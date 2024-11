LENX Amplía Soluciones de Seguridad con IA en Centroamérica junto a la ONU

LENX Amplía sus Soluciones de Seguridad con IA en Centroamérica para Fortalecer la Seguridad Ciudadana junto a una agencia de las Naciones Unidas

TEGUCIGALPA, HONDURAS, November 7, 2024 / EINPresswire.com / -- LENX , una organización global en soluciones de seguridad basadas en inteligencia artificial anuncia con entusiasmo la expansión de su plataforma avanzada de detección, alerta y comunicación en América Central. Este paso estratégico responde a la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad en la región, donde los desafíos de seguridad impactan profundamente la calidad de vida de las comunidades.Un Respaldo Institucional para la Seguridad en América LatinaRichard Barathe, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, subrayó la importancia de esta iniciativa: “La incorporación de tecnologías avanzadas, como la plataforma de detección de objetos con IA es esencial para abordar los desafíos de seguridad que enfrentamos hoy en día. Al dotar a la Policía Nacional con herramientas modernas, estamos logrando aportes significativos para la mejora de la seguridad ciudadana y en la prevención de la violencia”Compromiso de LENX con una Implementación Responsable y RegionalLa expansión de LENX en América Latina tiene como objetivo apoyar directamente a los gobiernos y fuerzas de seguridad locales, en cumplimiento con las normativas regionales y con un compromiso hacia la implementación responsable de su tecnología. Michael Cohen, CEO de LEN Latam , destacó: “Ampliar nuestra presencia en América del Sur y Central reafirma nuestro compromiso de asociarnos con gobiernos e instituciones de seguridad para enfrentar juntos los desafíos de seguridad. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas que contribuyan a crear entornos más seguros y mejorar la calidad de vida de todos en la región.”Tecnología al Servicio de la Seguridad PúblicaPhil Taylor, Director de Operaciones de LENX, enfatizó el impacto directo de esta tecnología en las comunidades: “Nuestra misión es apoyar a las instituciones de seguridad para proteger a ciudadanos y comunidades mediante soluciones tecnológicas avanzadas. La plataforma de LENX, impulsada por inteligencia artificial, permite a las agencias de seguridad identificar y prevenir amenazas de forma rápida y precisa, contribuyendo a la reducción de riesgos y promoviendo la seguridad en entornos como escuelas, aeropuertos y espacios públicos.”Fortaleciendo la Colaboración entre las Agencias de SeguridadAdemás de las herramientas de detección, LENX ha desarrollado una innovadora aplicación de comunicación que permite una colaboración en tiempo real entre diversas agencias de seguridad. Esta herramienta proporciona un canal unificado que facilita la coordinación de respuestas de emergencia y conecta a las instituciones, quienes pueden reportar incidentes y recibir alertas de seguridad. Esta función fomenta una colaboración activa, promoviendo un ambiente de confianza y apoyo mutuo en las comunidades.Acerca de LENX:Con sede en Miami, Florida, LENX es un líder mundial en soluciones de seguridad con IA. Su plataforma de detección y comunicación proporciona a las agencias de seguridad las herramientas necesarias para una respuesta efectiva ante amenazas. A través de su compromiso con la tecnología responsable y su red de socios globales, LENX contribuye activamente a la creación de comunidades más seguras.Acerca de LEN Latam:Ubicado en la Ciudad de Panamá, LEN Latam es el socio regional de LENX, sirviendo a mercados en toda América Latina, incluidos Panamá, Colombia, Honduras, República Dominicana y Brasil. Con planes de expansión en la región, LEN Latam está preparado para continuar ampliando su impacto en seguridad ciudadana.El PNUD trabaja en más de 170 países, promoviendo la erradicación de la pobreza, la reducción de desigualdades y la resiliencia de las naciones. Como organismo de desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD apoya a los países en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorando la seguridad y promoviendo el bienestar en la región de América Latina.

