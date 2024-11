Royalton Chic Barbados Se Unirá Al Portafolio Autograph Collection De Marriott

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante el World Travel Market (WTM) 2024 en Londres, Blue Diamond Resorts anuncia con entusiasmo que el esperado Royalton CHIC Barbados formará parte del distinguido portafolio Autograph Collection de Marriott International cuando abra sus puertas como un resort solo para adultos en la primavera de 2026. Este emocionante avance, que sigue al reciente anuncio de su lanzamiento, representa un paso importante en la entrega de experiencias exclusivas y elevadas en el Caribe.

Esta nueva propiedad será conocida como Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only, y representa una oferta estratégica para elevar la experiencia de los huéspedes a través de la innovación y asociaciones de primer nivel, posicionando a Royalton CHIC Resorts y su vibrante concepto “Party Your Way” como una de las principales opciones para viajeros de todo el mundo.

A tan solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Barbados, este resort todo incluido elevará los estándares en la isla, atrayendo a los viajeros modernos que buscan tanto emoción como relajación. Con 220 suites exquisitamente diseñadas que ofrecen vistas al mar, acceso directo a la piscina o panorámicas del océano, el resort promete una combinación única de lujo e inmersión cultural que redefinirá el turismo solo para adultos.

“Es un honor traer una nueva y vibrante dimensión al lujo en Barbados con Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only,” comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Esta colaboración potencia la energía y sofisticación únicas de Royalton Resorts en una de las islas más queridas del Caribe, creando una perfecta fusión de cultura vibrante y lujo elevado — ofreciendo no solo una estadía, sino momentos inolvidables diseñados con estilo y espíritu.”

Royalton CHIC Barbados transformará la experiencia todo incluido con exclusivas ofertas, entre ellas la renombrada categoría de suites Diamond Club™, que brinda servicio de mayordomo personalizado, acceso a un salón privado y amenidades de lujo mejoradas. Los huéspedes también podrán deleitarse con una gastronomía de clase mundial en siete restaurantes y cinco bares, incluido el distintivo rooftop bar y lounge, Level 12, inspirado en el popular Level 18 de Royalton CHIC Cancun, que ofrecerá espectaculares vistas panorámicas y un ambiente animado para eventos de alta energía.

Con una ubicación privilegiada frente a la playa, esta propiedad se convertirá en la escapada definitiva donde los huéspedes podrán relajarse en el paraíso mientras disfrutan de un ambiente animado e inmersivo. Desde descansar junto a la piscina y experimentar tratamientos rejuvenecedores en The Royal Spa hasta participar en las clases energizantes de Royalton FIT, siempre habrá una opción atractiva para cada estado de ánimo.

Esta incorporación fortalece aún más la alianza entre Blue Diamond Resorts y Marriott International, brindando beneficios exclusivos como parte del programa All-Inclusive by Marriott Bonvoy. Los huéspedes disfrutarán de una experiencia de viaje sin interrupciones y gratificante, acumulando y canjeando puntos a lo largo de su estadía.

