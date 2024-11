Plattform von Accumulus unterstützt Einreichungen von Sanofi bei mehreren Regulierungsbehörden weltweit

BURLINGAME, Kalifornien, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, Inc. („Accumulus“) revolutioniert die Skalierbarkeit von Vertrauenspfaden und hat so die kürzlich erfolgte Einreichung seitens Sanofi bei mehreren nationalen Regulierungsbehörden (NRAs) weltweit ermöglicht. Da die führenden Unternehmen der Branche die Plattform von Accumulus für ihre künftigen Projekte nutzen werden, erweist sich ihre Fähigkeit, gleichzeitige Einreichungen in mehreren Jurisdiktionen zu bearbeiten, als bahnbrechend.

„Die Plattform von Accumulus bietet eine beispiellose Skalierbarkeit und ist darauf ausgelegt, das volle Potenzial von Vertrauenspfaden und der regulatorischen Zusammenarbeit insgesamt zu erschließen“, so Francisco Nogueira, CEO von Accumulus. „Wir bieten eine Lösung, die dazu beiträgt, die Zykluszeiten zu verkürzen, die Prüfung und das Feedback zu beschleunigen und den gerechten Zugang für Patienten weltweit zu verbessern. Wir stellen nicht nur sicher, dass Vertrauenspfade realisierbar sind, sondern auch, dass sie skalierbar und einsatzfähig sind.“

Die Einführung der Plattform von Accumulus bei Sanofi ist ein weiterer Schritt in Richtung einer geeigneten Technologie, die eine sichere, globale regulatorische Konnektivität in Echtzeit gewährleistet. Viele der NRAs, die an der Einreichung von Sanofi beteiligt sind, sind wiederkehrende Nutzer der Plattform von Accumulus, was die Fähigkeit der Plattform unterstreicht, die Bedürfnisse von Industrie und Regulierungsbehörden gleichermaßen zu erfüllen.

„Sanofi ist seit langem an der Spitze der regulatorischen Innovation als Gründungsmitglied von Accumulus“, so Eddie Reilly, Chief Regulatory Officer, Head of Global Regulatory Affairs bei Sanofi. „Die heutigen regulatorischen Lösungen müssen sich weiterentwickeln, um mit der zunehmenden Komplexität und dem Volumen der Einreichungen Schritt zu halten. Durch die einzigartige Fähigkeit der Accumulus-Plattform, mehrere Vertrauenseinreichungen gleichzeitig zu bearbeiten, können wir nun unsere Aktivitäten erweitern, was vorher in dieser Form nicht möglich war. Diese Skalierbarkeit ermöglicht es uns, potenzielle neue Therapien den Patienten schneller zur Verfügung zu stellen und damit Effizienz und Wirkung zu steigern“.

Mit zahlreichen geplanten Einreichungen für 2024 setzt die Plattform von Accumulus einen neuen Standard für die gleichzeitige Verwaltung von Einreichungen bei mehreren nationalen Regulierungsbehörden und ebnet den Weg für ein lang erwartetes, vollständig digitales, globales Dossier.

„Unsere Plattform definiert die Art und Weise völlig neu, wie Biowissenschaftsunternehmen Zulassungsanträge verwalten und mit Interessenvertretern interagieren, um die Bereitstellung lebensrettender Therapien zu beschleunigen“, fügte Nogueira hinzu. „Indem sie die Lücke zwischen biowissenschaftlichen Organisationen, Regulierungsbehörden und externen Partnern schließt, ist die Plattform von Accumulus führend in der digitalen Transformation und gewährleistet eine Zusammenarbeit in großem Umfang, um den wachsenden Anforderungen des globalen Gesundheitsökosystems gerecht zu werden. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem einzigen Dossier in der Cloud.“

Um mehr über Accumulus Synergy zu erfahren, besuchen Sie www.accumulus.org .

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein globaler, gemeinnütziger Branchenverband, der eine neue Plattform für den Datenaustausch entwickelt, die die Zusammenarbeit und Effizienz zwischen Unternehmen der Biowissenschaften und globalen Zulassungsbehörden verbessern und den Nutzern die Möglichkeit geben soll, dynamische, datengestützte Erkenntnisse zu gewinnen. Accumulus arbeitet mit den wichtigsten Interessenvertretern im Ökosystem der Biowissenschaften und der Regulierungsbehörden zusammen, um eine Plattform aufzubauen und zu unterhalten, die darauf abzielt, die Anforderungen der Regulierungsbehörden, der Cybersicherheit und des Datenschutzes zu erfüllen, die sich auf die Bereiche Klinik, Sicherheit, Chemie und Herstellung sowie auf den Austausch und die Einreichung von Zulassungsunterlagen erstrecken. Zu den Sponsoren von Accumulus Synergy gehören führende globale Pharmaunternehmen.

Medienkontakt

Allison Mari

allison.mari@accumulus.org

540-907-6053

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.