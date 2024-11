Aviva Canada encourage les municipalités à présenter une demande de subvention pour l’installation de bornes de recharge de niveau 2

15 municipalités moins bien desservies ont, jusqu’à présent, obtenu un financement dans le cadre du programme « Changez, rechargez » d’Aviva. Pour cette troisième année, nous offrons la chance à d’autres municipalités de poser leur candidature.

TORONTO, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviva Canada est ravie d’annoncer qu’elle ouvre la période de mise en candidature pour la troisième année de son programme « Changez, rechargez ». Les installations étant terminées ou en cours dans 15 municipalités, la subvention de cette année sera accordée pour soutenir des projets de bornes de recharge publiques pour VÉ dans encore plus de communautés où l’accès est insuffisant.

Présenté en partenariat avec Jour de la Terre Canada, le programme « Changez, rechargez » d’une valeur de 3 M$, permet aux municipalités et aux communautés autochtones de demander un financement pour l’installation de bornes de recharge de niveau 2 pour leurs résidents et leurs visiteurs. Les municipalités de partout au Canada peuvent soumettre leur candidature sur la page d'accueil du programme jusqu’au 20 février 2025.

« Nous sommes ravis d’ouvrir la période de mise en candidature pour la troisième année du programme « Changez, rechargez » et avons hâte d’aider encore plus de communautés canadiennes à installer des infrastructures de recharge publiques pour leurs résidents. Nous savons que l’absence d’infrastructures de recharge peut constituer un obstacle à l’adoption d’un VÉ et nous voulons aider les Canadiens, en particulier ceux qui vivent dans les communautés où l’accès est limité ou inexistant, à effectuer la transition », a déclaré Pascal Dessureault, chef des Affaires publiques, du Marketing et des Communications.

Au cours de sa première année d’opération, le programme a accordé un financement pour l’installation de bornes de recharge de niveau 2 dans sept municipalités de l’Ontario et devrait fournir 37 bornes dans 16 sites, soit dans la ville de Pelham, le canton de Selwyn, le canton de Prince Edward, la ville de Thessalon, la municipalité d’East Ferris, le canton de Manitouwadge et le canton d’Essa. En date du 15 septembre de cette année, les bornes de recharge installées dans ces communautés ont donné lieu à 2 600 sessions et 8 300 heures de recharge.

Le programme s’est étendu à l’ensemble du Canada au cours de sa deuxième année, où huit municipalités ont obtenu un financement : la ville d’Okotoks (Alberta), la ville de Grand Bay-Westfield (Nouveau-Brunswick), la municipalité de Lakeshore (Ontario), la municipalité des Hautes-Terres (Nouveau-Brunswick), la municipalité de Chertsey (Québec), le village de Bois-Joli (Nouveau-Brunswick), la communauté rurale de Kedgwick (Nouveau-Brunswick) et la ville régionale de Cap-Acadie (Nouveau-Brunswick). Ces projets sont soit en cours, soit terminés et utilisés.

« Nous savons que l’accès à une infrastructure de recharge publique est un facteur décisif pour les Canadiens qui envisagent d’acheter un VÉ. Nous sommes également conscients qu’il existe une disparité entre les niveaux d’infrastructure dans les grands centres urbains et les petites communautés, souvent rurales. Le programme « Changez, rechargez » espère définir des règles du jeu équitables afin que les Canadiens qui souhaitent prendre la décision de passer à un VÉ dans un souci de respect de l’environnement soient convaincus qu’il peut répondre à leurs besoins, » a affirmé Valérie Mallamo, directrice générale, Jour de la Terre Canada.

Le partenariat d’Aviva avec Jour de la Terre Canada soutient les municipalités dans leur collaboration avec les fournisseurs de services publics en vue d’installer une infrastructure propice aux bornes de recharge dans des communautés ciblées. Les communautés intéressées sont invitées à soumettre leur candidature pour 2025 sur la page d'accueil du programme « Changez, rechargez ».

Afin d’aider plus de Canadiens à effectuer la transition vers les VÉ, l’assurance véhicule électrique d’Aviva offre aux clients un rabais allant jusqu’à 10 % sur leur prime d’assurance lorsqu’ils assurent un véhicule électrique.1

Témoignages des municipalités ayant reçu une subvention lors de la première année d’existence du programme :

Municipalité d’East Ferris :

« La subvention accordée par le programme « Changez, rechargez » a permis à la municipalité d’East Ferris d’installer ses premières bornes de recharge publiques dans la communauté. Nous avons également été en mesure de passer d’un parc automobile à des véhicules électriques, l’achat de notre premier VÉ municipal ayant eu lieu début 2024. Le fait d’avoir été sélectionnés dans le cadre du programme est une chance inouïe et l’infrastructure installée aura indubitablement une incidence durable sur les activités municipales pour les années à venir. » – Greg Kirton, directeur des services communautaires, municipalité d’East Ferris

Ville de Thessalon :

« Nos premiers utilisateurs de bornes de recharge se sont arrêtés en provenance de Whistler (Colombie-Britannique) à l’occasion de leur escapade routière. Ils nous ont dit qu’ils auraient contourné la ville en l’absence de ces bornes. Étant donné qu’ils ont pu recharger leur véhicule à Thessalon, ils ont séjourné dans des établissements locaux et ont pris le temps d’explorer les autres commodités de la ville. » - Lindsay MacFarlane, greffière adjointe, ville de Thessalon

Canton de Prince Edward :

« Collaborer avec Jour de la Terre Canada et Aviva sur ce projet m’a aidée à mieux comprendre le monde des VÉ et à en arriver à la conclusion que oui, il est possible d’être propriétaire d’un VÉ dans une communauté rurale! Après avoir fait un essai routier avec Plug n Drive à l’occasion de notre événement d’inauguration et d’avoir parlé directement à des conducteurs de VÉ et à des fournisseurs d’équipement de recharge dans le cadre de ce projet, j’ai été confortée dans l’idée que mon prochain véhicule serait un VÉ. J’ai abandonné les moteurs à combustion interne et j’ai signé un contrat de location pour me procurer un VÉ au cours du printemps. Je n’aurais pas été aussi convaincue de ma décision, n'eût été l’expérience que j’ai vécue en collaborant avec Jour de la Terre Canada et Aviva. » - Julianne Snepts, superviseure de programmes, conté de Prince Edward

À propos d’Aviva Canada

Aviva Canada est l’un des plus importants groupes d’assurance de dommages au Canada et une filiale d’Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d’assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu’aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses quelque 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien de 2,4 millions d’assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva plc a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette (ZéN) d’ici 2040.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d’Aviva.

* Remarque : Les médias sont invités à communiquer avec la personne nommée ci-dessous pour planifier des entrevues :

Communications avec les médias : Kelsie Ludlow, spécialiste des communications, Aviva

Courriel : kelsie.ludlow@aviva.com

Tél. : 437 331-7209

1 Certaines conditions et modalités s’appliquent. Pour en savoir davantage, visitez www.aviva.ca.

