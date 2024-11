Bitget lista a Swell (SWELL) en Launchpool, Poolx y Spot con 23.440.000 tokens en recompensas

VICTORIA, Seychelles, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la empresa líder de intercambio de criptodivisas y Web3, ha anunciado la cotización de los tokens SWELL en su plataforma, que abarca una gama de productos como Launchpool, Poolx y Spot trading. De este modo, los usuarios que reúnan los requisitos podrán ganar recompensas de una bolsa de 23.440.000 tokens SWELL en total. La primera iniciativa es una campaña Launchpool que permite a los usuarios bloquear BGB y USDT para compartir un fondo común de 19.500.000 tokens SWELL. Este evento exclusivo estará disponible desde el 7 de noviembre de 2024, a las 10:00 UTC, hasta el 14 de noviembre de 2024, a las 10:00 UTC, permitiendo a los usuarios participar en el creciente ecosistema de restaking de Ethereum a través de los avanzados protocolos de staking de Swell.

El evento Poolx para SWELL asigna 1.800.000 tokens, donde los usuarios pueden apostar sus tokens para minar más. Además, se ha organizado una promoción Candybomb en la que se distribuirán 2.000.000 de tokens SWELL entre los usuarios en función de sus actividades comerciales.

Swell, diseñado como una capa de rendimiento de restaking para Ethereum, introduce una gama de opciones de staking y restaking líquidas adaptadas a las finanzas descentralizadas (DeFi). Swell, el primero en ofrecer un rollup restaked de Capa 2 integrado verticalmente, tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de los usuarios y la eficiencia del staking dentro de la red Ethereum. En marzo de 2022, Swell Network recaudó 3,75 millones de dólares en una ronda Seed liderada por Framework Ventures, con el apoyo de IOSG Ventures y Maven 11 Capital.

Swell descubre la tokenómica de su token nativo, SWELL, el 9 de octubre de 2024. La oferta total de SWELL será de 10.000 millones de tokens, con un 8,5 % asignado a la comunidad. El token SWELL servirá para tres propósitos principales: gobernanza para Swell DAO, restaking para asegurar las aplicaciones y la infraestructura de Swell L2, y pago de las tarifas de gas en la red.

Volviendo a Launchpool, ofrece dos grupos de bloqueo distintos. La reserva primaria, con una asignación total de 16.000.000 SWELL, está abierta a los usuarios que bloqueen BGB, el token nativo de Bitget. Los airdrops se distribuirán cada hora en función del volumen bloqueado de cada participante, lo que garantizará que los usuarios reciban recompensas proporcionales a su compromiso con el fondo común. El fondo secundario, diseñado específicamente para los nuevos usuarios que se unan después del 5 de noviembre de 2024, ofrece una parte de 3.500.000 SWELL para aquellos que bloqueen sus USDT. Con un límite máximo de bloqueo de 2.000 USDT y un requisito mínimo de 5 USDT, este fondo ofrece un punto de entrada accesible para los recién llegados a la plataforma.

Launchpool de Bitget utiliza un eficiente sistema de lanzamiento desde el aire, distribuyendo tokens cada hora a los usuarios participantes. Este enfoque permite a los participantes ver rápidamente los rendimientos de sus activos bloqueados, mientras que los mercados Poolx y Spot son más para los operadores profesionales, ayudándoles a obtener recompensas por los tokens existentes.

Para saber más sobre los tokens SWELL, visite Bitget's Launchpool , y la promoción Poolx/Spot visite aquí.

