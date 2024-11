Valour, filiale de DeFi Technologies, en partenariat avec la Core Foundation, introduit sur Xetra le tout premier ETP Bitcoin à rendement adossé à des actifs physiques (1VBS) destiné aux investisseurs allemands et reposant sur une exposition au Bitcoin…

Lancement d’un ETP Bitcoin à rendement adossé à des actifs physiques sur Xetra : Valour Digital Securities Limited et Core Foundation s’associent pour proposer un ETP Bitcoin (ou « BTC ») dégageant des rendements sur la plateforme d’échanges Xetra de la place boursière de Francfort et assorti de frais de gestion de 0,9 %. Ce nouveau produit expose les investisseurs allemands au Bitcoin avec un rendement fixe initial de 1,40 %.

TORONTO, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ), la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour « Decentralised Finance »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Digital Securities Limited (ci-après « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, a lancé un tout nouvel ETP Bitcoin (ou « BTC ») à haut rendement adossé à des actifs physiques pour les investisseurs allemands. Cette introduction s’établit en collaboration avec la Core Foundation , une organisation dédiée au développement du réseau blockchain Core (ou « Core Chain »). Ce dernier né du portefeuille de Valour disponible sur Xetra propose une nouvelle option d’adossement à des actifs physiques à la garantie de rendement lancée plus tôt dans l’année, dans le but de répondre aux divers besoins des investisseurs.

L’ETP offre aux investisseurs allemands une exposition au Bitcoin assortie d’un rendement fixe initial de 1,40 % (annualisé) sur la bourse de référence Xetra.

« Ce nouvel ETP de staking représente une opportunité majeure pour les investisseurs. L’ETP 1VBS n’investit pas seulement dans la cryptomonnaie la plus puissante au monde. Il dégage également un revenu passif grâce à un mécanisme de staking innovant. Ce double avantage vient renforcer la stratégie d’investissement d’un investisseur tout en simplifiant son processus, et lui permet de gagner des crypto-récompenses sans faire face aux complexités techniques de la gestion des actifs sous-jacents et du processus de staking. Il s’agit d’une option de choix pour des investisseurs avertis en quête d’appréciation de leurs portefeuilles dans un environnement réglementé », indique Elaine Buehler, Responsable des produits chez Valour.

La négociation de l’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) (ISIN : GB00BRBV3124) est effective depuis le 1er novembre 2024, moyennant des frais de gestion de 0,9 %.

« Nous sommes enchantés de proposer aux investisseurs allemands un premier ETP Bitcoin à rendement adossé à des actifs physiques sur Xetra, et de leur procurer un accès simplifié et sécurisé à un potentiel de croissance à hauteur d’un rendement fixe initial attractif de 1,40 % », souligne Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies. « Ce partenariat avec la Core Foundation reflète notre engagement à développer des solutions d’actifs numériques fiables et alignées sur une institution. En maintenant le contrôle total des actifs dans un cadre conforme, nous permettons aux investisseurs de bénéficier du staking en Bitcoin dans l’environnement sécurisé et fiable des produits financiers réglementés qu’ils attendent. »

Core Chain : sécurité et rendement renforcés

Le réseau blockchain Core, une blockchain de première couche alimentée par Bitcoin et compatible avec les contrats intelligents de la Machine Virtuelle Ethereum (ou EVM), soutient l’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS). En tirant parti de 50 % du taux de hachage du réseau Bitcoin, Core Chain renforce la sécurité en échange d’un déblocage de récompenses et d’utilisations potentielles des Bitcoins, et devient la blockchain EVM la mieux alignée avec Bitcoin, avec des fonctionnalités telles que le BTCfi ou le staking Bitcoin.

L’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) simplifie l’investissement en Bitcoin, en le sécurisant et en le rendant accessible aux investisseurs souhaitant profiter de son potentiel de croissance. Le rendement est crédité à chaque droit d’actif numérique du produit, puis reflété quotidiennement dans sa valeur liquidative (ou VL).

Génération de rendement et Portefeuille sécurisé

L’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) dégage un rendement en déléguant des Bitcoins à un validateur de Core Chain par le biais du staking en Bitcoin natif et non dépositaire. Les récompenses issues du staking, obtenues sous forme de jetons CORE placés dans un portefeuille distinct, sont converties en Bitcoins et prises en compte de manière quotidienne dans la VL de l’ETP et celle de son propre portefeuille. Les actifs sous-jacents de l’ETP restent en Bitcoins à tout moment. Core Chain, la blockchain sécurisée et évolutive de première couche alimentée par Bitcoin, est appuyée par un mécanisme de consensus unique, à savoir « Satoshi Plus », qui permet aux mineurs de Bitcoin de déléguer la preuve de travail (ou « DPoW » pour « Delegate Proof of Work ») aux validateurs de Core, et de développer ainsi le potentiel des applications décentralisées soutenues par Bitcoin.

Tout au long du processus de staking, Valour maintient un contrôle intégral des actifs, ce qui garantit à la fois la sécurité et la conformité des opérations. Les Bitcoins sont sécurisés par une « transaction de staking », soit un type de transaction en jeton Bitcoin natif assortie d’une période de verrouillage à court terme, mais aussi par des détails de staking comme le validateur Core ou l’adresse de récompense. Pendant la période de verrouillage, les Bitcoins sous-jacents ne peuvent être ni transférés ni réduits, et restent sous la garde sécurisée de Valour assurée à tout moment par un dépositaire réglementé.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est une société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir aux investisseurs un accès généralisé à l’univers de la finance de demain. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et forts d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec un écosystème financier en constante mutation. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et Twitter , et pour en savoir plus, consultez https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour, Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies, Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme d’actifs numériques adossée à des actifs physiques, qui comprend les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral, 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking, Valour propose des ETP d’actifs numériques entièrement couverts moyennant des frais de gestion faibles à nuls, ainsi que des cotations de produits sur les bourses, les banques et les plateformes de courtage européennes. Le portefeuille de Valour intègre les ETP Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip, tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont le Bitcoin Zero et l’Ethereum Zero, les premiers produits d’investissement passifs entièrement couverts avec le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH) en tant que sous-jacents, et totalement sans frais. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com .

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de l’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) et les rendements qu’il dégage ; le développement de la blockchain Core ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

