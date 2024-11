ビットゲット (Bitget) が、23,440,000トークンの報酬とともに、スウェル (SWELL) をローンチプール (Launchpool)、プールエックス (Poolx)、スポット取引に上場

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット は、ローンチプール、プールエックス、スポット取引など幅広い商品を取り扱う同社のプラットフォームにSWELLトークンを上場したことを発表した。 これにより、ユーザーは、合計で23,440,000 SWELLトークンのプールから報酬を獲得できる。 最初の取り組みは、ローンチプールキャンペーンで、これによりユーザーは、ビットゲットトークン (BGB) とテザー (USDT) をロックし、19,500,000 SWELLトークンのプールの分配を受けることが可能になる。 この限定イベントは、2024年11月7日10時 (協定世界時) から2024年11月14日10時 (協定世界時) まで開催され、ユーザーはスウェルの高度なステーキングプロトコルを通じて、成長中のイーサリアム (Ethereum) のリステーキングエコシステムに参加することができる。

SWELL向けのプールエックスのイベントでは、1,800,000トークンが割り当てられ、ユーザーはトークンをステーキングして、より多くマイニングすることができる。 さらに、キャンディボム (Candybomb) プロモーションが企画され、取引活動に応じて2,000,000 SWELLトークンがユーザーに配布される。

スウェルは、イーサリアムのリステーキングイールドレイヤーとして設計されており、分散型金融 (DeFi) 向けにカスタマイズされた、さまざまなリキッドステーキングおよびリステーキングのオプションを提供する。 垂直統合型のレイヤー2リステークドロールアップを初めて提供するスウェルは、イーサリアムネットワーク内のユーザー収益とステーキング効率の向上を目指している。 2022年3月、スウェルはフレームワーク・ベンチャーズ (Framework Ventures) が主導する375万ドル (約5億7千9百万円) のシードラウンド資金調達を受け、IOSGベンチャーズ (IOSG Ventures) とメイブンイレブンキャピタル (Maven 11 Capital) の支援を受けた。

スウェルは、2024年10月9日に、ネイティブトークンであるSWELLのトークノミクスを発表する。 SWELLの総供給量は100億トークンで、そのうち8.5%がコミュニティに割り当てられる。 SWELLトークンには主に3つの目的がある。1つ目は、スウェルDAO (分散型自立組織) のガバナンス、2つ目はスウェルL2アプリケーションとインフラストラクチャを保護するためのリステーキング、そして3つ目はネットワークでのガス代の支払いである。

前述のローンチプールでは、2つの異なるロックプールを提供している。 合計で16,000,000 SWELLが割り当てられたプライマリプールは、BGB (ビットゲットのネイティブトークン) をロックしているユーザーが参加できる。 エアドロップは、各参加者がロックした数量に基づいて1時間毎に配布され、プール内での貢献度に応じた報酬が確実にユーザーに提供される。 2024年11月5日以降に新規ユーザーとして参加するユーザー向けに特別に設計されたセカンダリプールでは、USDT (テザー) をロックしているユーザーに3,500,000 SWELLのプールから報酬が配布される。 このプールでは、ロック上限額が2,000 USDT、最低必要額が5 USDTとなっており、プラットフォームの新規ユーザーにとって利用しやすいエントリーポイントを提供している。

ビットゲットのローンチプールは、効率的なエアードロップシステムを活用しており、参加ユーザーに1時間毎にトークンが配布される。 このアプローチにより、参加者はロックした資産からすぐに収益を得ることができる。一方、プールエックスやスポット市場はプロトレーダー向けであり、既存のトークンで報酬を得るのに役立つ。

SWELLトークンについて詳しくは、こちらから ビットゲットのローンチプール 、 プールエックス/スポットプロモーションを参照されたい 。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人を超えるユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、 ビットコイン価格 、 イーサリアム価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6fc066f-9306-4055-928b-d1ef1f47d69d

