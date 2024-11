Mohawk Industries anuncia sucesión de liderazgo

CALHOUN, Georgia, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy la jubilación planificada de Chris Wellborn, presidente y director de operaciones y la promoción de Paul De Cock que le sucederá al Sr. Wellborn, a partir con fecha efectiva 1ro. de febrero de 2025. La empresa también anunció que Ken Walma se unirá a la organización y sucederá al Sr. De Cock como presidente del segmento Flooring North America el 1ro. de febrero de 2025, después de adquirir un conocimiento integral de las operaciones de la empresa. Después de su jubilación, el Sr. Wellborn ejercerá como vicepresidente del directorio de Mohawk y asistirá con estas transiciones de liderazgo.



"Una organización sólida requiere una planificación eficaz de la sucesión que combine el conocimiento institucional, entendimiento profundo del sector y nuevas perspectivas", dijo Jeff Lorberbaum, presidente y director ejecutivo de Mohawk. "Mientras ejecutamos esta sucesión planificada, estoy muy contento de que Chris permanezca en nuestro directorio, donde nos beneficiaremos de su experiencia en operaciones y adquisiciones. Bajo el liderazgo de Chris, nuestro negocio de cerámica ha crecido hasta convertirse en el más grande del mundo, con fabricación en tres continentes y ventas en 140 países".

"Paul ha trabajado toda su carrera en el sector de pisos en Europa y Estados Unidos, y he trabajado con él desde 2005", continuó Lorberbaum. "Ha liderado nuestro segmento Flooring North America durante el pasado semestre, impulsando la excelencia operativa y mejorando la experiencia del cliente. Antes de liderar nuestro segmento Flooring North America, Paul ocupó el cargo de presidente de la división de Flooring en nuestro segmento Flooring Rest of the World y presidente de UNILIN North America. Ocupó varias posiciones de liderazgo dentro de Unilin Group desde 1997 hasta que Mohawk adquirió el negocio. Nuestros líderes empresariales de toda la empresa conocen y respetan a Paul, por lo que esta será una transición sin problemas".

"A medida que Paul asume estas nuevas funciones, nos complace dar la bienvenida a Ken Walma como el nuevo presidente de nuestro segmento Flooring North America", dijo Lorberbaum. "Ken ha liderado con éxito múltiples organizaciones de fabricación y ha logrado un crecimiento rentable de manera constante. Se ha desempeñado como presidente de grupo de Air Movement & Heat Group en Madison Air, y vicepresidente y gerente general en Signify, además de ocupar varias posiciones de liderazgo en Eaton Corporation y Lutron Electronics. Su estilo de liderazgo colaborativo mejorará nuestro sólido equipo ejecutivo dentro de Flooring North America. Paul, Chris y yo apoyaremos la transición de Ken a este nuevo rol".

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos que crea productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos sintéticos para pisos laminados, de madera, piedra y vinílicos. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en el sector e incluyen, American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante las dos últimas décadas, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Australia, Brasil, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Contacto:

Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

