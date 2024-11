Galapagos presenteert resultaten van baanbrekende innovatie in kankerceltherapie op ASH 2024

Nieuwe fase 1/2 resultaten ondersteunen het potentieel van onze CAR T-celtherapiekandidaten, GLPG5101 en GLPG5201, om tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften bij patiënten met een slechte prognose.

Ons innovatieve gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform levert verse, fitte cellen binnen een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen, met een bemoedigende impact op de resultaten voor patiënten.

Drie abstracts, waaronder een mondelinge presentatie voor GLPG5101 bij recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom, en een bedrijfspresentatie zullen onze baanbrekende innovaties in celtherapie in bloedkankers en vaste tumoren in de schijnwerpers zetten.

Mechelen, België; 5 november 2024, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag aangekondigd dat het nieuwe resultaten van zijn CAR T- en TCR T-celtherapie pijplijn zal presenteren op de 66e American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting and Exposition in San Diego, CA, van 7 tot 10 december 2024.

Drie abstracts, waaronder één mondelinge presentatie, zullen nieuwe resultaten bevatten van onze eigen celtherapieprogramma's in recidief/refractair (R/R) non-Hodgkin lymfoom (NHL), en R/R chronische lymfatische leukemie (CLL) en Richter transformatie (RT), naast preklinische resultaten in hoofd- & halskanker (H&N), ontwikkeld in samenwerking met Adaptimmune. Galapagos zal ook een bedrijfspresentatie houden, getiteld: ‘Vers, fit en snel: de toekomst van celtherapie via gedecentraliseerde productie.’

“We zijn toegewijd aan het versnellen van baanbrekende innovaties om het bereik van CAR-T therapieën uit te breiden naar patiënten met snel progressieve kankers”, zegt Dr. Jeevan Shetty, M.D., Hoofd Klinische Ontwikkeling Oncologie bij Galapagos. “We zijn verheugd om veelbelovende nieuwe klinische resultaten te presenteren voor onze CD19 CAR T-celtherapiekandidaten, die de hypothese blijven ondersteunen dat het snel leveren van verse, fitte cellen de resultaten voor patiënten kan verbeteren. Daarnaast onderstrepen de preklinische proof-of-concept resultaten, die we samen met onze partner Adaptimmune zullen presenteren, het potentieel van onze innovatieve aanpak bij de behandeling van vaste tumoren, waardoor we ons bereik uitbreiden naar ernstig zieke patiënten buiten hematologische kankers.”

Samenvatting van de resultaten die zullen worden gepresenteerd:

De mondelinge presentatie voor GLPG5101, onze CD19 CAR-T kandidaat voor recidief/refractair non-Hodgkin lymfoom, inclusief R/R diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL), mantelcellymfoom (MCL), folliculair lymfoom (FL) en marginaal zonelymfoom (MZL), zal nieuwe resultaten bevatten over de veiligheid, werkzaamheid en langere follow-up bij 45 patiënten in de lopende fase 1/2 ATALANTA-1 studie (afsluitingsdatum: 25 april 2024). De presentatie zal ook de haalbaarheid aantonen van ons gedecentraliseerde productieplatform, dat verse, stem-like early memory cell therapie levert met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen, een sterke in vivo expansie en duurzame persistentie.

De posterpresentatie voor GLPG5201, onze CD19 CAR-T kandidaat in recidief/refractair chronische chronische lymfatische leukemie (R/R CLL) en Richter transformatie (RT), zal bijkomende veiligheids-, werkzaamheids- en translationele resultaten bevatten bij 15 patiënten (afsluitingsdatum: 21 februari 2024) in de lopende fase 1/2 EUPLAGIA-1 studie, consistent met eerder bekendgemaakte bevindingen. De presentatie zal ook benadrukken dat gedecentraliseerde productie van GLPG5201, geleverd als verse cellen in een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen, resulteert in een toename van stem-like early memory fenotypes in vergelijking met het uitgangsmateriaal, sterke in vivo expansie en duurzame persistentie.

De posterpresentatie voor uza-cel, een MAGE-A4-gerichte TCR T-celtherapiekandidaat voor hoofd- & halskanker (H&N), in samenwerking met Adaptimmune, belicht preklinische proof-of-concept resultaten die aantonen dat Galapagos’ innovatieve gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform uza-cel kan produceren met kenmerken die kunnen resulteren in een verbeterde werkzaamheid en duurzaamheid van de respons in de kliniek, in vergelijking met de bestaande productieprocedure.



De data en tijden voor de aanvaarde abstracts, presentaties en bedrijfspresentatie zijn als volgt:

Abstract titel Auteurs ( Presentator ) Datum/tijd presentatie Galapagos abstract ATALANTA-1: A Phase 1/2 Trial of GLPG5101, a Fresh, Stem-Like, Early Memory CD19 CAR T-Cell Therapy with a 7-Day Vein-to-Vein Time, for the Treatment of Relapsed/Refractory Non-Hodgkin Lymphoma Marie José Kersten, Kirsten Saevels, Evelyne Willems, Marte C. Liefaard, Stavros Milatos, Margot J. Pont, Claire Vennin, Eva Santermans, Anna D.D. Van Muyden, Jeevan Shetty, Esmée P. Hoefsmit, Omotayo Fasan, Maria T. Kuipers, Sébastien Anguille, Joost S.P. Vermaat.

Presentatie nummer: 93

Datum: Zaterdag 7 december 2024

Tijd: 10:00 PT (sessie 09:30-11:00 PT)

Sessie: 704. Cellular Immunotherapies: Early Phase Clinical Trials and Toxicities: CAR-T Cell Therapies for Lymphomas and ALL: New Strategies and Toxicities Locatie: Marriott Marquis San Diego Marina, Marriott Grand Ballroom 11-13 EUPLAGIA-1: A Phase 1/2 Trial of GLPG5201, a Fresh Stem-Like Early Memory CD19 CAR T-Cell Therapy with a 7-Day Vein-to-Vein Time, in Patients with Relapsed/Refractory CLL and RT

Valentin Ortiz-Maldonado , Nuria Martínez-Cibrián, Leticia Alserawan, Sergi Betriu, Ana Triguero, Sandra Blum, Margaux Faes, Marte C. Liefaard, Margot J. Pont, Maike Spoon, Kirsten Van Hoorde, Anna D. D. van Muyden, Julio Delgado, Natalia Tovar. Poster nummer: 3452

Datum: Zondag 8 december 2024

Tijd: 18:00-20:00 PT

Sessie: 704. Cellular Immunotherapies: Early Phase Clinical Trials and Toxicities: Poster II

Locatie: San Diego Convention Center, Hallen G-H Bedrijfspresentatie Fresh, Fit, and Fast: Pioneering the Future of Cell Therapy through Decentralized Manufacturing Dr. Jeevan Shetty, M.D., Hoofd Klinische Ontwikkeling Oncologie, Galapagos, Mw. Jacqueline Vink-Korndorffer, Hoofd Global Cell Therapy Operations, Galapagos Datum: Zaterdag 7 december 2024

Tijd: 13:45-14:00 PT

Locatie: Room 3, Upper Level, San Diego Convention Center Adaptimmune abstract Preclinical Proof of Concept for Decentralized Manufacturing of a MAGE-A4/CD8α–Expressing Autologous T-Cell Therapy for Solid Tumors

Melissa Herman , Stefania Gobessi, Laurens Sand, Karolin Wagner, Ryan Yuan, Sterenn Davis, Ian Donaldson, Megan Butler, Natalie Bath, Robert Harris, Nathaniel Golden, Alex Tipping, Joseph Sanderson, John Mellors, Phillip Debnam Poster nummer: 2100

Datum: Zaterdag 7 december 2024

Tijd: 17:30-19:30 PT

Sessie: 711. Cell Collection and Manufacturing of HSPCs, CAR-T Cells, and Other Cellular Therapy Products: Poster I

Locatie: San Diego Convention Center, Hallen G-H

Over het Galapagos celtherapieproductieplatform

Het gedecentraliseerde, innovatieve CAR T-celproductieplatform van Galapagos biedt de mogelijkheid tot toediening van verse, fitte cellen binnen een ader-tot-infuustijd (vein-to-vein) van zeven dagen, een grotere zichtbaarheid voor artsen en een verbeterde patiëntervaring. Het platform bestaat uit een end-to-end xCellit™ workflow management en monitoring softwaresysteem, een gedecentraliseerd, functioneel gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor celtherapieën (met behulp van Lonza’s Cocoon®) en een eigen strategie voor kwaliteitscontrole, testen en vrijgeven.

Over Galapagos

​Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS toegewijd aan het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten door middel van baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel zowel het aantal levensjaren als de kwaliteit van leven te vergroten. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschappelijke kennis, technologie en samenwerkingen om een brede pijplijn van best-in-class kleine moleculen en celtherapieën in oncologie en immunologie te ontwikkelen. Met capaciteiten van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd celtherapieproductieplatform, en de financiële middelen om strategisch te investeren voor de korte en lange termijn, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Het is niet alleen ons doel om te voldoen aan de huidige medische behoeften, maar ook om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X .

