend toward enhancing product longevity, quality, and sustainability is positively influencing the pipes market's trajectory.

Key Benefits for Stakeholders:

Strategic Growth Opportunities: Stakeholders in the pipes market, including investors, manufacturers, and distributors, stand to gain from the expanding demand across multiple sectors. Opportunities are especially notable in emerging markets, where infrastructure projects are on the rise.

Stakeholders in the pipes market, including investors, manufacturers, and distributors, stand to gain from the expanding demand across multiple sectors. Opportunities are especially notable in emerging markets, where infrastructure projects are on the rise. Technological Advancements: Continued innovation in materials is opening new avenues for manufacturers to explore cost-effective and eco-friendly solutions, aligning with global sustainability goals.

Continued innovation in materials is opening new avenues for manufacturers to explore cost-effective and eco-friendly solutions, aligning with global sustainability goals. Enhanced Market Reach: With more sectors turning to advanced piping systems, companies have opportunities to diversify their offerings and expand market reach across applications such as wastewater management, transportation of chemicals, and industrial gases.

With more sectors turning to advanced piping systems, companies have opportunities to diversify their offerings and expand market reach across applications such as wastewater management, transportation of chemicals, and industrial gases. Competitive Edge Through Sustainability: The rising emphasis on eco-friendly solutions provides forward-thinking companies with a competitive edge, as industries prioritize environmental compliance and sustainable production.

Countries Forecast CAGRs from 2024 to 2034 The United States 5.9% Canada 6.62% Italy 6.44% China 7.78% India 8.25%

"The global pipes market is entering a period of robust growth, driven by infrastructure expansion in developing economies and the global push for sustainable urban development. Innovation in materials, especially with the increased use of composite and recyclable materials, is driving the demand for high-quality, environmentally conscious piping solutions. Companies investing in research and development of advanced materials are expected to emerge as leaders in this evolving market." opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI)





Key Takeaways by Region:

North America: Strong demand driven by aging infrastructure replacement and new construction projects.

Strong demand driven by aging infrastructure replacement and new construction projects. Latin America: Emerging as a growing market with significant investment in new water and sanitation infrastructure.

Emerging as a growing market with significant investment in new water and sanitation infrastructure. Europe: Focus on sustainability is influencing the adoption of recyclable and durable piping materials.

Focus on sustainability is influencing the adoption of recyclable and durable piping materials. South Asia and the Pacific: High-growth market with rapid urbanization and infrastructure expansion in countries like India and Indonesia.

Growth Drivers for the Pipes Market:

Increasing demand in urban infrastructure and construction projects

Rising applications in water and wastewater management systems

Growing investments in oil & gas and energy sectors

Advancements in sustainable and recyclable pipe materials

Government support for eco-friendly and efficient construction materials



Competitive Landscape

In the competitive pipe market, several firms, including manufacturers, distributors, and suppliers, compete for market share. Product innovation, quality standards, price strategies, and geographic reach all influence competitiveness.



To achieve a competitive advantage, key competitors frequently extend their product ranges, improve manufacturing efficiency, and form strategic alliances. Customer service, brand recognition, and adherence to regulatory norms all play important roles in distinguishing competitors. Some of the important developments include:

Key Players in the Pipes Market:

Aliaxis Group – Known for its innovative plastic piping systems, serving sectors from construction to water management. Sekisui Chemical Co. Ltd – A leader in manufacturing eco-friendly plastic pipes and piping solutions. Orbia Advance Corp – With a focus on water management and building solutions, Orbia is a key player in polymer pipes. Astral Polytechnik Ltd. – An established name in the plastic pipe market, particularly in plumbing and drainage systems. Geberit AG – Known for its high-quality, durable plumbing solutions, with an emphasis on innovative and sustainable products. Finolex Industries Ltd. – A prominent supplier of PVC pipes, with a strong presence in agriculture and residential markets. Formosa Plastic Corporation – This global supplier offers a wide range of plastic pipes catering to various industries.



Pipes Market - Key Segments

By Material Type:

Plastic PVC CPVC HDPE LDPE PP ABS Fiberglass

Metal

Composite

By Diameter:

Plastic Up to 50 mm 50-100 mm 100-200 mm 200-400 mm 400-700 mm Above 700 mm

Metal Up to 50 mm 50-100 mm 100-200 mm 200-400 mm 400-700 mm Above 700 mm

Composite Up to 50 mm 50-100 mm 100-200 mm 200-400 mm





By Region:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

South Asia and Pacific

East Asia

The Middle East and Africa



French Language

Le marché mondial des tuyaux , évalué à 146,38 milliards USD en 2024, devrait atteindre 238,67 milliards USD d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 5,01 % . Les tuyaux, essentiels à des secteurs allant de la construction à la gestion de l'eau et des déchets, sont principalement fabriqués à partir de matériaux tels que le plastique, le métal, le béton et les mélanges composites. Les tuyaux en plastique, qui comprennent du chlorure de polyvinyle (PVC), du polymère éthène haute densité (PEHD) et des plastiques composites, sont très populaires dans diverses applications en raison de leur polyvalence et de leur rentabilité. Les tuyaux métalliques, fabriqués en acier inoxydable, en acier au carbone, en acier allié, en cuivre et en aluminium, ont également une valeur marchande importante, en particulier dans les industries exigeant résistance et durabilité.

Le marché connaît une demande croissante de tuyaux en plastique et en métal en raison de l'augmentation des projets d'infrastructure, de l'urbanisation et des investissements dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et la gestion du traitement des eaux . De plus, les progrès des matériaux composites stimulent la demande dans les industries qui ont besoin de matériaux hautes performances pour des applications spécialisées.

Innovations dans la composition des matériaux :

Au cours de la dernière décennie, l'industrie des tuyaux a adopté les avancées technologiques dans le domaine de la science des matériaux, ce qui a conduit au développement de tuyaux très durables, respectueux de l'environnement et résistants à la corrosion. Les innovations en polymères ont fait des tuyaux en PEHD et en PVC certaines des options les plus recherchées dans les applications municipales et industrielles. En revanche, les tuyaux métalliques, en particulier ceux en acier inoxydable et en aluminium, restent indispensables dans les environnements soumis à de fortes contraintes et à de lourdes charges.

Les fabricants explorent des méthodes de production durables, notamment pour les tuyaux en plastique, dans le cadre des efforts déployés par l'industrie pour réduire son empreinte environnementale. Les gouvernements du monde entier militent en faveur du développement durable, ce qui entraîne une évolution notable vers des matériaux recyclables et des processus qui réduisent les déchets, une évolution qui devrait soutenir davantage la croissance du marché.

https://www.futuremarketinsights.com/reports/pipes-market

Demande croissante en matière d’infrastructures et d’applications industrielles :

À mesure que les zones urbaines s’étendent à l’échelle mondiale, le besoin de systèmes de canalisations fiables pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement et le transport d’énergie augmente en parallèle. Les initiatives gouvernementales en matière d’infrastructures, en particulier dans les économies émergentes, stimulent la demande de solutions de canalisations efficaces. L’Amérique du Nord et l’Europe connaissent des investissements importants dans des projets de rénovation et de remplacement de canalisations, tandis que les pays d’Asie du Sud et du Pacifique et d’Amérique latine se concentrent sur le développement de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins croissants de l’urbanisation.

Les innovations du secteur ont également rendu les tuyaux plus durables, plus résistants aux conditions climatiques extrêmes et plus adaptables aux exigences de construction complexes. Cette tendance à l'amélioration de la longévité, de la qualité et de la durabilité des produits influence positivement la trajectoire du marché des tuyaux.

Principaux avantages pour les parties prenantes :

Opportunités de croissance stratégique : les acteurs du marché des canalisations, notamment les investisseurs, les fabricants et les distributeurs, ont tout à gagner de la demande croissante dans de nombreux secteurs. Les opportunités sont particulièrement intéressantes dans les marchés émergents, où les projets d'infrastructures sont en hausse.

les acteurs du marché des canalisations, notamment les investisseurs, les fabricants et les distributeurs, ont tout à gagner de la demande croissante dans de nombreux secteurs. Les opportunités sont particulièrement intéressantes dans les marchés émergents, où les projets d'infrastructures sont en hausse. Progrès technologiques : L’innovation continue dans les matériaux ouvre de nouvelles voies aux fabricants pour explorer des solutions rentables et respectueuses de l’environnement, conformes aux objectifs mondiaux de durabilité.

L’innovation continue dans les matériaux ouvre de nouvelles voies aux fabricants pour explorer des solutions rentables et respectueuses de l’environnement, conformes aux objectifs mondiaux de durabilité. Portée du marché améliorée : Alors que de plus en plus de secteurs se tournent vers des systèmes de tuyauterie avancés, les entreprises ont la possibilité de diversifier leurs offres et d’étendre leur portée sur le marché à des applications telles que la gestion des eaux usées, le transport de produits chimiques et de gaz industriels.

Alors que de plus en plus de secteurs se tournent vers des systèmes de tuyauterie avancés, les entreprises ont la possibilité de diversifier leurs offres et d’étendre leur portée sur le marché à des applications telles que la gestion des eaux usées, le transport de produits chimiques et de gaz industriels. Avantage concurrentiel grâce à la durabilité : L’importance croissante accordée aux solutions respectueuses de l’environnement offre aux entreprises avant-gardistes un avantage concurrentiel, car les industries accordent la priorité à la conformité environnementale et à la production durable.

Pays Prévisions de TCAC de 2024 à 2034 Les États-Unis 5,9% Canada 6,62% Italie 6,44% Chine 7,78% Inde 8,25%

« Le marché mondial des canalisations entre dans une période de forte croissance, portée par l'expansion des infrastructures dans les économies en développement et par la poussée mondiale en faveur d'un développement urbain durable. L'innovation dans les matériaux, notamment avec l'utilisation accrue de matériaux composites et recyclables, stimule la demande de solutions de canalisations de haute qualité et respectueuses de l'environnement. Les entreprises qui investissent dans la recherche et le développement de matériaux avancés devraient émerger comme leaders sur ce marché en évolution », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Principaux points à retenir par région :

Amérique du Nord : Forte demande tirée par le remplacement des infrastructures vieillissantes et les nouveaux projets de construction.

Forte demande tirée par le remplacement des infrastructures vieillissantes et les nouveaux projets de construction. Amérique latine : un marché émergent en pleine croissance avec des investissements importants dans de nouvelles infrastructures d’eau et d’assainissement.

un marché émergent en pleine croissance avec des investissements importants dans de nouvelles infrastructures d’eau et d’assainissement. Europe : L’accent mis sur la durabilité influence l’adoption de matériaux de tuyauterie recyclables et durables.

L’accent mis sur la durabilité influence l’adoption de matériaux de tuyauterie recyclables et durables. Asie du Sud et Pacifique : marché à forte croissance avec une urbanisation rapide et une expansion des infrastructures dans des pays comme l’Inde et l’Indonésie.

Facteurs de croissance du marché des canalisations :

Demande croissante en infrastructures urbaines et projets de construction

Applications croissantes dans les systèmes de gestion de l'eau et des eaux usées

Croissance des investissements dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie

Progrès dans les matériaux de tuyauterie durables et recyclables

Soutien gouvernemental aux matériaux de construction écologiques et efficaces



Paysage concurrentiel

Sur le marché concurrentiel des tubes, plusieurs entreprises, dont des fabricants, des distributeurs et des fournisseurs, se disputent des parts de marché. L'innovation des produits, les normes de qualité, les stratégies de prix et la portée géographique influencent tous la compétitivité.



Pour obtenir un avantage concurrentiel, les principaux concurrents étendent fréquemment leur gamme de produits, améliorent l'efficacité de la fabrication et forment des alliances stratégiques. Le service client, la reconnaissance de la marque et le respect des normes réglementaires jouent tous un rôle important pour distinguer les concurrents. Parmi les évolutions importantes, on peut citer :

Principaux acteurs du marché des tuyaux :

Groupe Aliaxis – Connu pour ses systèmes de tuyauterie en plastique innovants, servant des secteurs allant de la construction à la gestion de l’eau. Sekisui Chemical Co. Ltd – Un leader dans la fabrication de tuyaux et de solutions de tuyauterie en plastique respectueux de l’environnement. Orbia Advance Corp – Axé sur la gestion de l’eau et les solutions de construction, Orbia est un acteur clé dans le domaine des tuyaux en polymère. Astral Polytechnik Ltd. – Un nom établi sur le marché des tuyaux en plastique, en particulier dans les systèmes de plomberie et de drainage. Geberit AG – Connu pour ses solutions de plomberie durables et de haute qualité, mettant l'accent sur des produits innovants et durables. Finolex Industries Ltd. – Un important fournisseur de tuyaux en PVC, avec une forte présence sur les marchés agricoles et résidentiels. Formosa Plastic Corporation – Ce fournisseur mondial propose une large gamme de tuyaux en plastique destinés à diverses industries.



Analyse régionale :

Amérique du Nord : les infrastructures aux États-Unis et au Canada subissent des rénovations majeures, ce qui accroît la demande en matériaux de tuyauterie durables. Les efforts visant à remplacer les vieux pipelines contribuent également à la croissance.

les infrastructures aux États-Unis et au Canada subissent des rénovations majeures, ce qui accroît la demande en matériaux de tuyauterie durables. Les efforts visant à remplacer les vieux pipelines contribuent également à la croissance. Amérique latine : un marché en croissance en raison du développement des infrastructures dans des pays comme le Brésil et le Mexique, axé sur les services d’eau et d’assainissement.

un marché en croissance en raison du développement des infrastructures dans des pays comme le Brésil et le Mexique, axé sur les services d’eau et d’assainissement. Europe : La demande est stimulée par des réglementations environnementales strictes et une tendance vers les matériaux de construction écologiques. Les entreprises européennes sont à l'avant-garde du développement de solutions de tuyauterie durables.

La demande est stimulée par des réglementations environnementales strictes et une tendance vers les matériaux de construction écologiques. Les entreprises européennes sont à l'avant-garde du développement de solutions de tuyauterie durables. Asie du Sud et Pacifique : les économies émergentes investissent massivement dans l’eau, l’assainissement et les infrastructures urbaines, tandis que la demande en canalisations augmente parallèlement à l’industrialisation rapide.

Marché des tuyaux – segments clés

Par type de matériau :

Plastique PVC PVC-C PEHD PEBD PP ABS Fibre de verre

Métal

Composite

Par diamètre :

Plastique Jusqu'à 50 mm 50-100 mm 100-200 mm 200-400 mm 400-700 mm Au-dessus de 700 mm

Métal Jusqu'à 50 mm 50-100 mm 100-200 mm 200-400 mm 400-700 mm Au-dessus de 700 mm

Composite Jusqu'à 50 mm 50-100 mm 100-200 mm 200-400 mm





Par région :

Amérique du Nord

l'Amérique latine

Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Asie du Sud et Pacifique

Asie de l'Est

Le Moyen-Orient et l'Afrique



Author By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

