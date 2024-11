10 postes ouverts : Experteam joue la carte des jeunes diplômés et de l’alternance

Experteam, société de conseil et d’expertise IT, poursuit sa politique de recrutement en annonçant l’ouverture de dix postes exclusivement réservés aux jeunes diplômés et étudiants en recherche de contrats d’alternance.

Experteam, spécialisée dans le conseil et l’expertise en technologies de l’information, joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la performance numérique des entreprises et des organisations. En tant que partenaire stratégique, l’entreprise accompagne ses clients dans leur transformation digitale, intervenant dans des domaines clés tels que le Cloud, la Data, le Développement d’applications métiers, les solutions d’intelligence collective et la sécurité des environnements de travail digitaux. Avec une équipe de 200 talents, Experteam accompagne plus de 100 clients, y compris des grands groupes, des organisations gouvernementales et des ETI, dans leurs projets de transformation numérique.

Vivre une première expérience professionnelle enrichissante

En complément des recrutements de profils expérimentés, Experteam met un point d’honneur à intégrer chaque année des jeunes diplômés qui souhaitent évoluer au sein de ses équipes techniques et développement. Dans ce contexte, l’ESN propose des postes passionnants qui permettront de gagner en expertise autour de technologies de pointe à l’image de Microsoft. Rejoindre Experteam est également l’opportunité de travailler en proximité avec des experts reconnus et sur des projets de grande envergure réalisés pour des clients prestigieux. Développement, Cloud Computing, cybersécurité, IA sont autant de domaines sur lesquels interviendront les futures recrues.

À travers ces recrutements de jeunes diplômés, Experteam souhaite également s’entourer de talents qui souhaitent se projeter à long terme au sein de ses équipes et évoluer vers différentes fonctions. En ce sens, Experteam se distingue notamment par la pertinence de sa politique de formation génératrice de mobilité et d’évolution.

Quelques postes ouverts :

-Consultant.e en Cybersécurité Junior

-Ingénieur.e DevOps junior

-Consultant.e Junior Poste de Travail

Cyrille LAMOTTE, Directeur des Opérations et du Recrutement chez Experteam « Nous entourer de jeunes diplômés a toujours été un élément important dans notre gouvernance et notre stratégie RH. Nous sommes fiers d’annoncer ces 10 nouvelles opportunités et mettrons tout en œuvre pour accueillir nos futures recrues dans les meilleures conditions. Experteam souhaite permettre aux jeunes diplômés d’accéder rapidement à des missions à valeur ajoutée où ils pourront s’épanouir et mettre à profit leur savoir-faire. »

Pour postuler, rendez-vous sur : Experteam : Nos offres

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.