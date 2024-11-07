Bitget 在 Launchpool、Poolx 和 Spot 推出 Swell (SWELL)，獎勵的代幣數目達 23,440,000 枚

維多利亞，塞舌爾, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其平台上推出 SWELL 代幣，涵蓋一系列產品如 Launchpool、Poolx 和 Spot 交易等。 這為合資格的用戶帶來贏取獎勵的機會，獎品總額為 23,440,000 枚 SWELL 代幣。 第一個項目是 Launchpool 推廣活動，用戶能夠藉此機會，鎖定 BGB 和 USDT 並贏取獎勵，分享總計 19,500,000 枚 SWELL 代幣。 這項獨家活動將於 2024 年11 月 7 日上午 10 時 (世界協調時間，UTC) 開始，直至 2024 年 11 月 14 日上午 10 時 (世界協調時間，UTC) 為止，用戶可以從中透過 Swell 的高級質押協議，參與不斷發展的以太坊再質押生態系統。

而有關 SWELL 的 Poolx 活動獎品則高達 1,800,000 枚代幣，用戶可以質押他們的代幣來挖掘更多代幣。 此外，Candybomb 推廣活動亦即將舉行，平台會根據用戶的交易情況，向他們分發 2,000,000 枚 SWELL 代幣。

Swell 作為以太坊的再質押收益層，引入了一系列專為去中心化金融（DeFi）而訂製的流動性質押和再質押選項。 Swell 是首個提供垂直整合的 Layer 2 再質押匯總架構的公司，旨在提高以太坊網絡內的用戶回報和質押效率。 2022 年 3 月，Swell Network 在 Framework Ventures 領投、IOSG Ventures 和 Maven 11 Capital 支援的情況下，籌集了 375 萬美元的種子輪資金。

Swell 於 2024 年 10 月 9 日發佈了其原生代幣 SWELL 的代幣經濟學。 SWELL 的總供應量為 100 億個，其中 8.5% 分配予社群。 SWELL 代幣將用於三個主要用途：Swell DAO 的管治、再質押以保障 Swell L2 的應用程式和基礎設施，以及支付網絡上的開採費用。

至於 Launchpool 則提供了兩個不同的鎖定獎金池。 主要獎金池獲分配的總數量為 16,000,000 枚 SWELL，開放予鎖定 Bitget 原生代幣 BGB 的用戶。 平台將根據每位參與者的鎖定量，每小時進行一次空投，確保用戶從獎金池獲得相應比例的獎勵。 次要獎金池專為 2024 年 11 月 5 日後加入的新用戶而設，為鎖定 USDT 的用戶提供獎勵，供分享的 SWELL 代幣共 3,500,000 枚。 這個獎金池的最高鎖定限額為 2,000 USDT，最低要求為 5 USDT，為平台新手提供觸手可及的入場機會。

Bitget 的 Launchpool 採用高效率的空投系統，每小時向參與用戶分發代幣。 有賴於這種方法，參與者可以快速看到鎖定資產的回報，而 Poolx 和 Spot 市場則更適合專業交易者，有助他們憑現有代幣賺取獎勵。

欲了解 SWELL 代幣的更多資訊，請到此瀏覽 Bitget 的 Launchpool 和 Poolx/Spot 推廣活動 。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣 、 以太坊 及 其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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