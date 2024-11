ATNi Melancarkan Akses Global kepada Indeks Pemakanan ke-5 ketika Industri dan Pembuat Dasar Bergelut dengan Pelbagai Krisis Makanan

UTRECHT, Belanda, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, ATNi melancarkan edisi ke-5 Akses Global kepada Indeks Pemakanan yang terbesar setakat ini, menilai 30 pengeluar makanan dan minuman terbesar dari seluruh dunia serta lebih daripada 52,000 produk yang mewakili 23% bahagian pasaran global.

Satu daripada lima kematian di seluruh dunia dikaitkan dengan diet yang tidak baik. Satu daripada lapan orang dewasa mengalami obesiti, 150 juta kanak-kanak tidak mencapai ketinggian yang sesuai dengan umur mereka akibat pemakanan yang buruk dan hampir satu pertiga wanita dalam usia reproduktif serta separuh daripada kanak-kanak tidak mengambil mikronutrien yang mencukupi.

Indeks tersebut mendedahkan beberapa kemajuan penting. Lebih banyak syarikat yang menetapkan sasaran untuk meningkatkan kesihatan portfolio masing-masing kini menggunakan Model Pemprofilan Nutrien (NPM) yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk mengklasifikasikan produk sebagai 'lebih sihat'.

Walau bagaimanapun, secara keseluruhan, hanya terdapat peningkatan kecil dalam metrik utama seperti kesihatan portfolio produk. Pada masa yang sama, anggaran nilai jualan produk syarikat yang lebih sihat telah meningkat, menunjukkan pengguna semakin banyak membeli produk yang lebih sihat. Lebih membimbangkan, kesihatan portfolio produk didapati paling rendah di negara berpendapatan rendah, menyerlahkan ketidaksamaan dalam penawaran produk merentasi pasaran dan kumpulan pendapatan yang berbeza.

Indeks Global 2024 – penemuan utama

Kesihatan Produk

Antara 52,414 produk yang dianalisis daripada 30 syarikat yang menggunakan sistem Penarafan Bintang Kesihatan (HSR), 31%—sejumlah 16,467 produk—memenuhi ambang yang lebih sihat (3.5 bintang dan ke atas daripada 5) yang mewakili anggaran 34% daripada jualan gabungan syarikat pada tahun 2022. ATNi mencabar syarikat untuk memperoleh sekurang-kurangnya separuh daripada jualan masing-masing daripada produk sihat menjelang tahun 2030. Hari ini, hanya 30% syarikat yang memenuhi sasaran ini.

Perbezaan mengikut pasaran dan pendapatan

Kesihatan produk makanan secara keseluruhan di negara berpendapatan rendah dan sederhana rendah mendapat markah jauh lebih rendah (purata HSR 1.8) berbanding di negara berpendapatan tinggi (purata HSR 2.3). Pada peringkat agregat, bahagian produk 'kurang sihat' yang dipasarkan oleh 30 syarikat yang dinilai adalah lebih tinggi di negara berpendapatan rendah dan sederhana berbanding di negara berpendapatan tinggi.

Pelaporan dan pendedahan

30% daripada syarikat yang dinilai, kini menggunakan Model Pemprofilan Nutrien yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk membuat laporan tentang kesihatan portfolio, dengan 20% daripada berbuat demikian untuk melaporkan peratusan keseluruhan jualan global. Walaupun perbezaan kualiti, liputan dan ketelusan pelaporan ini sangat ketara, anjakan ini mencerminkan keinginan untuk membuat laporan yang bertentangan dengan piawaian kebangsaan dan/atau antarabangsa semakin meningkat.

Pemasaran

Tiada syarikat mempunyai polisi untuk melarang sepenuhnya pemasaran makanan tidak sihat kepada kanak-kanak bawah 18 tahun merentasi semua saluran dan teknik pemasaran, seperti yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Empat syarikat telah mengambil langkah positif, meningkatkan ambang umur kanak-kanak ini kepada 16 tahun manakala hanya dua daripada syarikat tersebut yang memasarkan produk ‘lebih sihat’ seperti yang ditakrifkan oleh model yang disokong kerajaan.

ATNi menyeru

Syarikat: secara sukarela menghentikan pemasaran kepada kanak-kanak bawah 18 tahun, meningkatkan kesihatan portfolio produk dan mendedahkan sepenuhnya jualan daripada produk yang sihat dan tidak sihat menggunakan Model Pemprofilan Nutrien yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Kerajaan: mengawal selia dan membina persekitaran yang membolehkan yang mana membantu syarikat melindungi kesihatan awam. Dasar fiskal yang direka dengan baik untuk menjadikan makanan yang lebih sihat lebih mampu milik dan makanan yang kurang sihat lebih mahal juga diperlukan.

Pelabur yang bertanggungjawab: membantu memastikan syarikat-syarikat bertanggungjawab melalui pelaburan dalam syarikat-syarikat yang bertindak secara bertanggungjawab sambil mempertimbangkan kos kewangan kesihatan yang terjejas dalam jangka panjang yang disebabkan oleh persekitaran makanan dan produk semasa.

“'Kesihatan adalah kekayaan.' Kita tahu ini benar tetapi kebanyakan syarikat makanan masih belum menjadikan pemakanan sebagai teras utama dalam perniagaannya. Terdapat kemajuan, tetapi penemuan kami menunjukkan prestasi keseluruhan yang berada di bawah paras biasa dan kelemahan dalam pasaran.”

Greg S. Garrett, Pengarah Eksekutif, ATNi

“Hanya 31% daripada 52,000+ produk makanan yang dinilai oleh ATNi memenuhi kriteria kesihatan. Ini belum mencukupi. Syarikat-syarikat perlu berusaha lebih keras dalam menunjukkan bahawa ia mengambil berat tentang kesihatan awam pangkalan penggunanya.”

Jessica Fanzo, Profesor Iklim dan Pengarah Inisiatif Makanan untuk Kemanusiaan, Universiti Columbia

