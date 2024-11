Thomas TRANIER rejoint Custocy au poste de Chief Strategy Officer

L’éditeur Custocy, expert français en Intelligence Artificielle pour la détection d’intrusions réseau, renforce son équipe de direction en annonçant le recrutement d’un spécialiste unanimement reconnu pour son savoir-faire et sa capacité à piloter et à déployer des projets de cybersécurité à très forte valeur ajoutée. Plus globalement, cette annonce s’inscrit dans le prolongement du lancement de la nouvelle stratégie commerciale de l’éditeur qui vise à le positionner comme une référence souveraine et incontournable sur le marché français du NDR. Dans le cadre de sa mission, Thomas TRANIER accompagnera Custocy dans la mise sur le marché à grande échelle de son offre NDR auprès des entreprises et structures publiques. Dans ce contexte, il construira, animera et fera évoluer un réseau de partenaires intégrateurs et spécialistes du SOC. Il sensibilisera également les entreprises et clients finaux sur la nécessité de mettre en œuvre la solution Custocy bâtie sur la puissance de l’IA pour accroître leur détection grâce à une surveillance continue de leur infrastructure réseau.







