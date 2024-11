Bitget listet Swell (SWELL) auf Launchpool, Poolx und Spot mit 23.440.000 Token als Prämien

VICTORIA, Seychellen, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat die Notierung von SWELL-Token auf ihrer Plattform angekündigt, die eine Reihe von Produkten wie Launchpool, Poolx und Spot-Handel umfasst. Dadurch können berechtigte Nutzer Prämien aus einem Pool von insgesamt 23.440.000 SWELL-Tokens gewinnen. Die erste Initiative ist eine Launchpool-Kampagne, die es Nutzern ermöglicht, BGB und USDT zu sperren, um an einem Pool von 19.500.000 SWELL-Token teilzuhaben. Dieses exklusive Angebot wird vom 7. November 2024, 10:00 Uhr UTC, bis zum 14. November 2024, 10:00 Uhr UTC, verfügbar sein und ermöglicht es den Nutzern, durch die fortschrittlichen Staking-Protokolle von Swell am wachsenden Ethereum-Restaking-Ökosystem teilzunehmen.

Im Rahmen des Poolx-Angebots für SWELL werden 1.800.000 Token zugeteilt, bei denen die Nutzer ihre Token einsetzen können, um mehr zu minen. Zusätzlich wird eine Candybomb-Aktion organisiert, bei der 2.000.000 SWELL-Token an die Nutzer verteilt werden, abhängig von ihren Handelsaktivitäten.

Swell wurde als Restaking-Schicht für Ethereum entwickelt und bietet eine Reihe von liquiden Staking- und Restaking-Optionen, die auf das dezentrale Finanzwesen (DeFi) zugeschnitten sind. Als erster Anbieter eines vertikal integrierten Layer-2-Restaked-Rollups zielt Swell darauf ab, die Renditen der Nutzer und die Effizienz der Einsätze im Ethereum-Netzwerk zu verbessern. Im März 2022 sammelte Swell Network 3,75 Mio. USD in einer Seed-Runde unter der Leitung von Framework Ventures und mit Unterstützung von IOSG Ventures und Maven 11 Capital.

Swell stellt am 9. Oktober 2024 die Tokenomics seines nativen Tokens, SWELL, vor. Das Gesamtangebot von SWELL wird sich auf 10 Mrd. Token belaufen, von denen 8,5 % an die Community gehen. Der SWELL-Token wird drei Hauptzwecken dienen: Governance für die Swell-DAO, Wiederherstellung der Sicherheit von Swell-L2-Anwendungen und -Infrastruktur sowie Bezahlung der Gasgebühren im Netzwerk.

Zurück zu Launchpool: Es bietet zwei verschiedene Sperrungspools. Der primäre Pool mit einer Gesamtzuteilung von 16.000.000 SWELL steht den Nutzern offen, die BGB, Bitgets natives Token, sperren. Airdrops werden stündlich auf der Grundlage des gesperrten Volumens jedes Teilnehmers verteilt, um sicherzustellen, dass die Nutzer Belohnungen im Verhältnis zu ihrem Engagement innerhalb des Pools erhalten. Der sekundäre Pool, speziell für neue Nutzer, die nach dem 5. November 2024 beitreten, bietet einen Anteil von 3.500.000 SWELL für diejenigen, die ihre USDTs sperren. Mit einem maximalen Locking-Limit von 2.000 USDT und einer Mindestanforderung von 5 USDT bietet dieser Pool einen einfachen Einstieg für Neulinge auf der Plattform.

Der Launchpool von Bitget nutzt ein effizientes Airdrop-System, das stündlich Token an die teilnehmenden Nutzer verteilt. Dieser Ansatz ermöglicht es den Teilnehmern, schnell Renditen aus ihren gesperrten Vermögenswerten zu erzielen, während die Poolx- und Spot-Märkte eher für Profi-Händler gedacht sind und ihnen helfen, Belohnungen für bestehende Token zu verdienen.

Um mehr über SWELL-Token zu erfahren, besuchen Sie den Bitget-Launchpool , und die Poolx/Spot-Promotion finden Sie hier .

