NanoXplore annonce ses résultats pour T1-2025

MONTRÉAL, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers clés

Des revenus totaux de 33 665 414 $ pour le T1-2025 comparativement à 28 936 031 $ pour le T1-2024, ce qui représente une augmentation de 16%;

La marge brute ajustée ( 1) sur les revenus de client de 20,9% au T1-2025 comparativement à 19,7% au T1-2024;

sur les revenus de client de 20,9% au T1-2025 comparativement à 19,7% au T1-2024; Perte de 2 719 012 $ pour le T1-2025 comparativement à 3 726 078 $ pour le T1-2024;

Un BAIIA ajusté ( 2) de 1 124 299 $ au T1-2025 comparativement à une perte de 488 332 $ au T1-2024;

de 1 124 299 $ au T1-2025 comparativement à une perte de 488 332 $ au T1-2024; Un BAIIA ajusté ( 2) de 1 512 104 $ au T1-2025 comparativement à 170 654 $ au T1-2024 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites;

de 1 512 104 $ au T1-2025 comparativement à 170 654 $ au T1-2024 pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites; Une perte au titre du BAIIA ajusté ( 2) de 387 805 $ au T1-2025 comparativement à 618 986 $ au T1-2024 pour le secteur des cellules de batterie (l’initiative de VoltaXplore);

de 387 805 $ au T1-2025 comparativement à 618 986 $ au T1-2024 pour le secteur des cellules de batterie (l’initiative de VoltaXplore); Liquidités totales de 31 342 215 $ au 30 septembre 2024, dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 21 342 215 $;

Dette à long terme totale de 5 853 678 $ au 30 septembre 2024, une réduction de 492 825 $ comparativement au 30 juin 2024;

La Société prévoit des revenus totaux entre 140 millions et 155 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 30 juin 2025.



Aperçu

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Notre année fiscale connaît un bon début : croissance des ventes à un taux de croissance minime de deux chiffres, augmentation continue des marges ajustées et BAIIA ajusté plus élevé. Cette année, NanoXplore augmentera sa capacité de fabrication afin de vendre plus de matériaux améliorés au graphène à nos clients, de poursuivre notre plan stratégique quinquennal tout en travaillant avec plusieurs partenaires nouveaux et existants, sur les utilisations commerciales du graphène. Pour l’année, nous prévoyons une forte croissance solide année sur année, les utilisations du graphène continuant de croître malgré certaines incertitudes liées de l’activité de nos plus grands clients. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de notre performance en ce début d’année, malgré une certaine hésitation dans la demande de certains clients du secteur des transports causé par des grèves et des niveaux de stocks relativement élevés. La demande pour nos produits de pointe, plastiques et composites demeure néanmoins forte, comme en témoigne notre solide croissance organique des revenus ce trimestre. Nous donnons la priorité aux ventes directes de poudre de graphène en raison de leurs marges brutes plus élevées par rapport aux composés et produits composites améliorés au graphène. Nous sommes également encouragés par les progrès réalisés sur divers marchés finaux pour la poudre de graphène, en particulier dans les applications de fluide de forage et de mousse. Notre bilan demeure solide et nous continuons à maintenir notre position de leader dans les solutions innovantes enrichies de graphène. »

* Mesures non conformes aux IFRS

La Société a préparé les états financiers selon les normes IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d’autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d’autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté » et la « marge brute ajustée ».

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre le « résultat net » selon les IFRS et le « BAIIA ajusté » selon la mesure non conforme aux IFRS, ainsi que la « marge brute » selon les IFRS et la « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2024 et 2023.

Mesures non conformes aux IFRS « BAIIA ajusté »

T1-2025 T1-2024 $ $ Résultat net (2 719 012 ) (3 726 078 ) Impôts sur le résultat exigibles et différés 474 614 (226 429 ) Dépenses (revenus) nets d’intérêts 38 842 (29 913 ) Profit sur cession d’immobilisations corporelles — (18 260 ) Écart de change 30 082 572 596 Rémunération fondée sur des actions 517 536 302 062 Éléments hors exploitation (1) 40 000 40 000 Amortissement 2 742 237 2 637 690 BAIIA ajusté 1 124 299 (448 332 ) - Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites 1 512 104 170 654 - Provenant de cellules de batterie (387 805 ) (618 986 )

(1) Les éléments hors exploitation comprennent les honoraires professionnels principalement liés aux frais reliés au prospectus.

Mesures non conformes aux IFRS « Marge brute ajustée »

T1-2025 T1-2024 $ $ Revenus de client 33 327 069 28 706 752 Coût des marchandises vendues 26 369 904 23 047 454 Marge brute ajustée 6 957 165 5 659 298 Amortissement des immobilisations corporelles (production) 1 620 181 1 517 147 Marge bénéficiaire brute 5 336 984 4 142 151



Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie.

T1-2025 T1-2024 Variation $ $ $ % Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites Revenus 33 635 593 28 914 101 4 721 492 16 % Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * 1 512 104 170 654 1 341 450 786 % Provenant de cellules de batterie Revenus 29 821 21 930 7 891 36 % Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * (387 805 ) (618 986 ) 231 181 37 %



A. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois

Revenus

T1-2025 T1-2024 Variation $ $ $ % Revenus de client 33 327 069 28 706 752 4 620 317 16 % Autres revenus 338 345 229 279 109 066 48 % Revenus totaux 33 665 414 28 936 031 4 729 383 16 %



Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, sauf un montant de 29 821 $ au titre des autres revenus [T1-2024 – 21 930 $] provenant du secteur de cellules de batterie.

Les revenus de client sont passés de 28 706 752 $ au T1-2024 à 33 327 069 $ au T1-2025. L’augmentation s’explique principalement par la hausse du volume, l’effet positif du taux de change et la hausse des revenus d’outillages.

Les autres revenus sont passés de 229 279 $ au T1-2024 à 338 345 $ au T1-2025. La variation s’explique par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté s’est amélioré, passant de 170 654 $ au T1-2024 à 1 512 104 $ au T1-2025. La variation s‘explique par ce qui suit :

La marge brute ajustée sur les revenus de client a augmenté de 1 297 867 $ comparativement au T1-2024 compte tenu de l’augmentation des ventes tel qu’expliqué plus haut, d’un mixte de produit favorable, d’une meilleure productivité et d’un meilleur contrôle de coût.



2) Provenant des cellules de batterie

La perte au titre du BAIIA ajusté est passé de 618 986 au T1-2024 à 387 805 $ au T1-2025. La variation s'explique par la baisse des frais d’exploitation (frais de vente, frais généraux et frais d’administration et de R&D) de 223 290 $.

B. Autres

Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes closes le 30 septembre 2024 et 2023 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les périodes closes le 30 septembre 2024 et 2023 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

Webdiffusion

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 7 novembre 2024, à 10h00 heure de l’Est, pour discuter de ses résultats de la période de trois mois close le 30 septembre 2024. Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, et Pedro Azevedo, chef de la direction financière, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/ranpwxjr ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965

