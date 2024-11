IEDM : L’intervention accrue de l’État lors de la Révolution tranquille n’a pas été à l’origine de l’augmentation du niveau de vie au Québec

MONTRÉAL, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’expansion de l’État québécois lors de la Révolution tranquille n’aurait pas eu d’impact significatif sur le niveau de vie des Québécois et Québécoises, indique une nouvelle publication de l’IEDM se basant sur des outils de modélisation économique.

« L’idée que l’expansion de l’État ait permis au peuple québécois de s’enrichir dans les années 1960 est particulièrement forte dans notre psyché collective », affirme Vincent Geloso, économiste senior à l’IEDM et co-auteur de l’étude. « Cependant, en la mettant à l’épreuve des faits, on observe que l’enrichissement du peuple québécois à cette époque est bien réel, mais que l’expansion de l’État n’en est pas la cause. »

Entre 1960 et 1975, il est estimé que l’écart de richesse entre le Québec et l’Ontario a diminué d’entre 6,8 et 9,7 points de pourcentage.

Afin de tester les effets de l’expansion de l’État québécois lors de cette période, les chercheurs ont utilisé une méthode dite de contrôle synthétique, regroupant un mélange d’indicateurs différents de cinq provinces canadiennes.

Les indicateurs choisis étaient le PIB réel par travailleur et par habitant, le revenu des ménages (ajusté pour leur taille), le salaire horaire ajusté à l’inflation, l’espérance de vie à la naissance, le taux et le nombre d’années de scolarisation et la taille de l’État.

Les chercheurs ont testé la validité de ce contrôle en comparant la performance de ce Québec synthétique, à celle observée au Québec, pour une période de 15 ans avant la Révolution tranquille. Les variations des différentes composantes du modèle correspondaient à celles observées au Québec au cours de la même période.

« Essentiellement, ce que cette méthode nous permet de faire est d’observer comment le Québec aurait évolué sans la Révolution tranquille, et le comparer à ce qu’il s’est passé, afin d’en isoler les causes » explique M. Geloso.

En observant la différence entre la performance du modèle synthétique et celle observée au Québec entre 1960 et 1975, les chercheurs ont pu mesurer les effets attribuables à la Révolution tranquille.

Les résultats montrent que l’expansion de l’État, à cette époque, n’a pas eu d’effet statistiquement significatif sur le PIB réel par habitant, le revenu des ménages et le salaire horaire des Québécois et Québécoises.

Les seuls effets positifs mesurables ont été une augmentation de 40 jours de l’espérance de vie, ainsi qu’une augmentation de 0,91 an du nombre d’années de scolarité. Cette dernière est entièrement attribuable à une modification de la Loi sur l’instruction publique, repoussant d’un an l’âge minimal pour quitter l’école au début des années 1960.

L’impact le plus notable est l’augmentation de la taille de l’État, qui prenait une place 4,7 points de pourcentage plus grand dans l’économie du Québec en 1975, par rapport à ce qu’il aurait été.

« Outre l’augmentation de la taille du gouvernement, il ne semble pas que la Révolution tranquille ait eu de bien grands effets sur le bien-être des Québécois et Québécoises », note M. Geloso. « Si le rattrapage économique du Québec est bien réel, il est probablement davantage attribuable au génie et à l’inventivité de ceux et celles qui y habitent, plutôt qu’à l’intervention gouvernementale. »

La publication de l’IEDM est disponible ici : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2024/11/lepoint132024_fr.pdf

L’IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques qui possède des bureaux à Montréal, Ottawa et Calgary. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l’IEDM stimule les débats sur les politiques publiques et les réformes en se basant sur les principes établis de l’économie de marché et sur l’entrepreneuriat.

